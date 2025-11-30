Un español que vive en Suiza explica qué tipo de personas no deberían emigrar a este país: “Si eres vago, no es para ti”

El español que vive en Suiza. (TikTok/@@suiza.en.espanol)

Las redes sociales distorsionan la realidad. Lo hacen en casi todos los ámbitos, desde las relaciones de pareja hasta la belleza, pasando por los destinos de vacaciones o las bondades de la migración. La cantidad de contenido sobre mudarse de país genera una imagen irreal de la vida que encuentran quienes deciden dar el paso, especialmente en países donde los sueldos son más altos. Lo afirma un joven español que vive en Suiza, conocido en redes sociales como @suiza.en.espanol, que ha querido advertir en una de sus publicaciones de que hay personas que, en su opinión, no deberían plantearse la mudanza: “Todo el mundo te dice por qué tienes que venir a Suiza y yo te voy a decir por qué no”.

El creador de contenido ha señalado que la visión que predomina en plataformas como TikTok suele estar sesgada. “La mayoría de personas que están haciendo en TikTok contenido son personas con trabajos poco cualificados. Y las personas con trabajos cualificados, que ganan bien, trabajos exigentes, la mayoría no están en redes sociales contando su vida. Por eso no conoces su punto de vista sobre el país”, señala. Por eso, partir de su experiencia personal y tras haber conocido a emigrantes de perfiles muy diversos, el español ha elaborado una lista de advertencias para quienes se plantean iniciar una nueva vida en Suiza. “Después de escuchar las dos versiones, he sacado unas conclusiones, que no tienen por qué ser ciertas”, admite.

Las claves de la adaptación en Suiza

Entre los rasgos que, según su criterio, dificultan la integración en la sociedad suiza, el joven ha enumerado varios comportamientos y actitudes. “Si te gusta estar todos los días con tu amigo, saliendo a bares, yendo a tomar algo, Suiza no es para ti”, avisa. La puntualidad y la organización también resultan esenciales: “Si no eres ni organizado ni puntual, Suiza no es para ti”.

El sentido de la responsabilidad y la autonomía personal han sido otros de los aspectos destacados: “Si no te haces responsable de tu vida y esperas que un gobierno te la resuelva, Suiza no es para ti. Si crees que tu futuro depende de la política y no de ti, Suiza no es para ti”. El joven ha insistido en que quienes buscan enriquecerse rápidamente o esperan avanzar sin esfuerzo y sin aprender idiomas tampoco encontrarán en Suiza el destino adecuado. “Si vienes a Suiza pensando que te vas a hacer millonario, Suiza no es para ti”, insiste. También pide cuidado con querer confiar en promesas poco realistas: “Si piensas que alguien por mil francos te va a conseguir casa o trabajo, Suiza definitivamente no es para ti y encima te van a estafar”.

Cuánto se gana en el mundo de la hostelería en Suiza

Cuál es la mentalidad para emigrar a suiza

El componente emocional y la capacidad de adaptación también son importantes. “Si eres emocionalmente dependiente, Suiza no es para ti. Si eres extremadamente familiar y necesitas ver constantemente a tu gente, Suiza no es para ti. Si no sabes estar solo contigo mismo y no te gusta pasar tiempo a solas, Suiza no es para ti. Si no toleras la frustración, Suiza no es para ti”, enumera.

La mentalidad con la que se afronta la emigración resulta, a su juicio, determinante: “Si vienes con la mentalidad de: ‘Los demás me tienen que ayudar’, Suiza no es para ti. Y si quieres vivir aquí como vivías en tu país sin adaptarte, lo siento, pero Suiza no es para ti”. Ha añadido una última advertencia: “Se me olvidaba, si eres vago, Suiza no es para ti”.

No obstante, asegura: “Este vídeo no estoy diciendo que estas personas no puedan venir a Suiza. Digo que si este tipo de personas vienen a Suiza, van a tener que ser muy fuertes, muy resilientes, van a necesitar mucha capacidad para aprender de sus propios errores y van a tener que estar dispuestos a adaptarse a una cultura que no es la nuestra”. De hecho, afirma que cuando se mudó cumplía con todas las características de esta lista. “Y para poder entender todo, para poder adaptarme y acomodarme a esta cultura, han tenido que pasar diez años; y ahora sí me siento un verdadero ciudadano de este bonito país”, confiesa.

La falta de integración cultural, según relata, puede perpetuarse durante décadas: “Hay personas que llevan cuarenta años aquí y no se han interesado por entender la cultura suiza. Por eso la critican tanto”. Frente a la imagen que se proyecta en redes sociales, recuerda que “la gente con buenos trabajos, trabajos exigentes, trabajos con grandes responsabilidades, no están en las redes sociales quejándose, están trabajando y construyendo su vida”.