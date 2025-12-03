España

Embalses España: la reserva de agua subió este miércoles 3 de diciembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,22 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 54,02 % de su capacidad este miércoles 3 de diciembre, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto quiere decir que la captación de este recursos hídrico en el país subió en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: miércoles 3 de diciembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 30.274 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 54,02 %.

Variación de hace una semana: 126 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,22 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.638 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,10 %.

Así están los embalses en España

La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 45,43%.

Aragón: 54,34%.

Asturias: 60,53%.

C. Valenciana: 40,08%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 37,26%.

Castilla-La Mancha: 50,22%.

Cataluña: 73,08%.

Comunidad de Castilla y León: 55,69%.

Extremadura: 59,14%.

Galicia: 61,55%.

Murcia: 21,62%.

Navarra: 37,88%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

