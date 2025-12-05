España

El origen de los tanques orugas fue un tractor: el vehículo de campo que inspiró a los carros de combate de la Primera Guerra Mundial

La empresa ‘Caterpillar’ relata su historia con un cuidado archivo, y el experto en motor de ‘Garaje Hermético’ la ha relatado en su cuenta de TikTok

Guardar
Maquinaria que inspiró tanques (Caterpillar
Maquinaria que inspiró tanques (Caterpillar Archivo)

El nacimiento de los tanques de orugas tiene sus raíces en la agricultura californiana de finales del siglo XIX. El terreno fangoso obligaba a los inventores a buscar soluciones para evitar que los tractores se quedaran atrapados. Dos rivales, Benjamin Holt y Daniel West, protagonizaron una competencia directa que acabó en la creación de una empresa que hoy en día sigue viva. Lo que no podían esperar es que con uno de sus inventos inspirarían a muchos futuros carros de combate.

El experto en vehículos conocido en TikTok como @garajehermético ha relatado esta historia a sus seguidores. Una adaptación de un tractor acabó siendo la base de los carros de combate oruga, preparados para avanzar por diversos suelos y materiales. La empresa en cuestión, Caterpillar (oruga en inglés), detalla esta trayectoria de décadas en su web, y cuenta con un gran archivo de imágenes.

Buscando desarrollar maquinaria capaz de trabajar en condiciones extremas, acabaron sentando las bases de una innovación que más tarde cambiaría la historia militar. Hoy, Caterpillar fabrica desde motores de barcos a camiones de grandes dimensiones, mientras que una de las ideas que propulsó su empresa es clave en todos los ejércitos actuales.

Inteligencia Artificial para proteger los tanques del Ejército: diseñan un innovador visor 360º para el ‘8x8 Dragón’.

El tractor que dio origen a tanques

Como cuenta Garaje Hermético, mientras los caballos eran habituales en los campos, los campesinos del “fértil valle de California” encontraban enormes dificultades para operar sus maquinaria agrícola durante largas temporadas de barro. La primera apuesta fue construir tractores cada vez más grandes y utilizar ruedas de dimensiones considerables, llegando a experimentar con modelos de hasta 14 metros de diámetro.

Sin embargo, el problema persistía y la productividad agrícola se veía comprometida. En 1904, inspirado por la observación de granjeros que colocaban tablones bajo sus vehículos para no atascarse, Benjamin Holt ideó una nueva solución al equipar uno de sus tractores de vapor con orugas. Fue un fotógrafo quien acuñó el nombre “Caterpillar”, al comparar el movimiento de la máquina con el desplazamiento del animal.

El comportamiento sorprendente llama la atención del conductor, quien decide detenerse y averiguar el motivo detrás de la reacción del ave (@insolito_tv)

De la innovación agrícola a la guerra

El éxito comercial de los primeros Caterpillar atrajo la atención no solo del sector agrícola, sino también de la incipiente maquinaria militar. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Ejército británico se enfrentó al desafío de atravesar terrenos pantanosos. Los tractores Caterpillar, ya convertidos en un referente de su sector gracias a la unión de los dos rivales en un solo proyecto, dieron una idea que cambiaría la industria de defensa.

Sobre la base de esos tractores de orugas surgió una nueva categoría de vehículo al añadirles blindaje y armamento, dando lugar a los primeros carros de combate de la historia. Aunque la idea no nació de la propia Caterpillar, el considerado primer tanque en combate fue el británico Mark I. La tecnología de los tractores estadounidenses fue el primer lugar donde se vio este sistema para desplazarse.

El avance de los tanques durante la guerra revolucionó la estrategia militar y aceleró el desarrollo de vehículos especializados. Los retos de la movilidad en el campo de batalla impulsaron a ingenieros y fabricantes a perfeccionar el diseño de orugas, mejorando la capacidad de transporte y resistencia de los vehículos blindados en conflictos posteriores.

Temas Relacionados

TanquesGuerraEjércitoMilitaresEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La incertidumbre de Juan Carlos I sobre su funeral: “Podrán hacer lo que quieran conmigo”

El rey emérito reflexiona sobre su final en su libro Reconciliación, publicado este miércoles, y admite que desconoce qué despedida oficial le espera

La incertidumbre de Juan Carlos

Mar Sánchez, experta en cosmética, sobre el cabello graso: “No es por tu tipo de pelo”

Ciertos hábitos o productos pueden ensuciar la melena demasiado rápido, por lo que es importante atender al cuidado del cuero cabelludo

Mar Sánchez, experta en cosmética,

Por qué no debes beber Coca-Cola ni Aquarius si tienes gastroenteritis: “Es un efecto placebo”

Estos refrescos con un contenido elevado de azúcar favorecen la deshidratación del cuerpo

Por qué no debes beber

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

La Fiscalía abrió diligencias este jueves a raíz de una denuncia de una militante socialista que afirmó recibir “mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas”

El PSOE suspende de militancia

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 5 diciembre

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE suspende de militancia

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

Estas son las amenazas que recibieron los alumnos de la Policía Nacional para comprar su muñeca solidaria: “Te meto una hostia que te saco de España”

Vox vuelve a plantar a Felipe VI: no estará en el 50 aniversario de la Constitución ni en el izado de bandera

El nuevo entrenamiento para el combate del Ejército de Tierra: así es el sistema de simulación sueco que enseñará a los militares

¿Te pueden bajar el precio del seguro de coche si instalas una baliza V16? Un experto responde

ECONOMÍA

El retraso de Verifactu abre

El retraso de Verifactu abre un debate: ¿es viable implantar el control horario digital en 2026?

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 5 diciembre

Diego Moreno, corredor de seguros: “El seguro de vida es en el que las aseguradoras sacan más beneficios”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 5 diciembre

Precio del oro en España hoy viernes 5 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: a

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club