Sarah Ferguson cambia de destino: la exmujer de Andrés de Inglaterra podría mudarse a la mansión de su hija en los Cotswolds

La excuñada de Carlos III, que ha sido desalojada también del Royal Lodge, busca un nuevo hogar donde empezar de nuevo tras las acusaciones por su relación con Jeffrey Epstein

La británica Sarah Ferguson, ex
La británica Sarah Ferguson, ex duquesa de York, sale de la Catedral de Westminster al final de la Misa de Réquiem, el 16 de septiembre de 2025. (REUTERS/Toby Melville).

El futuro de Sarah Ferguson vuelve a dar mucho de que hablar. Tras la orden de abandonar Royal Lodge, la residencia que compartía, aunque en alas separadas, con su exmarido Andrés Mountbatten-Windsor, la exduquesa de York estaría evaluando un traslado más cercano de lo que inicialmente se había comentado. Aunque en las últimas semanas se hablaba de una posible mudanza a Portugal, nuevas informaciones apuntan a que Fergie podría instalarse en una construcción anexa de la casa de su hija mayor, la princesa Beatriz, situada en los Cotswolds.

El desalojo de Royal Lodge se produjo después de que Andrés de Inglaterra, hermano de Carlos III, volviera a situarse en el centro del huracán mediático a raíz de la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre. En su libro, publicado el 21 de octubre, la joven —que se quitó la vida medio año antes— reiteraba acusaciones de encuentros sexuales con el príncipe, supuestamente facilitados por Ghislaine Maxwell en 2001. Poco después, Buckingham Palace comunicaba que el hijo de Isabel II perdería su estilo y títulos restantes, y que debía entregar el arrendamiento de la histórica mansión de 30 habitaciones donde residía desde 2004.

A drone view shows Royal Lodge
A drone view shows Royal Lodge, a large property on the estate surrounding Windsor Castle, which belongs to Britain's Prince Andrew, is seen in Windsor, Britain, October 21, 2025. REUTERS/Stringer

Sarah, quien se mudó allí cuatro años después del divorcio, también se veía afectada por esta decisión. La perspectiva de que ambos abandonaran la propiedad alimentó rumores de que la exduquesa planeaba instalarse en el exclusivo CostaTerra Golf and Ocean Club, en Portugal, donde ya pasa temporadas su hija, la princesa Eugenia. Sin embargo, un informe reciente del Mail on Sunday señala otra alternativa: una casa anexa completamente renovada en la finca de Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi.

Los vecinos describen ese anexo —una antigua estructura reconvertida en vivienda— como un espacio que, tras meses de obras, estaría prácticamente listo para estrenar. Las paredes de piedra han sido restauradas, la carpintería sustituida y se han instalado puertas y ventanas en el característico verde de la zona. En los últimos días, además, se ha visto movimiento constante en el lugar: la carretera cercana fue brevemente cortada para permitir el traslado de bombonas de gas, justo coincidiendo con la primera ola de frío de la temporada. Para muchos, un indicio claro de que alguien está a punto de instalarse.

Snowshill, Cotswolds, Gloucestershire, Inglaterra, Reino Unido.
Snowshill, Cotswolds, Gloucestershire, Inglaterra, Reino Unido. (IMAGEN DE ARCHIVO).

La casa principal, donde viven Beatriz y Edoardo con sus hijas Sienna y Athena, se alza frente al anexo, separada por un patio flanqueado de cipreses. Según una fuente citada por el medio británico, “quizá no sea un palacio por fuera, pero por dentro debe ser espectacular”. Para Sarah, que se quedará sin residencia fija cuando Andrés entregue las llaves de Royal Lodge, la idea de vivir cerca de su familia y en un entorno más amable que el remoto Sandringham podría resultar especialmente atractiva.

¿Dónde irá Andrés?

Mientras tanto, Andrés afronta las últimas semanas antes de su salida definitiva de Windsor Great Park. Los rumores apuntan a que se trasladará a una propiedad de la finca de Sandringham a comienzos del nuevo año. La periodista Jennie Bond, antigua corresponsal de la BBC, afirmaba recientemente que el príncipe se encuentra “humillado y furioso”, convencido de que sigue siendo víctima de una injusticia. Aun así, el tiempo corre en su contra.

Su situación no solo está marcada por decisiones internas de la Casa Real. En Estados Unidos, dos congresistas —Suhas Subramanyam y Robert García— han denunciado públicamente que Andrés no ha respondido a la solicitud para ofrecer un testimonio transcrito sobre su relación con Epstein. Según indicaron en un comunicado, los documentos revisados y el testimonio de Giuffre plantean “serias cuestiones” a las que el príncipe no puede seguir eludiendo. “Nuestro trabajo continuará con o sin él”, advirtieron, insistiendo en que buscarán responsabilidades independientemente de la posición o riqueza de las personas implicadas.

El coche del duque de York
El coche del duque de York (DOY) sale de la Logia Real, una gran propiedad en los alrededores del Castillo de Windsor, donde vive Andrés, el hermano menor del rey Carlos de Gran Bretaña, tras la decisión del rey de despojarlo de su título de príncipe y desalojarlo de su residencia de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 3 de noviembre de 2025. (REUTERS/Hannah McKay).

