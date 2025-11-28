España

Una española que vive en Finlandia explica cómo funciona el cobro por reciclar: “Cuando te compras las latas estás pagando de más”

La gente acumula el reciclaje en casa para poder recibir un dinero extra al devolverlo

En la imagen de archivo, cientos de envases de plástico. (EFE/ Gian Ehrenzeller)

Una joven española residente en Finlandia se ha hecho viral al explicar, a través de un vídeo en TikTok, el sistema de depósito de envases del país nórdico. Su sorprendente funcionamiento, que combina un pequeño sobrecoste inicial al comprar los productos con la devolución del dinero al reciclar, ha despertado el interés de miles de usuarios en la red social.

La tiktoker destaca que, al comprar una lata o una botella de plástico, el consumidor paga unos céntimos adicionales. “Cuando te compras las latas estás pagando de más, pero luego te lo devuelven”, explica mientras muestra distintos envases, cada uno marcado con su correspondiente valor de retorno.

De esta forma, en los diferentes envases podemos ver el precio que te reembolsan. Con las botellas de agua pequeñas te dan 20 céntimos; con las latas de cerveza, 15; y con las botellas grandes de plástico, hasta 40 céntimos.

Reciclaje en Finlandia

La región nórdica es conocida por su enfoque progresista hacia la sostenibilidad y el medioambiente. El éxito de esta iniciativa se debe a la combinación de la concienciación ambiental y los incentivos económicos.

También es clave la facilidad para encontrar puntos de recogida, ubicados prácticamente en cualquier supermercado, gasolineras o tiendas de barrio. Esto elimina barreras y convierte la devolución en un gesto rutinario, inmediato y cómodo.

Persona reciclando. (Freepik)

La española muestra también el proceso completo de reembolso. El usuario se acerca a una máquina, introduce varias latas y botellas y, en apenas unos segundos, obtiene un comprobante por el valor total de los envases devueltos. Según cuenta, este mecanismo ha normalizado el hábito de guardar los envases en casa para llevarlos juntos en la siguiente visita al supermercado, algo que también hace la mayoría de sus vecinos.

Nerea Bartolomé comparte su día a día viviendo en Finlandia. Graba su proceso aprendiendo finés e incluso comparte palabras o expresiones que le resultan anecdóticas. Su perfil se centra en compartir su experiencia viviendo en esta región.

Vida en la región nórdica

Finlandia es un país del norte de Europa bastante moderno, seguro y equilibrado. Ofrece a los extranjeros un alto nivel de vida, y un excelente equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, además de un fuerte sentido de la comunidad.

A lo largo de los años, la región se ha convertido en un auténtico referente del sistema educativo actual. Además, cuenta con un alto nivel de servicios, calidad en el transporte y una salud pública, siempre que dispongas de un municipio de empadronamiento y registro.

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

El TikTok ha suscitado comentarios de españoles preguntándose por qué un sistema tan simple y eficaz no se aplica en el resto de países. Mientras algunos defendían que sería una forma efectiva de aumentar las tasas de reciclaje, otros apuntaban a que su aplicación requeriría cambios logísticos y legislativos importantes.

Lo cierto es que el vídeo de esta joven ha puesto en relieve, una vez más, lo que muchos consideran un modelo a imitar: un sistema sencillo, transparente y práctico que convierte el reciclaje en un hábito cotidiano y económicamente rentable.

