Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

El convenio conlleva un aumento salarial del 9% hasta 2028 (CGT Primark Gran Vía)

Los trabajadores y trabajadoras de Primark denuncian el acuerdo entre la empresa y los sindicatos mayoritarios para firmar la prórroga del convenio (que corresponde al trienio 2023-2025), con unas “mejoras horribles” y una reducción del 50% de la subida salarial. Además, los empleados piden terminar con los contratos precarios, una mayor transparencia en la información interna y un mayor reconocimiento a los trabajadores de más de 50 años.

Las empleadas pertenecientes a la Confederación General del Trabajo (CGT) han destacado que el acuerdo alcanzado con la empresa no presenta mejoras reales. Según las trabajadoras, los sindicatos mayoritarios (CCOO y Fetico) aceptaron unas condiciones a la baja, destacando el aumento salarial, que será del 9% en tres años, lo que implica una subida del 3% anual, cuando en el anterior trienio fue de 18%. Con este aumento reducido los empleados “no cubren el incremento del IPC”.

“En marzo hago 17 años en Primark. Empezamos siendo una empresa fabulosa, te trataban muy bien, bastante personal, un sueldo de los más elevados en textil, pero de unos años hacia acá todo ha ido a peor”, cuenta Raquel Carrasco (50), empleada de la compañía en Xanadú (Madrid), y añade que no entiende por qué se ha firmado la prórroga, ya que el anterior convenio “era comprensible al volver de la pandemia”, pero ahora “ganan más que nunca” y “han pactado mínimos”, además de no tratar temas que afectan toda la plantilla.

Según explica la trabajadora, la primera reunión para negociar el convenio fue convocada por la empresa. Para la segunda, fueron notificadas de que la compañía les ofrecía una prórroga de tres años, estando presentes en la mesa CCOO, Fetico -las mayoritarias-, ELA y UGT. Esta última prefería negociar un nuevo convenio, pero al ser los otros sindicatos mayoría se negoció una prórroga. Para el siguiente encuentro, los sindicatos presentaron una propuesta. “Para mi que un sindicato lleve unos puntos y sean los que se aprueben... Habían pedido muy a la baja, no entendimos el motivo, y no se hablaron de temas importantes como la precariedad laboral”, señala Carrasco.

Una tienda Primark en Oxford Street, en Londres, Reino Unido. 16 de enero de 2023. REUTERS/Peter Nicholls

Contratos precarios y subidas escasas

Con la prórroga del convenio, las trabajadoras señalan la escasa subida que tendrán los empleados durante los días festivos, que llegarán a cobrar 55 euros en 2028, cuando ahora cobran 40. Es decir, el aumento será de cinco euros por año. “No estamos recompensados. 45 euros un festivo, con la cantidad de público que hay no estamos pagados. Subirme cinco euros el año que viene con lo que ganan y generan es reírse”, considera Carrasco.

Los tipos de contratos son otro de los puntos más exigidos por los empleados. Según las representantes de CGT, los contratos son de 20 a 25 horas, ya que, pese a que ha sido solicitado por el personal, “llevan años sin hacer contratos de 30 horas”. Además, Mar Abad (52), trabajadora de Primark en Castellón, destaca que a las personas con contratos de 40 horas semanales le restarán cinco horas anuales en los próximos tres años para ayudar a la conciliación laboral, lo que “no llega a ser cuatro minutos diarios”.

Por su parte, Carrasco asegura que “los de azul”, los que se agachan, limpian y recogen, tiene contratos de 12 a 24 horas semanales. “De mi tienda se ha ido mucha gente porque tienen mejores condiciones y esas vacantes de 30 horas nunca han salido”. A este problema se le suma el de los fijos discontinuos, que solo son retail asistant. “Al final, hecha la ley hecha la trampa. Tienen a gente trabajando 20 o 25 horas con franjas horarias muy altas, por lo que no puedes tener otro trabajo porque te parte todo el día”, lamenta.

Las condiciones de ascenso también son parte del debate. En concreto, denuncian que los que deseen ascender en Primark deben aceptar la cláusula de movilidad geográfica y trasladarse a otra Comunidad Autónoma, lo que conlleva gastos como el alquiler de una vivienda, o abandonar a tu familia, algo a lo que los más adultos no están dispuestos. “Es una estrategia de querer gente joven, porque yo no voy a dejar todo e irme con mis hijos y familia. Ascienden a la gente joven, a una ciudad que no conocen, en piso compartido, sin vida, para vivir para Primark”, explica Carrasco.

