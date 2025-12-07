Este es el país europeo que ofrece 84.000 por mudarte a sus islas aisladas: está abierto a ciudadanos nacionales y a extranjeros

No se subvenciona el mobiliario, diseño interior o conversión en viviendas de vacaciones o unidades turísticas(Composición fotográfica/Canva)

El gobierno irlandés apuesta por una revitalización de sus islas, que se ven cada vez más aisladas y despobladas. Para ello, ha desarrollado un programa, llamado Our Living Islands, a través del cual ofrece subvenciones de hasta 84.000 euros a quienes se muden a una de estas islas, informa el diario 20 minutos. El proyecto pretende repoblar comunidades insulares y reactivar socialmente localidades que llevan años en declive demográfico.

La subvención no supone un pago directo por mudanza, sino una financiación destinada estrictamente a la rehabilitación de viviendas construidas antes de 1993, que hayan permanecido deshabitadas durante al menos dos años. El dinero se podrá utilizar exclusivamente para obras de renovación y transformación de los edificios, no para mobiliario, diseño interior o conversión en viviendas de vacaciones o unidades turísticas.

El programa está abierto tanto a ciudadanos irlandeses como a extranjeros. Sin embargo, la participación no otorga privilegios para obtener la ciudadanía ni la residencia legal. Las personas de fuera de la Unión Europea deben pasar por los trámites migratorios habituales, por lo que la iniciativa está especialmente dirigida a quienes pueden trabajar en remoto o desean una reubicación de larga duración.

Medidas para prevenir el mal uso de los fondos

Para evitar la especulación y el uso oportunista de los fondos, la vivienda reformada deberá ser la residencia principal del beneficiario o ser alquilada a largo plazo durante al menos 10 años. En caso contrario, el Estado podrá solicitar la devolución parcial o total de los fondos.

Aunque la cantidad de dinero es tentadora, los funcionarios enfatizan que la vida en estas islas implica desafíos: clima riguroso, servicios reducidos, difícil acceso y períodos en los que las localidades permanecen aisladas del continente. Sin embargo, para quienes buscan simplicidad, comunidad y conexión con la naturaleza, el programa podría significar un nuevo comienzo, un lugar donde el tiempo transcurre de manera diferente y la tranquilidad se convierte en parte de la vida cotidiana.

Suiza ya ha lanzado un programa similar, donde un pequeño pueblo enclavado en las montañas ha anunciado que ofrece hasta 73.000 euros a quienes se muden allí. Albinen, de tan solo 250 habitantes, intenta atraer a familias jóvenes e inversores, ofreciendo importantes bonificaciones por cada adulto y niño que cumpla las condiciones impuestas por las autoridades.

¿Cómo presentar la solicitud?

Dependiendo del país de origen, es posible que el trámite implique la necesidad de visa o permiso de trabajo, además de un documento de identidad o pasaporte válido. Otros claves son el trabajo, el número PPS y la vivienda para un éxito rápido:

Encontrar un trabajo : se recomienda buscar en sitios como Indeed.ie , Jobs.ie , LinkedIn o IrishJobs.ie (TI, atención médica, hostelería). Después, hace falta preparar un CV en inglés y presentar la solicitud directamente. Para ciudadanos de la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y de Suiza, el acceso al mercado laboral irlandés es gratuito desde 2012.

​ Obtener el número PPS : se puede obtener de forma gratuita en la oficina de Intreo/DSP durante la llegada (requiere comprobante de domicilio, identificación). Se trata de un trámite esencial para salario, impuestos y salud.​

Registrarse para el IRP (permiso de residencia): es necesaria para no irishimmigration.ie y tiene una validez de 1 a 5 años.​ : es necesaria para no ciudadanos de la UE/EEE que viven más de 90 días en el país. Se obtiene en línea eny tiene una validez de 1 a 5 años.​