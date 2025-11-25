España

Luis Canut emociona a Patricia Pérez, su mujer, al confesarle su mayor deseo tras la ceguera

El hermano de Nacho Canut expresó en la televisión gallega que lo único que echa de menos es volver a ver a su esposa

Luis Canut y Patricia Pérez
Luis Canut y Patricia Pérez en 'Land Rober' (TVG)

Luis Canut, marido de Patricia Pérez, ha mostrado siempre una gran valentía a la hora de abordar su ceguera. En marzo de 2023, una meningoencefalitis criptocócica le dejó graves secuelas como la pérdida de la visión. Hace unos días, Canut acudió al programa Land Rober de la televisión gallega junto a su mujer y narró cómo es ahora su día a día.

Al hablar sobre lo que más echa de menos ver, el hermano de Nacho Canut le dedicó unas emotivas palabras a Pérez: “Cuando me preguntan qué es lo que más echo de menos de no ver... Yo no hecho de menos nada, sinceramente. Lo único que realmente me duele un poco y que me encantaría es volver a ver a Patricia, es la verdad”.

La pareja se mostró muy unida ante las cámaras y Canut solo tuvo buenas palabras para la que es su principal apoyo: “Yo la recuerdo, pero me encantaría. Nunca me voy a olvidar de su cara, es la verdad, su cara la tengo grabada, pero me encantaría que me diesen 10 minutos para volverla a ver”.

La colaboradora de ¡De Viernes! no pudo evitar emocionarse ante la romántica declaración de su marido. Con lágrimas en los ojos, cogió la mano de su esposo y se la pasó por la cara para que al menos pudiese construir una imagen de ella a través del tacto. “Da igual, nos tocamos”, añadió la televisiva.

La declaración de amor de Patricia Pérez

Entre vítores del público, la presentadora también le hizo una declaración pública de amor a su pareja: “Cuando conocí a Luis mi mundo cambió. Sabía que quería estar a su lado, como fuera, como amiga, como pareja... es una persona que a mí me hace muy feliz. Me encanta, Luis”.

“El secreto es querer estar. La vida a veces es bonita, menos bonita, dura, menos dura, pero cuando tú quieres estar con esa persona...”, respondió Canut. “Cómo no voy a ser feliz si tengo a Patricia a mi lado”, se sinceró después de que se fundieran en un beso.

Luis Canut y Patricia Pérez,
Luis Canut y Patricia Pérez, juntos en 'Land Rober' (TVG)

Además, el que fuera director y guionista de programas de televisión se esfuerza en verle el lado positivo a su situación: “Yo estoy muy agradecido a mi enfermedad, incluso a mi ceguera. Esto me ha traído cosas muy bonitas”.

Los peores días de Luis Canut

Canut venía de haber tocado fondo con su enfermedad: “Sentía que había terminado el partido, que tenía que rezar, que ese momento era mi momento”. Incluso en aquel momento, su mujer estuvo ahí: “Estaba rodeado de médicos, me dio un ataque muy fuerte. Realmente ese era el final y Patricia me abrazó. Yo estaba ya fuera y, de repente, algo me devolvió a la vida y todo esto es un regalo”.

Su nueva realidad le ha hecho pensar de otro modo: “Yo, en mi otra vida, era muy exigente conmigo mismo, con mi éxito profesional, con mi éxito personal... y ahora estoy totalmente libre”. “El no ver tiene muy pocas cosas buenas, pero tiene algunas... Una de ellas es que yo no puedo prejuzgar. Yo te tengo que escuchar, te tengo que tocar, no puedo saber ni por tu cara ni por cómo vas vestido”, expresó Canut.

