Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Ronaldo en el Mundial de 1998 (Photo by Henri Szwarc/Bongarts/Getty Images)

Ronaldo Nazario es considerado como uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. Su velocidad, agilidad y capacidad goleadora le hicieron ganarse estas calificaciones. Además de todas ellas, su irrupción en edad de juvenil le permitió curtirse y aprender de un fútbol en ocasiones rudo como es el de Brasil.

En relación a esto, el propio Ronaldo, en una charla con el exfutbolista argentino Juan Sebastián Verón durante el confinamiento de 2020, recordó una de sus peores experiencias en un partido.

El delantero inició su carrera con 16 años y destacó que, a esa edad, recibió una paliza por parte de un rival durante un partido por declarar que anotaría tres goles al equipo contrario.

Ronaldo y el defensa

Nazario comienza la anécdota aportando el contexto del encuentro: “Con el Cruzeiro fui a jugar el campeonato Mineiro. Esta anécdota es increíble porque estábamos jóvenes y yo estaba muy confiado”. El delantero añade que en una entrevista previa dijo que en el próximo partido marcaría tres goles.

“Llegamos al partido, yo ya ni me acordaba de lo que dije y al minuto dos, el balón estaba en mi defensa y yo mirando la jugada, cuando de pronto viene uno por detrás y ¡Pum! Me pega, yo me caigo, no sabía de dónde venía el golpe”, destaca Ronaldo.

Ronaldo Nazario como jugador de Cruzeiro (X / @futnostalgico)

Ante la duda del joven delantero de 16 años, su rival le explicó sus actos: “Me levanto con sangre y me preguntaba ¿qué pasa? y me dice: ‘aquí no vas a marcar tres goles en tu puta vida, cabrón’”, expresó ‘El Fenómeno’ riendo. Sin embargo, su relato no terminó ahí, ya que la golpiza se repitió.

Por su parte, los árbitros le comentaron que no habían visto nada, pese a que Ronaldo contaba con huellas y marcas visibles de la ‘batalla’: “Yo decía, no es para tanto. Pues nada, pasando 10 minutos hablé con el árbitro y el árbitro me dijo: ‘aquí nadie ha visto nada, ni el juez de línea’”.

Tres goles

“Pasaron otros 10 minutos, viene el tipo otra vez y ¡Pum! Casi me rompe otro diente, y faltando cinco minutos para acabar la primera parte, me pega otro puñetazo sin que nadie se enterara de nada”, destaca el brasileño.

A su vez, Ronaldo destaca que no había muchas cámaras y las imágenes no se veían en ningún lado, pero que tenía “la boca rota”, y cortes en todos lados tras los tres puñetazos recibidos por parte del defensor del equipo rival.

“Salí llorando del campo a los 16 años, inexperto, lloraba y lloraba, salí en una entrevista llorando porque me estaban pegando sin balón”, dijo El Fenómeno, quien recordó cómo terminó aquella golpiza mientras charlaba de ello con el argentino Verón.

En la segunda parte todo fue diferente para Ronaldo: “Me tranquilizaron en el descanso y ya entonces no miraba mucho balón, miraba dónde estaba el cabrón este”. El astro brasileño añade que finalmente se llevaron la victoria por tres goles a cero.

Por su parte, el plan de golpear a Ronaldo por sus declaraciones, no le resultó muy efectivo al defensor rival, pues según destacó el propio delantero en la charla, además de llevarse los tres puntos, él mismo anotó los tres goles de su equipo. Tal y como había prometido en aquella rueda de prensa previa que le trajo algún que otro dolor de muelas.