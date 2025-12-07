España

Este es el país europeo que ofrece 84.000 por mudarte a sus islas aisladas: está abierto a ciudadanos nacionales y a extranjeros

Para quienes buscan simplicidad, comunidad y conexión con la naturaleza, el programa podría significar un nuevo comienzo

Guardar
No se subvenciona el mobiliario,
No se subvenciona el mobiliario, diseño interior o conversión en viviendas de vacaciones o unidades turísticas(Composición fotográfica/Canva)

El gobierno irlandés apuesta por una revitalización de sus islas, que se ven cada vez más aisladas y despobladas. Para ello, ha desarrollado un programa, llamado Our Living Islands, a través del cual ofrece subvenciones de hasta 84.000 euros a quienes se muden a una de estas islas, informa el diario 20 minutos. El proyecto pretende repoblar comunidades insulares y reactivar socialmente localidades que llevan años en declive demográfico.

La subvención no supone un pago directo por mudanza, sino una financiación destinada estrictamente a la rehabilitación de viviendas construidas antes de 1993, que hayan permanecido deshabitadas durante al menos dos años. El dinero se podrá utilizar exclusivamente para obras de renovación y transformación de los edificios, no para mobiliario, diseño interior o conversión en viviendas de vacaciones o unidades turísticas.

El programa está abierto tanto a ciudadanos irlandeses como a extranjeros. Sin embargo, la participación no otorga privilegios para obtener la ciudadanía ni la residencia legal. Las personas de fuera de la Unión Europea deben pasar por los trámites migratorios habituales, por lo que la iniciativa está especialmente dirigida a quienes pueden trabajar en remoto o desean una reubicación de larga duración.

Medidas para prevenir el mal uso de los fondos

Para evitar la especulación y el uso oportunista de los fondos, la vivienda reformada deberá ser la residencia principal del beneficiario o ser alquilada a largo plazo durante al menos 10 años. En caso contrario, el Estado podrá solicitar la devolución parcial o total de los fondos.

Aunque la cantidad de dinero es tentadora, los funcionarios enfatizan que la vida en estas islas implica desafíos: clima riguroso, servicios reducidos, difícil acceso y períodos en los que las localidades permanecen aisladas del continente. Sin embargo, para quienes buscan simplicidad, comunidad y conexión con la naturaleza, el programa podría significar un nuevo comienzo, un lugar donde el tiempo transcurre de manera diferente y la tranquilidad se convierte en parte de la vida cotidiana.

La isla europea paradisíaca que cobrará 3 euros a los turistas por hacer sus senderos.

Suiza ya ha lanzado un programa similar, donde un pequeño pueblo enclavado en las montañas ha anunciado que ofrece hasta 73.000 euros a quienes se muden allí. Albinen, de tan solo 250 habitantes, intenta atraer a familias jóvenes e inversores, ofreciendo importantes bonificaciones por cada adulto y niño que cumpla las condiciones impuestas por las autoridades.

¿Cómo presentar la solicitud?

Dependiendo del país de origen, es posible que el trámite implique la necesidad de visa o permiso de trabajo, además de un documento de identidad o pasaporte válido. Otros claves son el trabajo, el número PPS y la vivienda para un éxito rápido:

  • Encontrar un trabajo: se recomienda buscar en sitios como Indeed.ie, Jobs.ie, LinkedIn o IrishJobs.ie (TI, atención médica, hostelería). Después, hace falta preparar un CV en inglés y presentar la solicitud directamente. Para ciudadanos de la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y de Suiza, el acceso al mercado laboral irlandés es gratuito desde 2012.
  • Obtener el número PPS: se puede obtener de forma gratuita en la oficina de Intreo/DSP durante la llegada (requiere comprobante de domicilio, identificación). Se trata de un trámite esencial para salario, impuestos y salud.​
  • Registrarse para el IRP (permiso de residencia): es necesaria para no ciudadanos de la UE/EEE que viven más de 90 días en el país. Se obtiene en línea en irishimmigration.ie y tiene una validez de 1 a 5 años.​

Temas Relacionados

IrlandaIslasEspañoles en el extranjeroVivir en IrlandaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un jardinero experto comparte las plantas de Navidad que no irán a la basura en enero: “Se desperdicia un 30% más que el resto del año”

La cara B de la celebración navideña suele estar sujeta a muchos desperdicios que se pueden evitar siguiendo pasos muy sencillos

Un jardinero experto comparte las

PP y Vox impulsan iniciativas para restringir la adjudicación de contratos de alto riesgo en Seguridad Nacional con la lupa puesta en Huawei

Las propuestas llegan a la Comisión Mixta Congreso-Senado e incluyen vetos a proveedores considerados de riesgo, refuerzo de la ciberseguridad y la revisión de contratos ya adjudicados en sectores sensibles

PP y Vox impulsan iniciativas

Revuelta, la rama juvenil de Vox, se tambalea tras las acusaciones de exdirigentes de haber desviado fondos recaudados para ayudar a víctimas de la DANA

Su vicepresidente, Arturo Villa, ha publicado un comunicado en el que informa de su cese y de la presentación de una denuncia contra la organización ante la Fiscalía

Revuelta, la rama juvenil de

8.500 militares ucranianos se han instruido con las Fuerzas Armadas: “Demuestra la seriedad con que España afronta sus compromisos internacionales”

La instrucción, que empezó en 2022, ha incluido 200 módulos de 33 especialidades distintas

8.500 militares ucranianos se han

Cinco formas de aislar tus ventanas en invierno para que no entre el frío en tu casa

Más del 30% del calor de la calefacción se pierde por un mal aislamiento de ventanas y puertas

Cinco formas de aislar tus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y Vox impulsan iniciativas

PP y Vox impulsan iniciativas para restringir la adjudicación de contratos de alto riesgo en Seguridad Nacional con la lupa puesta en Huawei

Revuelta, la rama juvenil de Vox, se tambalea tras las acusaciones de exdirigentes de haber desviado fondos recaudados para ayudar a víctimas de la DANA

Un agente de la Policía Nacional de Galicia consigue una indemnización por vestuario aunque trabaja de paisano y sin uniforme

La Justicia gallega anula la resolución de la Xunta que le denegó a una asociación en defensa de los derechos LGTBI+ la declaración de utilidad pública

José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Resultados ganadores del Super Once del 7 diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Lorenzo Amor, presidente de ATA: “La mayoría de autónomos con 65 años quieren seguir trabajando”

DEPORTES

Juan Roig promete un millón

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos

Estos son los estadios donde jugara España en la primera fase del Mundial 2026