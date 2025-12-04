España

Competencia exterior, burocracia y sequía: un agricultor relata las dificultades que ponen en jaque al campo español

Entre trámites interminables y mercados repletos de producto extranjero, los agricultores españoles relatan cómo la desprotección, los bajos precios y la escasez de agua ponen en jaque la agricultura nacional

Guardar
Competencia exterior, burocracia y sequía:
Competencia exterior, burocracia y sequía: un agricultor relata las dificultades que ponen en jaque al campo español (Montaje Infobae)

La agricultura española vive tiempos de presión y mucho desánimo entre quienes están al pie del campo. Aunque desde fuera se repiten mensajes sobre lo importante que es el sector y el orgullo que supone el medio rural, el día a día de los agricultores dista mucho de esa imagen. Los trámites y las normas parecen infinitos, la competencia internacional crece y las administraciones, cuentan muchos, llegan tarde o directamente no aparecen cuando se les espera.

Marc Miralles es uno de esos agricultores que ha decidido no guardarse nada y contar lo que ve. Lo hizo en una charla con el podcast Agrolife, donde repasó con detalle cómo sobreviven quienes trabajan la tierra y lo que, a su entender, es la única manera de proteger lo propio: “No traer producto de fuera: naranjas de Valencia, pimientos de Almería, tomates de Cataluña, producto de aquí, que se le dé prioridad al producto de aquí y si se tiene que pagar más se paga”.

La sensación que transmite no es solo suya. Lo que cobra el agricultor por su trabajo casi nunca compensa el esfuerzo ni los gastos (y, habitualmente, no es un reflejo del precio final de los productos). Al mismo tiempo, el mercado va llenándose cada vez más de frutas y hortalizas que han llegado desde otros países. La queja, aquí, es habitual: quienes compiten desde España lo hacen bajo reglas más estrictas y con costes que muchas veces no existen en el extranjero, lo que deja a los productores nacionales en clara desventaja.

Competencia exterior, trámites y sequía: así golpean los problemas al agricultor

Raro es, en esta industria, quien no ha sentido en algún momento que exportar tampoco es sencillo. Lo explicaba Germán, agricultor y presentador del programa, al contar el lío de intentar sacar “un palé de pimientos”: aranceles, controles y exigencias sanitarias “extremas para entrar al país”. Mientras tanto, lo que entra del extranjero, denuncia, no se somete a la misma vigilancia ni sufre los mismos excesos de papeleo.

Pero si hay un tema que desanima a quienes viven de la agricultura es la gestión de la sequía y la sensación de estar solos ante el clima. Marc lo resume sin rodeos: “En Cataluña la sequía que hemos tenido el año pasado fue escalofriante. Parcelas y parcelas de árboles muertos, pantanos secos”. Y, por si fuera poco, relata la falta total de alternativas: “¿Se habilitó alguna depuradora para poder filtrar el agua y poder regar esos árboles? Intentar utilizar los canales de los pantanos para distribuir agua con depuradora. No, no se hizo absolutamente nada”, lamenta.

El resultado ya se ha visto sobre el terreno. Siguen pesando sobre las familias “miles, y miles miles de hectáreas de avellanos, de olivos, de prasegués, de cireres” que no han sobrevivido, que se han quedado abandonadas y que hoy forman parte del paisaje de la pérdida. El futuro del campo español, repiten tanto Marc como otros trabajadores del sector, pasa por cambios de fondo: una gestión del agua más ágil, protección real al producto local, menos dificultades burocráticas y precios que reflejen lo que cuestan las cosas en realidad para poder continuar trabajando.

Temas Relacionados

AgricultoresAgriculturaProducción AgrículaRedes SocialesIndustria AgricuolaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Juanjo Jímenez, mecánico: “Si tu coche parece más una barca que un coche”, quizá los amortiguadores necesiten un cambio urgente

Si un coche se balancea excesivamente, lo más probable es que se deba a un deterioro de los amortiguadores, una pieza fundamental del sistema de suspensión de cualquier automóvil

Juanjo Jímenez, mecánico: “Si tu

Francisco Rius, jurista, habla de la desconexión laboral: “Tienes derecho a no contestar a tu jefe”

La ley española reconoce el derecho de quienes trabajan a desatender correos y mensajes laborales tras su jornada, una medida que busca preservar el equilibrio entre la vida profesional y privada ante el avance de la digitalización en el entorno laboral

Francisco Rius, jurista, habla de

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí a pesar de que su solicitud había sido archivada por falta de pruebas

Un fallo judicial determinó que la ley no exige aportar todos los papeles originales y valoró la implicación de la solicitante en iniciativas sefardíes y donaciones a fundaciones locales

La Audiencia de Madrid concede

La alerta de una psicóloga sobre los adolescentes: “No saben gestionar la rabia, es culpa de los padres”

La experiencia de la psicóloga Maria Rostagno apunta a una generación que busca ayuda psicológica con menos miedo, pero también a una carencia fundamental: la falta de una educación emocional sólida desde edades tempranas

La alerta de una psicóloga

‘Nosotros somos, yo soy’: localizados dos menores que vivían apartados de la sociedad, sin colegio ni vacunas, por decisión de sus padres miembros de una secta

El tribunal de menores de Florencia ordenó el traslado de los hermanos a una comunidad protegida después de una intervención policial marcada por la negativa de los padres a reconocer la autoridad y el ambiente tenso que rodeó la operación

‘Nosotros somos, yo soy’: localizados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, jurista, habla de

Francisco Rius, jurista, habla de la desconexión laboral: “Tienes derecho a no contestar a tu jefe”

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí a pesar de que su solicitud había sido archivada por falta de pruebas

Pedro Sánchez recibe a Marruecos en la Moncloa con la migración y la autonomía del Sáhara como temas principales

Grandes propietarios, okupas y una ley migratoria “racista”: los acuerdos que exige Junts y que son incompatibles con la mayoría del Gobierno

El Gobierno de Ayuso ha pagado en los primeros nueve meses de año 228 millones extras a los cinco hospitales ‘públicos’ de Quirón y Ribera Salud

ECONOMÍA

Cómo está el euro frente

Cómo está el euro frente al dólar este 4 de diciembre

Inditex vuelve a batir récords, pero su crecimiento tiene una cara B: “Mantener el alto nivel que se ha marcado”

La escalada de precios y la falta de estabilidad laboral expulsan a los jóvenes del mercado de compra de vivienda, pero también del alquiler

Ley de Propiedad Horizontal: el Supremo obliga a los nuevos propietarios de una vivienda a pagar las cuotas comunitarias de los tres años anteriores a la compra

Juanma Lorente, abogado: “Tienes dos semanas de permiso retribuido en tu trabajo a partir del 1 de enero si cumples con este requisito”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga