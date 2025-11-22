España

Una familia recurre para mantener la desheredación de una hija alegando “maltrato” y la Justicia lo rechaza: el conflicto familiar no justifica perder derechos hereditarios

El fallo confirma que solo hechos probados de especial gravedad pueden excluir a un descendiente del reparto, rechazando el argumento familiar como justificación suficiente

Guardar
Una familia recurre para mantener
Una familia recurre para mantener la desheredación de una hija alegando “maltrato” y la Justicia lo rechaza (Montaje Infobae)

La Audiencia Provincial de Granada resolvió un conflicto familiar que cuestionaba los límites legales en la desheredación de un descendiente. El 12 de septiembre de 2025, la sala ratificó que Adelina, desheredada en el testamento de su madre, Apolonia, conserva su derecho a la legítima estricta, la parte de la herencia que la ley garantiza a los hijos.

El caso llegó a la Sección Quinta de la Audiencia tras el recurso de Jesús Ángel, Esmeralda y Trinidad, familiares de la fallecida y beneficiarios del testamento. Estas personas pretendían revocar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 18 de Granada, favorable a Adelina, al considerar que existía base para la desheredación bajo las causas de “maltrato de obra o injuria grave de palabra” recogidas en el Código Civil español. La sentencia de abril de 2024 ya había anulado la cláusula testamentaria que excluía a Adelina, por entender que no se había demostrado el fundamento alegado, y modificó el reparto, evitando perjudicar la legítima de la heredera forzosa. También impuso las costas del proceso a quienes actuaron contra la interesada.

Durante el recurso, los apelantes aludieron a episodios de “acoso, amenazas y violencia verbal e incluso física” contra la difunta, su esposo y una empleada de la farmacia familiar, achacando a Adelina una actitud de “total pasividad” y “complicidad y anuencia” ante estos hechos. El tribunal de la Audiencia, conformado por José Manuel García Sánchez, Pablo Sánchez Martín y María Dolores Segura Gonzalves, desestimó los argumentos. El fallo recogió de manera textual: “En el sistema legal vigente no toda falta de relación afectiva o de trato familiar puede ser enmarcada, por vía interpretativa, en las causas de desheredación establecidas de modo tasado por el legislador. Es preciso ponderar y valorar si, en atención a las circunstancias del caso, el distanciamiento y la falta de relación son imputables al legitimario y además han causado un menoscabo físico o psíquico al testador con entidad como para poder reconducirlos a la causa legal del ‘maltrato de obra’”.

El tribunal analizó el origen del conflicto familiar, relacionado con la gestión de la farmacia y el despido de Adelina, que fue declarado improcedente y saldado con indemnización. Sobre este punto, la sentencia señala: “No se puede reconocer la existencia de un conflicto personal, exclusivo y directo entre madre e hija, con origen en actuación de ésta deliberada e injustificadamente dañosa para la integridad psíquica o moral de aquélla”.

Respecto a la acusación de “pasividad”, la sala fue precisa: “La simple ‘pasividad’ ante situaciones de agresividad verbal protagonizadas por terceros, no puede asimilarse necesariamente a su autoría en los términos expresados por el citado precepto”. La ley requiere una conducta activa y atribuible directamente al desheredado para que prospere la exclusión.

La Audiencia Provincial de Granada concluyó que la desheredación carecía de fundamento legal y que el conflicto entre madre e hija, aunque profundo, no cumplía los requisitos necesarios para privar de la legítima. La sentencia mantiene la nulidad de la desheredación y la obligación para los recurrentes de pagar las costas. Solo cabe recurso de casación o por infracción procesal en los supuestos que prevé la ley.

Temas Relacionados

HerenciasTestamentoSentenciasJusticiaTribunalesJuiciosAudiencia ProvincialEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La investigación sobre el accidente mortal en una mina de Asturias apunta a causas geológicas

Las autoridades locales y los técnicos de la empresa gestora de la explotación señalan un posible desprendimiento de rocas como el origen del siniestro en el que fallecieron dos trabajadores

La investigación sobre el accidente

El mercadillo de Navidad que ya conquista la calles de Vigo: 15 puestos, actividades solidarias y talleres infantiles

Se trata del primer mercadillo en Bouzas y permanecerá abierto hasta el 18 de enero, reforzando la descentralización de las fiestas en Vigo

El mercadillo de Navidad que

Estos son los cinco jueces del Tribunal Supremo que han condenado al Fiscal General, y las dos juezas que se oponen a la decisión

Los magistrados que han fallado contra García Ortiz han atravesado varios juicios mediáticos que dan pistas sobre su inclinación ideológica

Estos son los cinco jueces

Rafa Guerrero y Milena González, psicólogos: “No existe ningún estudio científico que demuestre que los adolescentes son más impulsivos que los niños y los adultos”

Los adolescentes suelen ser percibidos como impacientes e impulsivos, y esto se debe principalmente a los cambios hormonales y cerebrales que ocurren durante esta etapa de desarrollo

Rafa Guerrero y Milena González,

El título de la baronesa Thyssen le cuesta la relación a su hija Carmen, que salía con el hijo de su asesor

La ruptura laboral y la polémica de sus padres ha acabado por romper también la relación entre Carmen Thyssen e Ignacio

El título de la baronesa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los cinco jueces

Estos son los cinco jueces del Tribunal Supremo que han condenado al Fiscal General, y las dos juezas que se oponen a la decisión

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

ECONOMÍA

La investigación sobre el accidente

La investigación sobre el accidente mortal en una mina de Asturias apunta a causas geológicas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 22 noviembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”