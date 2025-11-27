España

Antonio Orozco habla sobre Rosario, la guitarra por la que pasó un verano “en la obra” y con la que ha escrito todas sus canciones

Más de un millón y medio de discos vendidos y una presencia destacada en escenarios de América y Europa resaltan la carrera de Antonio Orozco, cuyo método y sonido se forjaron gracias a una guitarra adquirida tras un verano de trabajo junto a su padre

Antonio Orozco habla sobre Rosario, la guitarra por la que pasó un verano "en la obra" y con la que ha escrito todas sus canciones

La discografía de Antonio Orozco supera el millón y medio de copias vendidas, suma un disco de diamante, nueve de platino y varios de oro. La música de Orozco ha sonado en más de 2.500 conciertos celebrados a ambos lados del Atlántico, entre España y el resto de Europa y Latinoamérica. Temas suyos han llegado al número uno en España, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Ecuador, y han encontrado hueco entre los primeros puestos del Top 10 en escenarios tan dispares como Argentina, Estados Unidos y México. Así, el nombre de Orozco se ha convertido en sinónimo de presencia internacional y éxito de ventas.

Detrás del recorrido artístico y de la serie de reconocimientos, hay una compañera tan silenciosa como inseparable: su guitarra Rosario. Esta guitarra no solo acompaña los pasos de Orozco; resume también la raíz de su método y su visión de la música. Durante una charla en el programa La matemática del espejo (La 2), Orozco compartió la historia detrás de su primer instrumento, el más importante en su carrera.

Un verano en la obra por toda una vida de éxito

Rosario recibe su nombre en homenaje a su abuela, pero, sobre todo, simboliza la educación recibida y la constancia con la que el músico ha forjado tanto sus canciones como su propio camino profesional. El inicio de la historia marca la diferencia: siendo apenas un adolescente, Orozco pidió ayuda a su padre para hacerse con una guitarra. La respuesta dejó huella en su manera de ver la vida y el oficio musical. “Si quieres una guitarra, ese verano tienes que trabajar conmigo en la obra”.

Antonio Orozco dará una gira
Antonio Orozco dará una gira por seis ciudades europeas en marzo de 2026

Desde el mismo día en el que terminó el instituto, Orozco cambió libros por herramientas y se sumó como peón a la rutina de su padre. Fueron tres meses trabajando bajo el sol, aprendiendo de la vida desde la experiencia y esperando que, al final del esfuerzo, llegase la oportunidad de empezar a escribir su propia música. La recompensa llegó en septiembre, cuando su padre lo llevó a una peluquería de barrio y, tras pasar a una habitación lateral, le permitió elegir entre cinco guitarras en fundas de corcho. “Me dijo: te voy a dejar aquí el rato que necesites, elige la que te guste. Y yo… ¿qué? Era verdad. Y lo recuerdo como si fuese ayer”, relató Orozco durante la entrevista. Aquella elección, hecha con calma después de un verano intenso, selló una relación única entre el músico y su guitarra.

Desde aquel día, Rosario se sumó a cada paso creativo de Antonio Orozco. “No hay ninguna canción que haya escrito en mi vida que no naciese con ella, todas las he escrito con ella”, reconoció el cantante. La guitarra marca el origen y el proceso de todas las composiciones, mezclando el componente sentimental con la disciplina heredada de su familia. Son vivencias que no solo definen el sonido de Orozco, sino la ética de trabajo y el enfoque que aplica a cada gira, grabación y compromiso musical.

El propio artista lo resume en una frase: “Mi padre me compró todo lo que yo necesitaba para vivir dignamente, pero todo lo demás me lo tuve que ganar. No me lo regalaron”. Esta enseñanza se ha trasladado a cada rincón de su carrera: desde la letra de sus canciones hasta el respeto por el escenario, pasando por el trato diario con su equipo o la preparación de cada concierto.

