Preocupación en Disney World: cinco personas han fallecido este último mes en el famoso parque de atracciones

El “lugar más mágico del mundo” enfrenta un mes un tanto atípico. Cinco personas han muerto en el complejo de hoteles del Walt Disney World de Florida en el último mes. Entre visitantes y empleados, la conversación ha girado en torno a estos episodios, que han modificado la rutina habitual de uno de los destinos turísticos más concurridos del planeta.

La última muerte en el Walt Disney World

El caso más reciente ocurrió el 8 de noviembre en el Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa, situado a poca distancia de Disney Springs. Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Orange, “aunque hubo una muerte en el Disney’s Saratoga Springs Resort, rechazamos jurisdicción”, y finalmente el cuerpo fue entregado al médico personal del fallecido. La cuenta en X “Walt Disney World: Active Calls” empezó a difundir datos de la emergencia desde las 15:18, poco antes de confirmarse el fallecimiento.

No se han revelado detalles sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias exactas del caso. Las autoridades no han emitido declaraciones y Disney tampoco ha respondido a las consultas de los medios. Entre los comentarios difundidos por portales especializados, Orlando Theme Park Zone señaló: “Sería inapropiado especular sobre este trágico suceso. Sin embargo, debe señalarse que la llamada podría corresponder a causas naturales no atendidas, entre otras”. La falta de información oficial mantiene la incertidumbre entre quienes frecuentan el parque y sus hoteles.

Según Inside the Magic, “lo que al principio parecía una respuesta médica estándar cambió de tono, y muchos visitantes se preguntaban qué había ocurrido realmente detrás de escena”. Ni Disney ni las autoridades han dado más explicaciones hasta la fecha, mientras la actividad habitual en el resort continúa bajo la sombra de una sucesión de muertes poco frecuente.

Otros fallecimientos recientes en el resort

La muerte en el Saratoga Springs Resort se une a otros cuatro decesos ocurridos desde mediados de octubre. El 14 de ese mes, Summer Equitz, una visitante de 31 años, apareció muerta en el Disney’s Contemporary Resort después de haber sido reportada como desaparecida en Illinois. Las autoridades describieron el caso como un suicidio.

El segundo caso se notificó el 21 de octubre, cuando un hombre de unos 60 años falleció por cuestiones médicas preexistentes en el Fort Wilderness Resort & Campground, en la zona conocida como Cottontail Curl. La noticia trascendió en foros y medios locales, pero apenas trascendieron detalles sobre el huésped.

Tres días después, el 23 de octubre, el Contemporary Resort volvió a aparecer en los reportes oficiales tras la muerte de Matthew Alec Cohn, de 28 años. Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Orange, citada por The U.S. Sun, “Cohn, quien residía en Winter Garden, murió debido a múltiples lesiones traumáticas” tras caer desde el doceavo piso del hotel.

La cuarta muerte sucedió el 2 de noviembre, cuando una mujer de unos 40 años fue hallada sin vida en el Pop Century Resort. El portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange detalló este caso a Inside the Magic: “Una mujer de unos 40 años falleció”. Añadió que “no se detectaron signos de asesinato”.