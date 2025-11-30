Un pueblo ofrece hasta 73.000 euros a todo aquel que se mude allí a vivir: estos son los requisitos

Albinen, el pueblo de Suiza donde te pagan por mudarte

El municipio suizo de Albinen, situado en plenos Alpes, ha lanzado una propuesta singular para combatir la despoblación: ofrece hasta 73.000 euros a quienes decidan establecerse en la localidad. Esta iniciativa, dirigida especialmente a familias jóvenes y a inversores, busca revitalizar una comunidad que en los últimos años ha visto cómo su número de habitantes descendía hasta los 250, según ha informado El Español.

Pero la cifra de 73.000 euros tiene truco: la propuesta ha empezado a viralizarse en España tras el vídeo del creador de contenido Ale Lupidi que explicó a sus seguidores como funcionaba la nueva iniciativa. El programa contempla una bonificación de 25.000 euros por cada adulto menor de 45 años que cumpla los requisitos, así como 10.000 euros adicionales por cada menor.

Para acceder a estas ayudas, es imprescindible comprometerse a residir en Albinen durante al menos diez años y adquirir o construir una vivienda cuyo valor mínimo sea de 200.000 francos suizos (alrededor de 216.000 euros). Además, los solicitantes deben contar con la ciudadanía suiza o poseer un pasaporte europeo junto con un permiso de residencia válido, tipo B o C.

De este modo, una familia puede alcanzar la cifra máxima de 73.000 euros en ayudas, siempre que cumpla con todas las condiciones establecidas por las autoridades locales. La localidad está sujeta a la legislación federal suiza en materia de inmigración. Por tanto, la concesión del permiso de residencia depende de la nacionalidad del solicitante, su situación financiera y el motivo de la mudanza, ya sea por trabajo, reunificación familiar o jubilación.

El pueblo que ofrece hasta 73.000 euros

Ubicado en el valle del Ródano, a 1.300 metros de altitud y a menos de dos horas de Berna, Albinen se presenta como un destino atractivo para quienes buscan tranquilidad y naturaleza. El entorno, caracterizado por sus prados verdes y un clima soleado, ofrece un ambiente idóneo para quienes desean alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Sin embargo, la falta de residentes ha supuesto retos importantes para la localidad: en 2017, la escasez de alumnos obligó al cierre de la escuela, lo que motivó al ayuntamiento a poner en marcha este plan de incentivos.

El municipio brinda la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre durante todo el año. En primavera y verano, el ciclismo y el senderismo por rutas que conectan el Valais con los Alpes son las opciones preferidas, mientras que en otoño e invierno destacan el esquí, el snowboard y las caminatas por paisajes nevados.

Iniciativas similares en Europa y España

La estrategia de Albinen no es un caso aislado en Europa. Diversos municipios han puesto en marcha programas para atraer nuevos habitantes y frenar el envejecimiento demográfico. En Italia, localidades como Presicce-Acquarica ofrecen hasta 30.000 euros a quienes se trasladen allí, además de 1.000 euros por cada hijo nacido en el municipio. Por su parte, Santo Stefano di Sessanio concede ayudas de hasta 44.000 euros a residentes de entre 18 y 40 años que inicien un negocio, siempre que permanezcan en la localidad durante al menos cinco años.

Rubiá, en Ourense (Galicia) (Wikimedia)

En Grecia, la isla de Antikythera ha optado por entregar a cada familia un terreno, una vivienda y 600 euros mensuales durante los tres primeros años de residencia. España también cuenta con ejemplos de este tipo de políticas: en Ponga (Asturias), se ofrecen bonificaciones por cada niño nacido o adoptado, así como rebajas en el impuesto de vivienda y alquileres sociales. Rubiá (Galicia), en la provincia de Ourense, ha implementado un programa de vivienda social con alquileres desde 50 euros al mes, junto a un plan de empleo rural y otras ayudas.