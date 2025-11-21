España

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Las acusaciones piden la misma condena que recibió Santos Cerdán

El exministro de Transportes José
El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su salida del Tribunal Supremo (Diego Radamés - Europa Press)

El Tribunal Supremo ha decidido citar a José Luis Ábalos y Koldo García para revisar su entrada en prisión, según informa Europa Press. Las acusaciones piden la misma sentencia que se aplicó con Santos Cerdán, que ha estado en la cárcel 5 meses y salió hace dos días. Tendrán que acudir el próximo jueves 27 de noviembre.

Esta decisión llega días después de que la Fiscalía pida 24 años de prisión para Ábalos y 19 para Koldo. La acusación eleva la condena solicitada a los 30 años. Los crímenes de los que se les acusan es organización criminal, tráfico de influencias, cohecho o malversación, enmarcado en la trama de mascarillas.

Ambos tendrán que presentarse en el Supremo de forma voluntaria y acompañados de su defensa, según el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se tendrán que revisar medidas personales como la retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y obligación de presentarse en el juzgado cada quince días.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha llegado este lunes al Tribunal Supremo a su comparecencia ante el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" en el marco de las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública. (Fuente: Europa Press)

(Noticia en ampliación).

