España

Investigan la muerte de una anciana que despertó en la morgue y falleció por hipotermia

Un informe forense revela que intentó salir de la bolsa mortuoria y finalmente murió congelada

Guardar
Más de 70 auditores fiscalizan
Más de 70 auditores fiscalizan La Libertad y encuentran fallas graves en salud, morgue y almacenes estatales. (Foto: X/@Contraloría)

El caso de una mujer de 80 años que ha fallecido por hipotermia en un depósito de cadáveres tras haber sido declarada muerta por error ha generado conmoción en Boyle Heights, Los Ángeles, California (Estados Unidos). Según ha informado 20minutos, la anciana, identificada como María de Jesús Arroyo, ha sido trasladada de urgencia al Centro Médico White Memorial tras sufrir un supuesto ataque al corazón. Los médicos del hospital han certificado su fallecimiento y, posteriormente, el cuerpo ha sido llevado al depósito de cadáveres refrigerado del propio centro.

El origen del suceso se remonta al momento en que el personal sanitario ha considerado que la paciente había muerto, lo que ha motivado su traslado inmediato a la morgue. Días después, cuando los trabajadores del hospital han acudido a preparar el cuerpo para el funeral, han encontrado a la mujer boca abajo, con la nariz rota, magulladuras y la cremallera de la bolsa mortuoria medio abierta. Todo esto ha revelado en un informe que la anciana ha fallecido por hipotermia, lo que indica que ha muerto de frío en el interior del depósito.

Un caso que ha llamado la atención a la ciudadanía hasta el punto de reabrir la investigación. Aunque fue archivado en primera instancia, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California ha ordenado reabrirlo, al considerar que los parientes no tenían motivos para sospechar que la mujer pudiera estar viva cuando fue trasladada a la morgue.

La anciana intentó escapar

Un patólogo contratado por la familia, el doctor William Manion, ha sido el encargado de analizar el caso y ha determinado que la mujer seguía con vida cuando fue introducida en el congelador. El especialista ha concluido que la víctima ha sufrido lesiones mientras intentaba salir de la bolsa para cadáveres, tras haber recuperado la conciencia en el ambiente gélido de la morgue.

La Guardia Civil investiga la aparición del cadáver de una mujer, con signos de violencia, oculto tras un contenedor, cerca de las instalaciones de la ITV en el polígono de As Gándaras, en O Porriño (Pontevedra). Según han informado fuentes de la Guardia Civil y del 112, el hallazgo se produjo sobre las 17.00 horas de este jueves, y el cuerpo estaba oculto entre unos colectores y el muro de una finca. Otras fuentes consultadas por Europa Press han precisado que el cuerpo tenía apariencia de haber sido "depositado" allí. (Fuente: Vídeo EP)

Esta información ha sido recogida por 20minutos al citar el informe del patólogo .El doctor Manion ha declarado en los registros judiciales que la mujer fue “congelada viva”, que “finalmente despertó” y que “se dañó la cara y se puso boca abajo mientras luchaba sin éxito por escapar de su tumba congelada, lo que hizo que se rompiese la nariz”. El caso se encuentra actualmente en los tribunales.

Las consecuencias legales

El caso vuelve ahora al juzgado de primera instancia para reanudar el procedimiento, donde la familia reclama justicia y responsabilidad por un sufrimiento extremo y una muerte posiblemente evitable. Los hijos y el esposo de María de Jesús Arroyo, de 80 años, han interpuesto una demanda por negligencia médica contra el Hospital White Memorial de Boyle Heights (Los Ángeles), tras la impactante conclusión del patólogo externo, el doctor William Manion.

dos jueces analizan expedientes
dos jueces analizan expedientes y documentos legales junto a una computadora portátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal desestimó la propuesta pero ahora vuelven a intentarlo, gracias a las conclusiones del experto sobre la situación. Según su informe, Arroyo fue declarada muerta de forma prematura tras un infarto, pero en realidad habría recuperado la consciencia dentro de la morgue, en condiciones de congelación extrema por lo que ahora todo depende de la justicia para asignar las responsabilidades concretas.

Temas Relacionados

SucesosJusticiaJuiciosMorgueHospitalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio de la luz en España 24 de noviembre: a esta hora la tarifa será de 3 euros

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Precio de la luz en

Una empleada de una óptica balear consigue que la Justicia anule su despido improcedente y le pague su salario íntegro

La trabajadora fue relegada de su lugar de trabajo una tarde de febrero de 2022 sin previo aviso y con una carta que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca tildó de arbitraria

Una empleada de una óptica

“Trabajo siete días a la semana, 12 horas al día y me llevo 2.500 euros a la semana”: una española que vive en Australia explica cómo es su trabajo

La creadora de contenido habla de las dificultades de su trabajo, los choques culturales y otras diferencias, como el precio del alcohol y el tabaco en España y en Australia

“Trabajo siete días a la

Emiten alerta sanitaria por presencia de proteínas de leche no declaradas en pastelitos rellenos de crema

Se trata de las bombitas rellenas de crema y pastelitos rellenos de crema de la marca NaturCeliac Gluten Free

Emiten alerta sanitaria por presencia

Silvia Severino, psicóloga, sobre superar una ruptura: “6 cosas que de verdad ayudan a sanar, no lo que todo el mundo repite”

Incorporar pequeños hábitos saludables y establecer nuevas metas personales contribuye a restablecer el bienestar emocional después de una ruptura sentimental, facilitando la adaptación a una nueva etapa vital

Silvia Severino, psicóloga, sobre superar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez mantiene su versión

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España 24 de noviembre: a esta hora la tarifa será de 3 euros

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 noviembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

España - Italia, en directo:

España - Italia, en directo: Berrettini y Carreño afrontan el primer partido de la final de la Copa Davis

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español