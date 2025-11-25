España

El caso de la madre más joven del mundo: el embarazo con 5 años que fue un desafío para la medicina

Lina Medina ha cumplido 92 años pero con casi 6 dio a luz el día de la madre tras un abuso sin determinar

Lina Medina fue madre con
Lina Medina fue madre con 5 años en Perú

La historia de Lina Marcela Medina de Jurado ha continuado generando asombro más de ocho décadas después de que, con tan solo cinco años, se convirtiera en la madre confirmada más joven de la historia. El caso ha seguido suscitando preguntas y desconcierto tanto en la comunidad médica como en la opinión pública internacional. Con el paso de los años, el debate mediático se ha puesto en los abusos que debió sufrir y en la búsqueda de responsabilidades.

Lina Medina, que ha cumplido 92 años, ha mantenido siempre un perfil discreto y ha rechazado cualquier intento de la prensa por obtener su testimonio. En mayo de 1939, Medina dio a luz mediante cesárea a un niño sano que pesó cerca de 2,7 kilogramos. En ese momento, tenía cinco años, siete meses y veintiún días. Décadas más tarde, a los 38 años, tuvo un segundo hijo. La identidad del padre de su primer hijo nunca ha sido revelada, y la propia Lina ha optado por no compartir las circunstancias en las que quedó embarazada.

Según han informado varios medios, la familia de Lina, que vivía en condiciones de extrema pobreza en un pequeño pueblo de Perú, recurrió inicialmente a curanderos y chamanes al sospechar que la niña sufría una dolencia inexplicable. Los vecinos llegaron a especular que Lina era una especie de Virgen María y que llevaba en su vientre al hijo del “dios sol”. Sin embargo, tras la ineficacia de los remedios tradicionales, su padre la llevó al hospital de Pisco, donde los médicos sospecharon en un primer momento que padecía un tumor.

Todo se descubrió a los siete meses

El diagnóstico cambió radicalmente cuando los facultativos descubrieron que Lina estaba embarazada de siete meses. Era una de los nueve hijos del platero Tiburelo Medina y Victoria Losea. El 14 de mayo de 1939, Lina fue sometida a una cesárea y nació Gerardo, un niño que recibió ese nombre en honor al médico que asistió el parto. Los exámenes médicos confirmaron que la niña presentaba órganos sexuales completamente desarrollados debido a una pubertad precoz y anómala.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

El caso de Lina Medina ha sido reconocido como la maternidad confirmada más joven del mundo, respaldado por registros médicos y verificaciones independientes, según ha documentado el Daily Mail. El misterio sobre la identidad del progenitor de Gerardo nunca ha sido resuelto. La policía abrió una investigación por agresión sexual, pero el caso fue finalmente archivado y el responsable no llegó a ser identificado. Lina nunca ha revelado quién fue el padre ni las circunstancias del embarazo. Durante los primeros años de vida de Gerardo, este creyó que Lina era su hermana. Gerardo falleció en 1979, a los 40 años, a causa de una enfermedad de la médula ósea.

¿Cómo fue el resto de su vida?

Pese a la notoriedad de su caso, se dispone de escasa información sobre la vida posterior de Lina Medina. La joven se trasladó a Lima y trabajó como secretaria en la misma clínica donde había dado a luz a su primer hijo. Su salario se destinaba a sufragar los estudios de Gerardo. Posteriormente, contrajo matrimonio y, en 1972, a los 38 años, tuvo a su segundo hijo. La familia residió varios años en México, pero se vio obligada a regresar a Perú cuando su vivienda fue demolida en la década de 1980 para la construcción de una autopista.

Lina Medina, la madre más
Lina Medina, la madre más joven del mundo durante su época adulta

De vuelta en Lima, se instalaron en un barrio conocido como “Pequeña Chicago”, caracterizado por la pobreza y una elevada tasa de criminalidad. Lina Medina ha mantenido siempre una actitud reservada y ha rechazado de forma reiterada cualquier entrevista con los medios de comunicación, incluida una solicitud de la agencia de noticias Reuters en 2002, alegando que no desea “estar involucrada en este asunto”.

Temas Relacionados

SucesosJusticiaViolencia de GéneroAbusos SexualesEmbarazosCienciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

