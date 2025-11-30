España

Un pueblo ofrece hasta 73.000 euros a todo aquel que se mude allí a vivir: estos son los requisitos

Tras quedarse con menos de 250 habitantes y cerrar la escuela, el ayuntamiento ha lanzado una iniciativa con recompensación económica

Guardar
Albinen, el pueblo de Suiza
Albinen, el pueblo de Suiza donde te pagan por mudarte

El municipio suizo de Albinen, situado en plenos Alpes, ha lanzado una propuesta singular para combatir la despoblación: ofrece hasta 73.000 euros a quienes decidan establecerse en la localidad. Esta iniciativa, dirigida especialmente a familias jóvenes y a inversores, busca revitalizar una comunidad que en los últimos años ha visto cómo su número de habitantes descendía hasta los 250, según ha informado El Español.

Pero la cifra de 73.000 euros tiene truco: la propuesta ha empezado a viralizarse en España tras el vídeo del creador de contenido Ale Lupidi que explicó a sus seguidores como funcionaba la nueva iniciativa. El programa contempla una bonificación de 25.000 euros por cada adulto menor de 45 años que cumpla los requisitos, así como 10.000 euros adicionales por cada menor.

Para acceder a estas ayudas, es imprescindible comprometerse a residir en Albinen durante al menos diez años y adquirir o construir una vivienda cuyo valor mínimo sea de 200.000 francos suizos (alrededor de 216.000 euros). Además, los solicitantes deben contar con la ciudadanía suiza o poseer un pasaporte europeo junto con un permiso de residencia válido, tipo B o C.

De este modo, una familia puede alcanzar la cifra máxima de 73.000 euros en ayudas, siempre que cumpla con todas las condiciones establecidas por las autoridades locales. La localidad está sujeta a la legislación federal suiza en materia de inmigración. Por tanto, la concesión del permiso de residencia depende de la nacionalidad del solicitante, su situación financiera y el motivo de la mudanza, ya sea por trabajo, reunificación familiar o jubilación.

El pueblo que ofrece hasta 73.000 euros

Ubicado en el valle del Ródano, a 1.300 metros de altitud y a menos de dos horas de Berna, Albinen se presenta como un destino atractivo para quienes buscan tranquilidad y naturaleza. El entorno, caracterizado por sus prados verdes y un clima soleado, ofrece un ambiente idóneo para quienes desean alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Sin embargo, la falta de residentes ha supuesto retos importantes para la localidad: en 2017, la escasez de alumnos obligó al cierre de la escuela, lo que motivó al ayuntamiento a poner en marcha este plan de incentivos.

La ayuda de 40.000 euros que ofrece Cataluña por reformar una casa en pueblos.

El municipio brinda la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre durante todo el año. En primavera y verano, el ciclismo y el senderismo por rutas que conectan el Valais con los Alpes son las opciones preferidas, mientras que en otoño e invierno destacan el esquí, el snowboard y las caminatas por paisajes nevados.

Iniciativas similares en Europa y España

La estrategia de Albinen no es un caso aislado en Europa. Diversos municipios han puesto en marcha programas para atraer nuevos habitantes y frenar el envejecimiento demográfico. En Italia, localidades como Presicce-Acquarica ofrecen hasta 30.000 euros a quienes se trasladen allí, además de 1.000 euros por cada hijo nacido en el municipio. Por su parte, Santo Stefano di Sessanio concede ayudas de hasta 44.000 euros a residentes de entre 18 y 40 años que inicien un negocio, siempre que permanezcan en la localidad durante al menos cinco años.

Rubiá, en Ourense (Galicia) (Wikimedia)
Rubiá, en Ourense (Galicia) (Wikimedia)

En Grecia, la isla de Antikythera ha optado por entregar a cada familia un terreno, una vivienda y 600 euros mensuales durante los tres primeros años de residencia. España también cuenta con ejemplos de este tipo de políticas: en Ponga (Asturias), se ofrecen bonificaciones por cada niño nacido o adoptado, así como rebajas en el impuesto de vivienda y alquileres sociales. Rubiá (Galicia), en la provincia de Ourense, ha implementado un programa de vivienda social con alquileres desde 50 euros al mes, junto a un plan de empleo rural y otras ayudas.

Temas Relacionados

ViviendaDineroCompra de ViviendaPueblosDespoblaciónAyudas EconómicasVivienda RuralEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Miguel Padilla, doctor: “No se trata de que te guste o no, hacer ejercicio es más que un hobby”

El doctor subraya que el ejercicio no requiere rutinas extremas ni largas horas en el gimnasio, pero sí constancia

Miguel Padilla, doctor: “No se

Esta es la forma en la que hay que hervir los huevos para que queden perfectos, según una chef

Una de las cocineras más reconocidas de Cataluña que se ha convertido en una figura habitual en los medios de comunicación gracias a su trabajo de divulgación gastronómica

Esta es la forma en

Silvia Severino, psicóloga, hace una reflexión sobre las redes sociales: “Internet no necesita saber dónde estamos o qué hacemos en tiempo real, vive y luego publica”

La experta advierte de los peligros asociados a esta conducta en su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico)

Silvia Severino, psicóloga, hace una

Los ingredientes prohibidos que nunca debes añadir a los berberechos en conservas: cómo potenciar su sabor

Los expertos recomiendan aliñar el plato con elementos suaves o ingredientes que no resten sabor al marisco

Los ingredientes prohibidos que nunca

Cómo mejorar tus defensas con estos cuatro sencillos hábitos, según la médica Isabel Viñas: “Lo primero es una adecuada limpieza de manos”

La experta comparte una lista para aguantar todo el invierno sin resfriarte: de la vitamina D a una rutina de higiene

Cómo mejorar tus defensas con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento familiar no basta para suprimir la obligación alimentaria

Un hombre consigue que la Justicia le retire la pensión a su exmujer tras probar que convive con su nueva pareja

Qué implica que Albacete declare ‘persona non grata’ a Pedro Sánchez: una moción simbólica elevada a arma política

“Según me voy hartando, más radical me voy haciendo”: los asistentes a la movilización del PP elevan el tono contra Pedro Sánchez

Condenadas a multas que alcanzan los 900 euros cuatro auxiliares de una residencia de ancianos de Cantabria por vejar a dos personas dependientes

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El presidente de Suzuki pronostica qué pasará con las automovilísticas con híbridos de gasolina: “En 2032 o 2033 se van a inflar a vender coches”

Juanma Lorente, abogado, explica la diferencia entre finiquito e indemnización: “Te lo tienen que pagar sí o sí”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán