Emiten alerta sanitaria por presencia de proteínas de leche no declaradas en pastelitos rellenos de crema

Se trata de las bombitas rellenas de crema y pastelitos rellenos de crema de la marca NaturCeliac Gluten Free

Se trata de dos productos de la marca NaturCeliac Gluten Free (AESAN)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición emitió una alerta sanitaria por la presencia de proteínas de leche no declaradas en pastelitos de leche rellenos de crema.

De acuerdo con la alerta con el número de referencia ES2025/664, se trata de las bombitas rellenas de crema y pastelitos rellenos de crema de la marca NaturCeliac Gluten Free.

Las autoridades recomiendan a las personas con alergia a las proteínas de la leche a no consumir este producto. Para el resto de la población, el consumo de ambos alimentos no significa riesgo alguno.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

Sin embargo, no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Datos actualizados de los productos implicados

Nombre del producto: pastelitos rellenos de crema.

  • Marca: NaturCeliac Gluten Free.
  • Número de lote (fecha de caducidad): M16BB (16/11/2025), M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026) .
  • Temperatura: ambiente.
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

Nombre del producto: Bombitas rellenas de crema.

  • Marca: NaturCeliac Gluten Free.
  • Número de lote (fechad de caducidad): M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026)
  • Temperatura: ambiente.
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

