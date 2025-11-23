Investigan la muerte de una anciana que despertó en la morgue y falleció por hipotermia

Más de 70 auditores fiscalizan La Libertad y encuentran fallas graves en salud, morgue y almacenes estatales. (Foto: X/@Contraloría)

El caso de una mujer de 80 años que ha fallecido por hipotermia en un depósito de cadáveres tras haber sido declarada muerta por error ha generado conmoción en Boyle Heights, Los Ángeles, California (Estados Unidos). Según ha informado 20minutos, la anciana, identificada como María de Jesús Arroyo, ha sido trasladada de urgencia al Centro Médico White Memorial tras sufrir un supuesto ataque al corazón. Los médicos del hospital han certificado su fallecimiento y, posteriormente, el cuerpo ha sido llevado al depósito de cadáveres refrigerado del propio centro.

El origen del suceso se remonta al momento en que el personal sanitario ha considerado que la paciente había muerto, lo que ha motivado su traslado inmediato a la morgue. Días después, cuando los trabajadores del hospital han acudido a preparar el cuerpo para el funeral, han encontrado a la mujer boca abajo, con la nariz rota, magulladuras y la cremallera de la bolsa mortuoria medio abierta. Todo esto ha revelado en un informe que la anciana ha fallecido por hipotermia, lo que indica que ha muerto de frío en el interior del depósito.

Un caso que ha llamado la atención a la ciudadanía hasta el punto de reabrir la investigación. Aunque fue archivado en primera instancia, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California ha ordenado reabrirlo, al considerar que los parientes no tenían motivos para sospechar que la mujer pudiera estar viva cuando fue trasladada a la morgue.

La anciana intentó escapar

Un patólogo contratado por la familia, el doctor William Manion, ha sido el encargado de analizar el caso y ha determinado que la mujer seguía con vida cuando fue introducida en el congelador. El especialista ha concluido que la víctima ha sufrido lesiones mientras intentaba salir de la bolsa para cadáveres, tras haber recuperado la conciencia en el ambiente gélido de la morgue.

La Guardia Civil investiga la aparición del cadáver de una mujer, con signos de violencia, oculto tras un contenedor, cerca de las instalaciones de la ITV en el polígono de As Gándaras, en O Porriño (Pontevedra). Según han informado fuentes de la Guardia Civil y del 112, el hallazgo se produjo sobre las 17.00 horas de este jueves, y el cuerpo estaba oculto entre unos colectores y el muro de una finca. Otras fuentes consultadas por Europa Press han precisado que el cuerpo tenía apariencia de haber sido "depositado" allí. (Fuente: Vídeo EP)

Esta información ha sido recogida por 20minutos al citar el informe del patólogo .El doctor Manion ha declarado en los registros judiciales que la mujer fue “congelada viva”, que “finalmente despertó” y que “se dañó la cara y se puso boca abajo mientras luchaba sin éxito por escapar de su tumba congelada, lo que hizo que se rompiese la nariz”. El caso se encuentra actualmente en los tribunales.

Las consecuencias legales

El caso vuelve ahora al juzgado de primera instancia para reanudar el procedimiento, donde la familia reclama justicia y responsabilidad por un sufrimiento extremo y una muerte posiblemente evitable. Los hijos y el esposo de María de Jesús Arroyo, de 80 años, han interpuesto una demanda por negligencia médica contra el Hospital White Memorial de Boyle Heights (Los Ángeles), tras la impactante conclusión del patólogo externo, el doctor William Manion.

dos jueces analizan expedientes y documentos legales junto a una computadora portátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal desestimó la propuesta pero ahora vuelven a intentarlo, gracias a las conclusiones del experto sobre la situación. Según su informe, Arroyo fue declarada muerta de forma prematura tras un infarto, pero en realidad habría recuperado la consciencia dentro de la morgue, en condiciones de congelación extrema por lo que ahora todo depende de la justicia para asignar las responsabilidades concretas.