Nabila Blaze, psicóloga, explica los tipos de lenguajes del amor que hay: “Si tu pareja hablara chino y tú, español, seguramente trataríais de aprender el idioma del otro”

5 trucos para hablar el mismo idioma que tu pareja

“¿Alguna vez has sentido que tu pareja no te quiere como tú necesitas? Puede que el problema no sea el amor que os tenéis, sino el idioma en el que se lo están expresando”, así comienza la psicóloga Nabila Blaze en un vídeo a través de su cuenta de TikTok.

Blaze explica que muchas discusiones, frustraciones o sensaciones de distancia dentro de una relación no tienen que ver con la ausencia de cariño, sino con que cada persona “habla un lenguaje del amor diferente”. Para ilustrarlo, plantea una metáfora simple: “¿Qué harías si tu pareja hablara chino y tú solo hablaras español? Seguramente ambos trataríais de aprender el idioma del otro”. Para la psicóloga, así debería funcionar también el amor.

En una relación, cada uno expresa y recibe amor de formas distintas. Según Blaze, esto no es un problema siempre que exista disposición para aprender el idioma de nuestra pareja.

“Igual que tienes una lengua materna y puedes aprender un idioma secundario, también puedes aprender otro lenguaje del amor”, señala. Formarse en el modo en que la otra persona entiende el cariño puede ser clave para fortalecer el vínculo. Por eso, la experta repasa los cinco lenguajes del amor y propone ejercicios para aplicarlos.

Palabras de afirmación

El primer lenguaje que nos recomienda son las palabras de afirmación. Incluye expresiones como “te quiero”, cumplidos, mensajes de aprecio o recordar cómo y por qué se enamoró de ti.

Se trata de pequeñas dosis verbales de cariño que refuerzan la seguridad emocional de quien recibe este tipo de lenguaje.

Tiempo de calidad

El segundo lenguaje es el tiempo de calidad, algo que va más allá de simplemente estar juntos. Requiere atención plena, conversaciones profundas y momentos sin distracciones.

“No se trata de solo estar juntos, sino de estar presentes de verdad compartiendo algo”, destaca Blaze.

Contacto físico

El tercer lenguaje del amor es el contacto físico. Para quienes lo necesitan, un abrazo, una caricia o tomarse de la mano puede ser tan significativo como un “te quiero”.

Blaze recomienda incorporar estos ejercicios siempre que la situación sea adecuada y cómoda para ambos.

Regalos simbólicos

El cuarto lenguaje son los regalos, aunque la psicóloga insiste en que no tiene nada que ver con el materialismo.

“Es simbólico”, explica. “Se trata de un recordatorio de que alguien ha pensado en ti”. Puede ser desde una nota hasta un detalle sencillo que demuestre atención emocional y que presta atención en lo que te gusta.

Actos de servicio

El quinto y último lenguaje son los actos de servicio: ayudar en la rutina de la pareja, facilitarle el día a día o realizar tareas que demuestren apoyo. “Si este es el lenguaje de amor de tu pareja, basta con observar sus pasos cotidianos e intentar ayudar en lo que puedas”, concluye Blaze.

Los cinco lenguajes del amor, según la psicóloga, deben verse como una guía para comunicarse mejor. Aprender el “idioma afectivo” de nuestra pareja puede ser la clave para construir una relación más sólida, empática y duradera.