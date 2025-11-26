Un profesor de autoescuela explica los cinco errores más frecuentes en el examen de conducir: “Crees que transmites prudencia, pero transmites inseguridad”

Errores más típicos del examen práctico (TikTok / @hoyvoyautoescuelas)

Sacarse el carnet de conducir es un trámite a menudo complejo para muchas personas. Cada año, miles de aspirantes se enfrentan al examen práctico, una prueba en principio sencilla, pero que exige de máxima atención y concentración una vez se está a los mandos del vehículo.

Cualquier conductor sabe que obtener el permiso de circulación es más difícil que saber manejar el coche. Para aprobar el examen práctico no basta con saber circular de forma fluida y sin entorpecer el tráfico, es obligatorio cumplir todas y cada una de las normas de tráfico, incluso las que no respetan algunos conductores en la vida real.

De hecho, solo el 27% aprobó el examen práctico a la primera el año pasado. En parte debido a algunos de los errores más frecuentes que ha comentado un profesor de autoescuela en su canal de TikTok (@hoyvoyautoescuelas).

Errores comunes

El profesor, dispuesto a enumerar los cinco errores más comunes, comienza por destacar el primero, que no es otro que arrancar e iniciar la marcha sin el cinturón de seguridad puesto. Por sorprendente que parezca es una práctica recurrente: “Con los nervios, las prisas y las ganas de empezar el examen, muchos alumnos se olvidan de ponérselo”.

Cinturón de seguridad (Créditos: Freepik)

Al pensar en los fallos más habituales al volante es normal pensar en el exceso de velocidad, que es la infracción más cometida en las carreteras de casi todo el mundo. Sin embargo, en el caso de las pruebas prácticas, los aspirantes caen en un error totalmente opuesto. Y es que el profesor asegura que muchos alumnos van demasiado despacio porque creen que así transmiten prudencia, cuando en realidad transmiten inseguridad.

Otro motivo que no puede faltar al hablar de suspensos en los exámenes prácticos para obtener el carnet de conducir son los stops. Es muy importante detenerse completamente y que el examinador no tenga dudas de que el vehículo ha parado delante de la señal de stop. “Recuerda que para eso contamos tres segundos completamente detenidos”, destacan desde la autoescuela.

Los futuros conductores en ocasiones no prestan atención a los peatones de la izquierda, y por lo tanto se olvidan de ellos cuando se acercan a un paso de cebra. Esto puede llegar a suponer una falta eliminatoria si se pone en riesgo la integridad del peatón, pero dependerá de la influencia que tenga sobre él. También podría quedarse en deficiente si no hay nadie cruzando.

El más típico

El último error que enumera el profesor es también el más típico. No es otro que el aparcamiento. El estacionamiento se debe completar en menos de dos minutos, pero no es el tiempo lo que más suspensos provoca, sino la elección del sitio: “Nos ponemos nerviosos y encontramos el peo sitio posible. O un vado, o el sitio más pequeño del mundo, o nos pasamos varios donde sí que se podría aparcar, pero creemos que no, y acabamos haciéndolo de la peor de las maneras”.

Cerca de un 30% de los conductores sufren amaxofobia, el temor irracional a ponerse al volante

Otros fallos comunes, más allá del vídeo y que se pueden repetir en el examen con su correspondiente amonestación, pasan por no mirar los espejos, usar de manera incorrecta los intermitentes, no mantener la distancia de seguridad o no prestar atención al entorno. Todo ello unido puede llevar a suspender la prueba, aunque conduciendo con cautela, atención y concentración, el examen práctico será un mero trámite para obtener la licencia.