El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

El Tribunal Supremo ha decidido citar a José Luis Ábalos y Koldo García para revisar su entrada en prisión, según informa Europa Press. Las acusaciones piden la misma sentencia que se aplicó con Santos Cerdán, que ha estado en la cárcel 5 meses y salió hace dos días. Tendrán que acudir el próximo jueves 27 de noviembre.
Esta decisión llega días después de que la Fiscalía pida 24 años de prisión para Ábalos y 19 para Koldo. La acusación eleva la condena solicitada a los 30 años. Los crímenes de los que se les acusan es organización criminal, tráfico de influencias, cohecho o malversación, enmarcado en la trama de mascarillas.
Ambos tendrán que presentarse en el Supremo de forma voluntaria y acompañados de su defensa, según el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se tendrán que revisar medidas personales como la retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y obligación de presentarse en el juzgado cada quince días.
(Noticia en ampliación).