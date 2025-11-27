Ascienden a 44, incluidos siete bomberos, los muertos en el incendio de varios rascacielos en Hong Kong

La existencia de película protectora ante incendios, clasificada como altamente inflamable y presente incluso en la única torre que permaneció sin daños, refuerza las sospechas de las autoridades sobre el papel que este material habría desempeñado en la propagación del fuego en el complejo Wang Fuk Court. Según informó Europa Press, la investigación preliminar apunta a que tanto esta película como ciertos aislamientos plásticos e impermeables utilizados durante la reciente remodelación del edificio no cumplían con las normativas de seguridad establecidas, lo que motivó la detención de dos directores y un consultor vinculados a la empresa encargada de las obras. El Departamento de Bomberos y la policía local informaron en rueda de prensa que el número de víctimas fatales por el incendio alcanzó las 44 personas, entre las que figuran siete integrantes del cuerpo de bomberos desplegados durante la emergencia.

El desencadenante de esta catástrofe aún se investiga, aunque Europa Press detalló que el uso de materiales prohibidos en distintos puntos de la estructura del conjunto residencial Wang Fuk Court es el foco de las pesquisas. El subjefe del servicio de Ambulancias, Chow Wing Yin, confirmó que, de los cien ciudadanos auxiliados en el lugar, cuarenta fallecieron en el sitio y otras cuatro personas murieron en centros hospitalarios a consecuencia de las heridas sufridas. Cuarenta y cinco individuos más siguen internados en estado grave a causa del siniestro.

El despliegue para combatir el fuego y atender a los afectados incluyó 196 camiones de bomberos, 98 equipos especializados de rescate y la movilización de más de 1.200 efectivos. Chan Hing Yung, subjefe de Bomberos, indicó que los esfuerzos de extinción permitieron sofocar las llamas por completo en cuatro de las ocho torres del complejo, mientras una torre se mantuvo ilesa y en las tres restantes persistía la intervención de los equipos. Las tareas de rescate se centraron principalmente entre los pisos 3 y 13, donde se ubicaron la mayor parte de las personas atrapadas, mientras que el combate a las llamas tuvo lugar entre los niveles 5 y 18.

Entre los lesionados, siete bomberos resultaron heridos, aunque autoridades consultadas por Europa Press aseguraron que su condición es estable. El operativo para controlar el fuego se prolongó durante toda la madrugada, apoyado por efectivos distribuidos en los edificios más afectados, y se mantuvo la vigilancia ante posibles rebrotes, debido a la presencia persistente de materiales inflamables en varios sectores del complejo.

La investigación policial, dirigida por el superintendente Chung Lai Yi, busca esclarecer la responsabilidad de los responsables de la remodelación en el empleo de materiales considerados como acelerantes del fuego. Según sostuvo Chung, la causa pericial permanece abierta y no se descartan detenciones adicionales de acuerdo con los avances de la pesquisa. Existen indicios de que la reciente renovación e instalación de película protectora y telas plásticas pudo influir de manera determinante en la rapidez y magnitud con que se propagó el incendio.

Las torres afectadas forman parte de Wang Fuk Court, una zona residencial densamente poblada ubicada en los Nuevos Territorios, el área más vasta entre las regiones administrativas de Hong Kong. La dimensión del dispositivo de respuesta quedó de manifiesto en la rápida movilización de recursos, la atención médica brindada a las personas heridas y las labores extensivas de contención, que abarcaron tanto el combate al fuego como la evacuación de residentes y la asistencia a familiares.

Europa Press consignó que tras la tragedia cobró relevancia el examen judicial de los detenidos y la revisión de los procesos de control en remodelaciones de viviendas colectivas, en particular en lo relativo al cumplimiento de las normas de prevención de incendios. El impacto del desastre puso en estado de emergencia a las familias y a la comunidad local, y desencadenó un periodo de luto y seguimiento de las condiciones de seguridad del lugar.

Durante los días siguientes, Europa Press continuó difundiendo información sobre la evolución del operativo, la salud de los heridos y los avances en la investigación. Los equipos de emergencia permanecieron alertas en la zona, manteniendo labores de supervisión para garantizar la seguridad y para evitar posibles riesgos adicionales derivados de la estructura dañada o de los materiales inflamables detectados en los espacios afectados, a la espera de nuevas disposiciones judiciales y técnicas en relación con la reconstrucción y la rendición de cuentas tras el siniestro.