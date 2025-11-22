España

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

Guardar
El precio del servicio de
El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

El precio de luz en España se modifica continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la luz en España para este domingo 23 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 23 de noviembre

Precio de media: 41.41 euros por megavatio hora

Precio más alto: 80.75 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 23 de noviembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 76.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 69.8 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 49.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 43.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 34.9 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 42.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 44.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.46 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 71.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 34.25 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.09 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.72 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 43.96 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 67.22 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 72.98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.75 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 78.21 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.06 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 50.2 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Lotería Nacional: comprobar los números premiados de este sábado 22 de noviembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Lotería Nacional: comprobar los números

Potaje de garbanzos y espinacas: un plato tradicional y reconfortante para los días fríos

Fácil de hacer y con sabor a casa; la mezcla d legumbres y verduras aporta nutrientes esenciales y un gusto inconfundible

Potaje de garbanzos y espinacas:

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

El Gobierno pide que la Justicia tome medidas y exige la condena del por parte del PP

¿Pueden acabar en un juicio

Juan Nattex, experto en sueño: “Cualquiera que se vaya a la cama después de las 11 de la noche está dañando su salud”

El descanso durante la noche es fundamental, tanto a nivel físico, como para la salud mental. La irregularidad de los horarios puede afectar a varios aspectos de la vida sana

Juan Nattex, experto en sueño:

Todo lo que se sabe de la comida familiar con el rey Juan Carlos I por el 50 aniversario de la monarquía: “Se va a sentar, va a comer algo rápido y se va a largar”

El Emérito ha aterrizado en Madrid para reunirse con la familia real por el 50 aniversario de la restauración de la monarquía

Todo lo que se sabe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Pueden acabar en un juicio

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 22 noviembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un empleado de banca es acusado de crear una cuenta a nombre de una clienta fallecida que tenía 192.000 euros y falsificar su firma para quedarse con el dinero

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”