Por su parte, Abad cuenta que hace tres años se fue de supervisora a Valencia. “Lo más cercano que podía, me validaron el puesto y me daban la plaza, pero renuncié a ella porque estaba pagando una hipoteca en Madrid y no podía también pagar un alquiler allí”. Según la empleada, “la gente que promociona es la que no pierde nada”.

Encuesta Black Friday

Mejorar las condiciones laborales de los más veteranos

“Primark va a hacer 20 años en España y no tenemos la misma energía que cuando entramos, y es lógico”, explica Carrasco. Además, destaca que no se trata de una tienda textil al uso: “No doblo 20 pantalones, doblo 200, mi afluencia de público no es la misma, ni la carga física y psicológica del trabajo. Estoy harta de ir a otra tienda y ver que no llega a nivel de estar descolocada como un Primark”.

Entre los reclamos de los empleados destaca el reconocimiento a los mayores de 50 años, para los que el sindicato pide que se puedan adaptar los puestos de trabajo. “No se lo plantean. me consta que en reuniones han dicho que se puede trabajar hasta la jubilación, pero mis riñones y articulaciones no dicen lo mismo. No nos quieren aquí”, lamenta Carrasco. por su parte Abad reconoce sentirse “genial” pero, “tras casi nueve años te puedo asegurar que esto de agacharme a recoger zapatos lo noto, se van notando los años”.

Respecto a la encuesta psicosocial, las empleadas aseguran que Inspección de Trabajo la hizo, pero no han dado los resultados, aunque aseguran que CCOO tiene acceso a ellos. “Algo ocultan. Habrán salido fatal los resultados, por la carga mental que tenemos”.

Otro de los reclamos de los empleados es aumentar el plus de vestuario, que equivale a 3,75 euros al mes, lo que corresponde a 45 euros anuales. La empresa proporciona únicamente la parte de arriba -la camiseta y el polar-, por lo que son los empleados quienes deben adquirir el pantalón y el calzado, aunque Primark les exige “un vaquero con unas condiciones y unos colores concretos”. Además, los empleados exigen la adquisición de un plus por transporte.

Imagen de archivo de la tienda de Primark en la Gran Vía de Madrid. (Helena Margarit Cortadellas)

“En Primark Gran Vía es Navidad todo el año”

Desde CGT destacan también la situación particular de Primark Gran Vía, donde solicitan un plus por el desgaste físico y psicológico de los empleados de esta tienda. “El desgaste es horrible, es como si fuese navidad siempre. Es la tienda emblema de la compañía, la que más gana y los trabajadores no tenemos ningún reconocimiento”, lamenta Sheila Chinchón (36), delegada sindical de CGT Primark Gran Vía. La trabajadora asegura que con un aumento en la nómina de 50 euros serían felices, pero la empresa se acoge al convenio nacional para negárselo. “No se gastan ni un euro con los trabajadores pero sí con las influencers”, lamenta.

Actualmente, en esta tienda trabajan 1.100 personas, y cuentan con tres pagas extra, una de ellas de beneficios, que ronda los 1.000 euros, pero la mayoría lo tiene prorrateado en la nómina. Además, Chinchón destaca que dentro de la compañía hay un nivel superior que sí tiene un plus por las ventas, pero no saben de cuánto es ni cada cuánto tiempo se otorga.

Otro de los problemas generalizados, pero que es más latente en la tienda de Gran Vía, es la cantidad de trabajadores nuevos que entran por los que se van. “Cada dos meses entra gente nueva, mucho estudiante, para ellos es una estrategia, para no quemarlos, pero para los managers es agotador, mucha carga y no fluye la plantilla”, señala Chinchón.

“Imagínate, campaña de Navidad, entran 27 nuevos empleados, todos jóvenes, en muchos casos su primer trabajo y entran un sábado en plena campaña. Ellos no tienen la culpa, pero con la carga que tengo de trabajo tengo que enseñarles y es tiempo perdido”, señala Carrasco. Además, lamenta que los que acaban de entrar se irán el 11 de enero, hasta que entre otra tanda. “Entre medias nos quedamos cuatro, porque por nuestra edad no podemos irnos a ningún sitio”.