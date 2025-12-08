A la venta una iglesia por 148.000 euros: puede convertirse en un museo, galería de arte o biblioteca sin permiso de obra

La iglesia de Fisherton, situada en el sur de Ayrshire, Escocia. (The Church of Scotland)

Pocas veces se presenta la oportunidad de reconvertir un templo histórico en un espacio de uso cultural y social, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones tan flexibles como las que ofrece la iglesia de Fisherton, situada en el sur de Ayrshire, Escocia. Este inmueble, que ha estado al servicio de la comunidad durante casi dos siglos, ha salido al mercado inmobiliario por unos 148.000 euros (aproximadamente 130.000 libras esterlinas). Según la información publicada por la Iglesia de Escocia, la propiedad abre la puerta a que cualquier comprador transforme el edificio en un museo, galería de arte, biblioteca pública o centro cultural, y sin necesidad de solicitar permisos de obra.

El proceso de venta comienza tras la unión de la congregación con la parroquia vecina de Alloway, que marcó el inicio de una nueva etapa para el edificio de Fisherton, destinado ahora a una segunda vida. El anuncio publicado a través del portal de la Iglesia de Escocia no impone plazo para la presentación, tal y como destacan desde el digital AYR Advertiser.

Esta iglesia se construyó en 1843 en la zona de Kirkbrae, y ha mantenido un estrecho vínculo con diferentes parroquias locales a lo largo de su recorrido. En un principio, formó parte de la congregación de Maybole, para luego asociarse a la parroquia de Kirkoswald a partir de 2003. Recientemente, la fusión con Alloway propició que el edificio quedara en desuso para el culto, activando el proceso de venta.

Un espacio listo para nuevos usos con un legado histórico singular

Respecto a su estado actual, la organización religiosa garantiza que tanto la electricidad como el abastecimiento de agua y el sistema de alcantarillado están en funcionamiento, facilitando una rápida adaptación a los nuevos usos propuestos. Además, el complejo incluye un aparcamiento propio, un añadido de valor para cualquier destino enfocado a la recepción de público.

En la parte legal, el anuncio subraya que la transformación del edificio como museo, galería, guardería, centro de día, biblioteca o centro educativo no requiere trámites urbanísticos adicionales. Solo si el comprador planea otros servicios o reconfiguraciones más profundas, tendrá que contar con la autorización correspondiente de las autoridades competentes.

Pero el valor de la iglesia de Fisherton no se basa únicamente en su estructura ni en las posibilidades de reforma: su historia está marcada por las donaciones, remodelaciones y recuerdos que trazan un mosaico de la vida social y espiritual de Ayrshire. El origen de la tradición local se remonta aún más atrás, con las ruinas de Kirkbride —localizadas cerca de la granja Dunduff—, testigos mudos de una devoción que comenzó ya en el siglo X, bajo la advocación de Santa Bride, una de las santas patronas de Irlanda. La propia denominación de Fisherton evoca esta herencia irlandesa, con el término “Kirk” o “Kil” para iglesia y “Bride” por la santa originaria de Ulster.

Un templo forjado por donaciones, reformas y memoria colectiva

El impulso definitivo para la construcción data de mediados del siglo XIX. El terreno donde hoy se erige el templo fue cedido generosamente por el señor Wallace, de Drumbain, mientras que los enseres litúrgicos iniciales procedían de la comunidad local. Cuando en 1862 la parroquia se separó oficialmente de Maybole, la iglesia de Fisherton consolidó su protagonismo en la vida espiritual y social del municipio. Entre los cambios estructurales, destaca la ampliación acometida en 1914, incorporando un coro y sacristía que respondían a las necesidades de la época.

El paso de los años quedó reflejado además en pequeños y grandes acontecimientos: una gran tormenta en 1910 alteró parcialmente la fachada —las fotografías que documentan este hecho se conservan en el vestíbulo—, y la pila bautismal actual procede de las propias ruinas de Kirkbride, simbolizando el diálogo entre pasado y presente.

Muchos de los elementos incorporados al edificio tienen detrás la huella de vecinos y benefactores. La campana, por ejemplo, fue obsequiada primero por la tripulación de un barco que naufragó en Millrhu en torno a 1850, y luego reemplazada gracias al arrendatario McGarva. También las puertas principales y laterales, la vidriera del vestíbulo —creada por Marieke Sijbrand y consagrada en 2009—, y el mobiliario de la mesa de comunión guardan la memoria de familias enteras, asociaciones y donantes.

Objetos de memoria y un futuro abierto a nuevas posibilidades

Entre los objetos de especial valor emotivo se encuentran un pergamino, elaborado por el difunto reverendo Roger Hollin, que narra la evolución del templo desde sus orígenes, y una ficha de comunión utilizada por el padre de Mary McTaggart en 1866, recientemente devuelta a la iglesia. Los monumentos conmemorativos del interior, como el escudo donado por los Lord Commissioners of the Admiralty en 1942 o la placa dedicada a John Campbell Kennedy, recuerdan la interacción constante entre la comunidad y el templo.

A día de hoy, la iglesia de Fisherton queda libre para emprender una nueva etapa, ya alejada de su función originaria pero abierta a renovaciones: “El edificio podría transformarse en guardería, centro de día, espacio educativo, museo, galería de arte o biblioteca pública, sin requerir permiso de obras”, ha anunciado la Iglesia de Escocia en el portal de la venta, destacando la singularidad y comodidad de la operación para promotores y asociaciones interesadas.