Chile veta la importación de productos porcinos desde toda España: ya son más de una veintena de países

Este país ya mantenía cerradas sus fronteras a la entrada de tripas del porcino, pero ahora amplía ese veto a manteca de cerdo y a carne de porcino refrigerada o congelada

El Ministerio de agricultura confirma la presencia de peste porcina africana en otros siete jabalíes (Animalia)

Chile ha suspendido la importación de productos de origen porcino desde toda España hasta que se reconozca oficialmente la regionalización, según la última nota informativa del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Este país ya mantenía cerradas sus fronteras a la entrada de tripas del porcino, pero ahora amplía ese veto a manteca de cerdo y a carne de porcino refrigerada o congelada, según la nota. España, principal productor de carne porcina de la UE y tercero a nivel mundial, exporta por 8.800 millones de euros anuales, de los que el 60% se dirige a países de la UE. En el caso específico de Chile, este país compra a España productos del cerdo por valor de cerca de 20 millones de euros anuales, según los datos consultados por EFE de Comercio Exterior.

Por otro lado, esta nota informativa contiene ya la actualización anunciada ayer por el ministro Luis Planas sobre el hecho de que Reino Unido acepta la regionalización en los mismos términos que la Unión Europea, es decir, sólo prohíbe la entrada de producto que proceda del radio de 20 kilómetros establecido en torno a los focos de Peste Porcina Africana (PPA) registrados en Cataluña. Reino Unido compra cada año a España productos derivados del cerdo por valor de 215 millones de euros, fundamentalmente de carne. A día de hoy, hasta una veintena de países han prohibidocomprar carne de cerdo español.

Planas: “El sector está preparado para contener la enfermedad”

Este mismo miércoles, en una entrevista con La hora de La 1, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas ha señalado que la “prioridad número 1″ es que no se produzcan contagios en las granjas ya que, de ser así, supondría el sacrificio de toda la población de cerdos del complejo. “Estamos muy bien coordinados para que ello no ocurra”. En este sentido, la Generalitat de Cataluña, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), mantiene desplegado un operativo para frenar la propagación de la enfermedad y proteger la cabaña porcina nacional.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Además, ha remarcado que el sector se encuentra completamente preparado para contener la enfermedad, ya que las medidas de bioseguridad están en los protocolos y esta no es una situación nueva. Así, las autoridades luchan ahora por aislar del foco cualquier explotación, para lo que se han adquirido repelentes odorantes con el objetivo de reducir el riesgo de contacto de jabalíes con las granjas porcinas.

La Organización de Consumidores y Usuarios insiste en que la carne de cerdo española es segura y recuerda que se trata de “una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes” pero sin efectos en la salud humana. “No se transmite a las personas, ni por contacto ni por la ingesta de carne o productos derivados”, afirmaron este martes.

Noticia con información de EFE

ChileanimalesvirusEspaña-SociedadEspaña Noticias

