El ejemplo de Luis Canut, marido de Patricia Pérez, con su “clase de bastón en autobús” tras perder la vista

Optimismo, fuerza y vitalidad. Son los tres ingredientes que han mantenido en pie a Luis Canut, esposo de Patricia Pérez, desde que supo que ha perdido la visión. Fue la propia tertuliana de ¡De Viernes! quien desveló el complicado proceso que se encontraba afrontado su marido a través de sus redes sociales, donde aseguró que padece meningitis criptocócica, es decir, “una infección en el cerebro”.

Tras el diagnóstico, el guionista y productor estuvo ingresado durante cuatro meses y medio. “A día de hoy Luis no ve de un ojo y del otro no ve vista frontal”, afirmó entonces la televisiva, agregando que durante su ingreso hospitalario su pareja “perdió su mente, la memoria a corto plazo y el oído”. El valenciano tuvo que adaptar su vida a una nueva realidad y la manera en la que ha estado afrontado este capítulo lo ha convertido en un ejemplo de lucha y resiliencia para las personas que se encuentran atravesando una situación similar.

Las redes sociales del marido de la colaboradora de televisión se han convertido en una especie de diario donde ha ido detallando cada paso que ha estado dando en su nueva realidad. Eso sí, pese a las dificultades, siempre ha mostrado un gran vigor e ilusión. La última publicación que ha posteado ha acaparado toda la atención de sus seguidores. Y no es para menos, pues en dicho post él muestra su capacidad y habilidades para adaptarse al hecho de vivir sin el sentido de la vista.

“Estoy en una nueva fase de mi vida. Ni mejor ni peor, simplemente diferente”, ha afirmado Canut en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 55 mil seguidores. En las imágenes, se le puede ver sosteniendo un bastón para ciegos en su mano mientras espera en la parada de autobús. Y es que el director ha dado un paso más en su día a día y se ha lanzado a hacer una “clase de bastón en autobús”. Así, en el vídeo se observa cómo entra en el vehículo ayudándose del báculo y, posteriormente, abandona el mismo para continuar su salida con una breve caminata.

Canut es consciente de que, desde su diagnóstico, su vida cambio radicalmente y, ahora, se encuentra trabajando aquellos aspectos cotidianos que serán su nueva realidad. “Espero que en poco tiempo me den la ‘L’ de bastón”, es parte del texto que acompaña la publicación, donde hace gala de su característico humor.

Hace unos días, el guionista reveló que se ha afiliado a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para recibir el apoyo necesario en su adaptación a esta nueva realidad. “No hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE”, manifestó en sus redes sociales. La organización ha jugado un punto fundamental en la nueva rutina de Canut, a quien han ayudado a retomar su independencia, aprendiendo a utilizar el bastón y a enfrentarse a situaciones cotidianas con su nueva condición.

Quien también ha sido un gran apoyo en este duro proceso ha sido Patricia Pérez, quien ha sido y sigue siendo un pilar significativo para Canut en este camino. Y así lo ha afirmado él mismo en más de una ocasión: “Nunca me dejó. Me salvó la vida y me creó un entorno en el que yo no me sentía enfermo”.