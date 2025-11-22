Conoce las mejores horas para usar la luz en España

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

El precio de luz en España se modifica continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la luz en España para este domingo 23 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 23 de noviembre

Precio de media: 41.41 euros por megavatio hora

Precio más alto: 80.75 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 23 de noviembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 76.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 69.8 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 49.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 43.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 34.9 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 42.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 44.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.46 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 71.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 34.25 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.09 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.72 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 43.96 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 67.22 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 72.98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.75 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 78.21 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.06 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 50.2 euros por megavatio hora.