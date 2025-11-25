Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Rafa Nadal hablando sobre Lamine Yamal en Universo Valdano (X / @MovistarFutbol)

Rafa Nadal es considerado como uno de los mejores deportistas de la historia de España. Estas valoraciones se las ha ganado gracias a los numerosos éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera deportiva.

El tenista de manacor consiguió el éxito muy joven, una situación parecida a la de Lamine Yamal. Respecto a este tema y gracias a la experiencia de Nadal en superar momentos complicados durante su trayectoria, el tenista ha querido aconsejar al joven extremo.

Yamal, que está en boca de todos desde que adquirió el rango de estrella mundial, vive entre elogios y críticas a partes iguales, tanto por lo que hace dentro del campo como por lo que hace fuera. Desde sus relaciones personales y su fiesta de cumpleaños, hasta su desconvoctoria reciente con España, han sido algunos de sus más sonados episodios, tan solo con 18 años.

El consejo

Para un jugador joven, independientemente de la disciplina a la que se dedique, es muy importante tener la cabeza bien amueblada, y para ello, Rafa Nadal es un claro ejemplo de que rodearse con gente que le ayude de verdad es primordial. Por ello mostró su opinión junto a Jorge Valdano en su programa Universo Valdano.

“Que se rodee de gente que le ayude de verdad, gente que quiera lo mejor para él”, destacó Nadal. De igual forma, el tenista comentó la parte mental con la que deben saber vivir los deportistas de élite: “Que él sea lo suficientemente inteligente para querer escuchar las cosas que a veces los personajes de éxito no queremos escuchar”.

Rafa Nadal, junto a Toni Nadal (d), y Carlos Moyá (i), durante un entrenamiento. (EFE/CATI CLADERA/Archivo)

El manacorí dejó también claro en la entrevista la importancia de diferenciar entre el mundo real y el del deporte. “Se tiene que rodear de las personas que él considere que le vayan a hacer un bien en su vida”, añadió, haciendo referencia a la familia, personas cercanas incluso compartió la idea de crearse un equipo alrededor de Yamal, que lo impulse para poder llevar su éxito de la mejor manera posible.

El éxito de Lamine Yamal

Rafa Nadal destacó que cada profesional tiene una personalidad y mentalidad distintas y esto influye en cómo se digiere el éxito: “Hay muchas formas de llegar al éxito. Después, cuando te llega el éxito, la forma en la que lo toleras y la manera en la que vas conviviendo con él te puede hacer una persona feliz y equilibrada o una persona infeliz”.

El espectacular regate de Lamine Yamal

De nuevo, sin dejar de lado la idea de tener un entorno sano y equilibrado, junto con saber sobrellevar el éxito y la fama, Nadal concluyó el tema de no ser una persona feliz: “El personaje te termina comiendo”. La reflexión del tenista se basa en su experiencia de que el éxito es un motor de satisfacción, pero a su vez advierte que puede ser destructivo si no se mantiene una visión equilibrada de la vida.

A sus 18 años, Lamine Yamal es la estrella del FC Barcelona y de la Selección Española. A su vez es uno de los mejores jugadores del mundo, habiéndose quedado a las puertas del balón de oro en su última edición. No obstante, también es un futbolista que está constantemente en el foco mediático, ya sea por sus polémicas deportivas como por las extradeportivas, algo que puede llegar a jugar en su contra en un futuro.