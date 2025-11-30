Cuidado si coges el coche este lunes por la mañana en Madrid: estos serán los nuevos cortes y desvíos en la A-5 tras adelantarse la excavación del túnel

Finalizan las obras del tramo 1 del soterramiento del túnel de la autovía 5 en dirección a Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido adelantar un mes el calendario previsto para la excavación del túnel que soterrará la A-5 en la calzada norte, correspondiente al sentido de salida de la ciudad. Según ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a partir del próximo lunes, todo el tráfico de la zona será desviado a la calzada sur, en sentido entrada a Madrid, con el objetivo de avanzar en los trabajos de excavación del túnel en el tramo norte.

La vicealcaldesa y portavoz, Inma Sanz, ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal que con este cambio concluye la primera fase de los desvíos asociados a la construcción del subterráneo de la A-5 en la calzada sur, que desde el mes de febrero había obligado a que el tráfico discurriese por la calzada norte. Ahora, con el inicio de la segunda fase, todo el tráfico rodado en sentido entrada a la capital, desde la avenida de Portugal hasta la avenida Padre Piquer, circulará por cuatro carriles: dos para cada sentido, lo que permitirá liberar completamente la calzada norte. El desvío entrará en vigor a las 6:00 horas del lunes.

El nuevo trazado facilitará la circulación al reducir el número de curvas, aunque se mantendrán los baipases en los enlaces de la carretera de Boadilla, Yébenes, Batán y Parque de Atracciones. Estos puntos requerirán desvíos de mayor duración para proceder a la demolición de las estructuras existentes. El esquema de circulación establecido se mantendrá hasta noviembre de 2026, fecha prevista para la apertura del túnel al tráfico rodado. Durante todo este periodo, la velocidad máxima permitida en la zona de obras seguirá limitada a 50 km/h, frente a los 70 km/h previos al inicio de los trabajos.

La transformación urbana culminará con un nuevo túnel

La ejecución del paseo Verde del Suroeste y el soterramiento de la A-5 permitirán al Ayuntamiento de Madrid recuperar para los vecinos el espacio actualmente ocupado por la autovía, que ha actuado como barrera entre los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, y los de Campamento y Casa de Campo. Una vez finalizada la obra en la A-5, por la que circulan diariamente 80.000 automóviles, se prevé una reducción del 90 % en el número de vehículos en superficie y en las emisiones contaminantes.

La cubrición de la A-5 en superficie posibilitará la continuidad del bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer, en una intervención que abarca un total de 3,2 kilómetros. El proyecto prioriza la movilidad peatonal y ciclista, reservando la vialidad necesaria para los desplazamientos locales en vehículo privado y para el transporte público urbano.

El túnel que se está construyendo bajo la A-5 contará con una configuración de tres carriles por sentido, distribuidos en dos vanos. Los carriles más próximos a la mediana en ambas calzadas estarán destinados a funcionar como carriles bus-VAO, equipados con señalización variable que permitirá regular su uso en función de las necesidades del tráfico en cada momento. Este sistema flexible facilitará la optimización de la infraestructura, adaptándose a la demanda de transporte de manera dinámica, según ha detallado el portal del Ayuntamiento de Madrid.