España

Las 5 plantas comestibles más sencillas de cuidar y que duran años con el mínimo esfuerzo

Belinda Moon, voluntaria del Real Jardín Botánico de Sídney, comparte las especies más resistentes y productivas para obtener alimentos frescos durante años

Planta comestible y con propiedades
Planta comestible y con propiedades curativas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cultivar hierbas y plantas comestibles en casa puede ser una gran fuente de ahorro para la economía doméstica. Así lo afirma Belinda Moon, jardinera y voluntaria del Real Jardín Botánico de Sídney, que lleva años aprovechando cada rincón de su pequeño patio para cultivar plantas comestibles. Según publicó el medio digital News, Moon ha conseguido transformar un espacio reducido en un huerto doméstico productivo, con plantas que aportan sabor a sus platos durante meses e incluso años.

Moon explica en el medio australiano que lo que más valora es la continuidad que ofrecen ciertas especies. “Tengo cítricos: un limonero, un árbol de lima, y también tengo un árbol de curry”, explica con entuasimo. A estas especies añade una amplia variedad de hierbas que crecen casi sin intervención. “También cultivo hierbas, y no puedo creer la cantidad de cosas que tengo creciendo ahí dentro”. Su experiencia demuestra que, con unas condiciones básicas y una planificación adecuada, es posible obtener resultados incluso en espacios pequeños.

Muchas de las hierbas deben replantarse si se quiere un suministro constante. Sin embargo, existe un grupo de plantas perennes que pueden convertirse en una fuente constante de hojas y brotes comestibles sin necesidad de grandes cuidados. Moon asegura que estas especies permiten cocinar con ingredientes frescos de forma continua, y sin dedicar más tiempo del imprescindible al mantenimiento.

Una mujer trabaja en su
Una mujer trabaja en su jardín. (Getty)

Las cinco plantas más fáciles de cultivar

Para quienes nunca han cultivado en casa, Moon recomienda comenzar con un conjunto de especies conocidas por ser más resistentes. Todas ellas se adaptan bien a macetas y requieren riegos moderados y buena luz, por lo que resultan accesibles para principiantes. Su selección incluye:

  • Romero.
  • Menta (preferiblemente en maceta para evitar que se expanda demasiado).
  • Cítricos en maceta.
  • Orégano.
  • Tomillo.

Moon describe estas cinco plantas como “muy resistentes” y destaca su versatilidad en la cocina. Su aroma, su capacidad para crecer en espacios pequeños y su facilidad de mantenimiento las convierten en una puerta de entrada sencilla al cultivo doméstico. La primavera es una buena época para plantarlas, aunque Moon recomienda comprobar qué especies se adaptan mejor al clima local, ya que algunas requieren temperaturas más estables o zonas con mayor exposición solar.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

A partir de esta base, es posible ampliar el huerto con otras especies perennes que también ofrecen buenos resultados. Moon menciona dos opciones que suelen integrarse bien en climas templados: “Otras plantas que se me ocurren para la primavera son el ruibarbo y los espárragos”, señala. Ambas requieren algo más de paciencia al inicio, pero después producen durante años. El ruibarbo, con sus tallos carnosos, es común en postres y compotas; los espárragos, una vez establecidos, pueden dar cosechas cada temporada sin necesidad de replantar.

También menciona otras hierbas perennes que pueden plantarse y mantenerse durante largos periodos. “Y luego, por supuesto, están las hierbas perennes como la mejorana y la salvia, que se pueden plantar y cosechar durante muchos años”, explica. Estas especies aportan sabores característicos a infinidad de recetas y soportan bien tanto el calor como el frío moderado.

Más allá de los beneficios culinarios, Moon destaca la satisfacción de tener acceso inmediato a ingredientes frescos sin depender del supermercado. Su experiencia demuestra que cultivar en casa no requiere grandes espacios ni conocimientos avanzados, solo una selección adecuada de plantas, algo de luz y un cuidado mínimo.

