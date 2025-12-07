España

Comprobar Bonoloto: resultados 7 de diciembre de 2025

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Bonoloto realiza sorteos todos los
Bonoloto realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae/Jovani Pérez)

Como todos los domingo, Bonoloto llevó a cabo los resultados del su más reciente sorteo realizado este domingo 7 de diciembre de 2025.

Tenemos los números ganadores enseguida, descubra si resultó ser uno de los afortunados premiados con millones de euros.

Resultados del Bonoloto

  • Fecha: domingo 7 de diciembre de 2025.
  • Combinación ganadora: 12, 14, 20, 41, 42 y 48.
  • Complementario: 32.
  • Íntegro: 7.

A qué hora se juega el Bonoloto

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un tiempo de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el único instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada domingo, se llevó
Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de la Bonoloto (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder participar en el sorteo de BonoLoto y tener la oportunidad de ganar varios millones de euros.

Cada sorteo de BonoLoto tiene como objetivo seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonolotoespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Comprobar Lototurf: números ganadores de este 7 de diciembre

Loterías y Apuestas del Estado informó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Comprobar Lototurf: números ganadores de

Sánchez destituye a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa

El presidente del Gobierno ha cesado este sábado al que fue número dos de Paco Salazar, acusado de acoso sexual

Sánchez destituye a Antonio Hernández,

La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

La directiva de la Comisión Europea introduce el carnet digital, refuerza los controles médicos y endurece el periodo de prueba de los conductores noveles

La nueva norma para el

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 7 diciembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los

Un mecánico opina sobre comprar coches eléctricos: “Te recomiendo pensártelo dos veces”

El creador detrás de la cuenta de TikTok ‘Garaje Hermético’ pone el foco en el coste de las baterías fuera de garantía y en la pérdida de valor a largo plazo

Un mecánico opina sobre comprar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva norma para el

La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

Un mecánico opina sobre comprar coches eléctricos: “Te recomiendo pensártelo dos veces”

Un hombre apuñala al integrante de una orquesta y se atrinchera en su casa durante más de veinte horas: la Guardia Civil lo halla muerto en el interior

La jueza decreta prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido en Valladolid

Un hombre consigue una indemnización de 40.158 euros tras haber perdido el testículo derecho por un diagnóstico erróneo

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 7 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juanma Lorente, abogado: “Te pueden despedir por ir demasiado al baño durante tu jornada laboral”

El 80% del crecimiento económico registrado en España entre 2019 y 2025 se debe a la población extranjera, según el Banco Central Europeo

Madrid renueva las tarifas de taxi en 2026: aumento del 2,4% y ajustes según destino y horario

DEPORTES

Lando Norris se proclama campeón

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste