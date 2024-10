Joaquín Torres se somete a su sexta operación quirúrgica diez meses después de su aparatoso atropello: “Mi prótesis de cadera ha fallado”

Joaquín Torres, durante una entrevista. (Atresmedia)

Joaquín Torres ha vuelto a pasar por quirófano. Es la sexta vez que el arquitecto de los famosos se somete a una operación quirúrgica tras su aparatoso accidente de moto. Un suceso que tuvo lugar tan solo días antes de las Navidades de 2023 y que le ha dejado varias secuelas y lesiones en su cuerpo.

“Cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para evitar este fatal accidente”, explicó entonces el propio tertuliano desde la camilla del centro hospitalario. El marido de Raúl Prieto aseguró que el atropello le dejó la pelvis rota por varios lugares, el antebrazo fracturado y varias lesiones en el hígado y los pulmones.

Ahora, el televisivo ha vuelto a ponerse en manos de Ángel Villamor, experto cirujano y traumatólogo, para someterse a su nueva intervención. “En esta ocasión os escribo para daros mi situación con respecto a mis dolencias por el atropello que tuvo el pasado 5 de diciembre. Desgraciadamente, mi prótesis de cadera que me colocaron esta primavera pasada ha fallado y se ha desplazado”, ha desvelado Joaquín Torres en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 500 seguidores.

Joaquín Torres y su pareja, Raúl Prieto, el día de su boda (Europa Press)

“No contemplo otro escenario”

En las imágenes, Torres aparece ataviado con una bata de hospital y sentado en una silla. Como es costumbre, el catalán ha aunado las fuerzas necesarias para actualizar a sus seguidores en torno a su estado de salud. Y es que el incesante dolor que le provocaba el desplazamiento de su cadera le llevó a pasar por quirófano este pasado lunes, 30 de septiembre, para colocarle una nueva prótesis. “La sexta operación con cirugía general. Creo que esta vez es la definitiva. Ya no siendo dolores”, ha afirmado Torres, agregando que tendrá que comenzar con la rehabilitación. “No puedo ni quiero contemplar otro escenario”.

“Os puedo garantizar que estoy muy bien, sin los espantosos dolores de estas semanas atrás, y preparado para la definitiva rehabilitación y recuperación de mi movilidad”, ha manifestado el arquitecto, demostrando una vez más la gran fuerza y el optimismo con el que ha estado afrontado este duro capítulo de su vida.

Pese a los diferentes problemas que le ha generado su continúo paso por el hospital, lo cierto es que el televisivo no ha dejado a un lado su gran pasión, sino que ha seguido al frente de su estudio de arquitectura, A-cero. “De algún modo u otro, nunca paro de trabajar y, aunque he estado menos activo en redes sociales, os leo constantemente vuestros mensajes y comentarios y procuro contestarlos. Aun así, seguiremos enseñando nuestro trabajo, los proyectos de A-cero, pues tenemos muchas novedades que enseñar, aunque no pueda hacerlo por vídeo ahora”.

Según las propias palabras de Joaquín Torres, todo indica que este complicado y delicado capítulo de su vida podría llegar a su fin tras esta operación. No cabe duda de que el tertuliano dará lo mejor de sí por recuperar al completo su movilidad y, de nuevo, poder retomar su día a día sin ningún tipo de dificultad.