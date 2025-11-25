Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la presentación del circuito de Fórmula 1 Madring, en IFEMA Madrid (Carlos Luján / Europa Press)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió este martes la viabilidad del futuro circuito urbano que debe albergar el Gran Premio de Fórmula 1 en septiembre de 2026 y negó rotundamente cualquier posibilidad de retraso. El regidor madrileño respondió así a las informaciones publicadas por el medio italiano RMC Motori, que apuntaban a un estancamiento de las obras y a la posibilidad de que Ímola sustituyera a la capital española en el calendario del Mundial.

Almeida aseguró en los pasillos del Pleno de Cibeles que el proyecto se encuentra incluso por delante del calendario previsto. “No sé de dónde sale esa noticia, pero el circuito va con adelanto respecto del calendario en su ejecución y va perfectamente”, afirmó, subrayando además que “Madrid, a pesar de las reticencias y de lo que molesta a algunos, va a tener un gran premio de F1, que va a ser uno de los mejores, sino el mejor”. El alcalde reiteró que el 12 de septiembre de 2026 habrá Fórmula 1 en la capital y destacó que la venta anticipada de entradas “ha sido un auténtico éxito”.

La contundencia del regidor llega en un momento especialmente sensible, cuando la cuenta atrás instalada en la Puerta del Sol marca 290 días para el inicio del evento y crecen las dudas sobre el grado real de avance de las obras. El circuito —bautizado como Madring— está concebido para acoger la prueba prevista entre el 11 y el 13 de septiembre del próximo año, un proyecto sostenido con una fuerte inversión pública que, según reconocen fuentes del sector, supera ya los cientos de millones de euros.

(Noticia en ampliación)