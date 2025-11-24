España

Precio de la luz 25 de noviembre: tarifa máxima supera los 100 euros y la mínima estará en 0 euros

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Jornada de contraste para los usuarios del servicio energía eléctrica luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizara los precios de la luz para este martes 25 de noviembre de 2025.

Por una parte, la tarifa más alta del día registró un aumento de casi 20 euros y rompió el techo de los 100 euros.

Mientras que el precio más bajo de la jornada se redujo casi tres euros y se acerca a la tarifa bajo cero.

Por su parte, la tarifa promedio también subió poco más de cinco euros para este martes.

Es importante mencionar que el precio de la luz se actualiza todos los días por lo que es importante mantenerse informado y evitar sorpresas. Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer un uso extendido de la energía eléctrica.

Precio de la energía eléctrica

  • Fecha: lunes 25 de noviembre de 2025.
  • Tarifa media: 48.5 euros por megavatio hora
  • Tarifa más alta: 101.93 euros por megavatio hora
  • Tarifa mínima: 0.65 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 25 de noviembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 42.92 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 39.75 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 29.84 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 21.51 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 16.71 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 31.83 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.94 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.96 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 78.63 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 46.93 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 6.92 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.78 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.71 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.7 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.72 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 44.32 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 94.48 euros por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 101.93 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.92 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 95.25 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 89.64 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.94 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 77.98 euros por megavatio hora.

