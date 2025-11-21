España

Patricia Pardo hace un tributo a Rosalía y recrea su halo del pelo: “Ella desafina lo correcto para afinar lo auténtico”

La periodista ha presentado ‘Vamos a ver’ vestida con uno de los ‘looks’ de la cantante y le ha dedicado una retahíla de elogios

Patricia Pardo Caracterizada como Rosalía
Patricia Pardo Caracterizada como Rosalía en 'Vamos a ver' (Mediaset)

Patricia Pardo aprovecha cada viernes en Vamos a ver para homenajear a una figura histórica. Este viernes 21 de noviembre, la presentadora no ha tenido que viajar muy lejos en la historia y se ha decantado por una figura de lo más contemporánea, la española del momento: Rosalía.

La cantante catalana no deja de acaparar titulares, ya que su cuarto disco, Lux, que se estrenó el pasado 7 de noviembre, no ha dejado indiferente a nadie. El álbum en el que Rosalía se ha inspirado en el misticismo femenino al recoger a santas de diversas religiones de todo el mundo ha despertado teorías y análisis de todo tipo.

Eso sí, el tributo de Pardo no iba solo para la artista, sino también para Santa Cecilia, tal y como ha explicado durante el transcurso del programa: “Esta semana se celebra el Día de la Música en honor a Santa Cecilia. Cuenta la leyenda que, mientras los músicos tocaban en su boda, ella cantaba en su corazón a Dios”.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

A continuación, la periodista ha dedicado unas palabras a Rosalía: “Algo similar le ocurre a la mujer que hoy tomamos como musa, Rosalía. Ella sabe que la música no es solo arte: la música es compañía, refugio y emoción. Nos acompaña cuando celebramos, cuando lloramos, en un viaje solo o acompañados, o en nuestro día a día mientras trabajamos”.

Patricia Pardo recrea el halo de Rosalía

Además, ha hecho referencia a una de las particularidades del disco de la artista y es que Rosalía llega a cantar en 13 idiomas diferentes a lo largo de las 18 canciones que conforman el disco. “La música nos inspira, nos calma y nos conecta, porque es el lenguaje universal capaz de unir a personas que no hablan el mismo idioma, pero que sienten la misma emoción, como la que estamos compartiendo ahora mismo ustedes y yo”, se ha dirigido Pardo a la audiencia.

Patricia Pardo recrea el halo
Patricia Pardo recrea el halo de Rosalía en 'Vamos a ver' (Mediaset)

La presentadora ha copiado uno de los trajes de la cantante con un tocado que simula unas alas y ha recreado en su pelo el famoso halo decolorado: “Rosalía es nuestra inspiración de hoy porque, si hablamos de música, la corona o el halo ahora mismo sin duda lo lleva ella”.

Patricia Pardo defiende a Rosalía de las críticas

Patricia Pardo, que se ha puesto a planchar en directo como Rosalía en el videoclip de Berghain, se ha deshecho en halagos para la catalana: “Donde algunos ven riesgo, ella ve camino, estilo y originalidad. Ella desafina lo correcto para afinar lo auténtico, porque equivocarse es de humanos, pero es inhumano no rendirse ante una mujer que está conquistando el mundo siendo exactamente quien quiere ser”.

Patricia Pardo recrea el videoclip
Patricia Pardo recrea el videoclip de 'Berghain' de Rosalía (Mediaset)

Por último, ha recuperado la figura de Santa Cecilia para hablar de las críticas que está recibiendo Lux: “Curiosamente, Santa Cecilia también es la patrona de los poetas y de los ciegos, junto a Santa Lucía. Será que quiere apiadarse de todos aquellos que aún no ven a Rosalía como el genio que es, quizá porque siguen deslumbrados por tanta lux. Que viva la música y las personas que vienen a arrojar luz para inspirar nuevos caminos".

