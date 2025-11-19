España

Sonsoles Ónega anuncia su nueva novela dos años después de la victoria del Premio Planeta en 2023

El libro es un romance emotivo y un homenaje a las mujeres que dedicaron su vida a escribir desde el anonimato

15/10/2023 Sonsoles Ónega en los Premio Planeta

La editorial Planeta ha anunciado la fecha y el título de la nueva obra de la periodista y escritora madrileña Sonsoles Ónega. La comunicadora se hizo con el premio más importante de las letras españolas en 2023 y a partir de ahí la novela premiada “Las hijas de la criada” ha conseguido cifras de venta muy admirables. Ahora, su relato pasará a la gran pantalla de la mano de Atresplayer que anunció nombres en el reparto como Verónica Sánchez o Alain Hernández. Por le momento solamente se conoce que será una miniserie que verá la luz durante el primer semestre de 2026.

Las fechas coinciden con la última noticia que ha compartido su editorial. Sonsoles Ónega publicará su siguiente novela el 25 de febrero de 2026. El anuncio ha surgido en medio de la polémica de otro Premio Paneta, Juan del Val, que fue galardonado este año sumándose a la lista de comunicadores que han conseguido este célebre galardón.

Esta obra, que se publicará en España (en castellano y catalán), Estados Unidos y 18 países de América Latina, será la primera de Ónega tras el título que ha superado las 500.000 copias vendidas, por lo que la expectación está en el punto más alto de toda su carrera. Los relatos de la autora suelen vincularse a épocas de siglos pasados y una perspectiva femenina que dota con cierto poder y perspectiva veraz.

‘Llevará tu nombre’, la nueva novela de Ónega

La trama de Llevará tu nombre se sitúa en Comillas (Cantabria) durante el verano de 1882, cuando el hallazgo del cadáver de una mujer en la playa conmociona a la localidad. Mada Riva, una joven señalada como responsable del crimen, es obligada por su familia a desaparecer para proteger el honor familiar. Su destino la lleva a un Madrid descrito como “caótico y fascinante”, donde encuentra refugio en un hogar para muchachas humildes y, gracias a su talento para la lectura y la escritura, comienza a trabajar para don Gonzalo. Es en ese punto cuando el protagonista masculino se queda fascinado por la autoridad y rebeldía que habita Mada.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega

La autora ha definido la novela como “una gran historia de amor” y un homenaje a las mujeres anónimas que dedicaron su vida a escribir. En palabras de Ónega, “en Llevará tu nombre he descubierto lo mucho que pelearon mujeres célebres, pero también anónimas que no quisieron pasar por la vida de puntillas ni arrodillarse ante sus circunstancias”. La autora recogerá también de forma explícita pulso social, moral y político de la España de finales del siglo XIX, contextualizándose así la limitaciones de la protagonista. La lectura será positiva aunque haya aspectos duros, Mada desafía el silencio impuesto a las mujeres, alza la voz y descubre que es posible amar sin miedo y reivindicar su identidad.

¿Por qué regresa así y ahora?

Con la noticia anunciada, fechas y títulos confirmados, los tres meses que quedan para que llegue la novela a las librerías pasarán rápido. La autora, a través de una publicación de Instagram ha compartido las ganas que tenía de volver y de todo lo que ha aprendido sobre esta temática a lo largo de su investigación.

La Reina Letizia
La Reina Letizia acude por sorpresa a la firma de libros de Sonsoles Ónega.

Sonsoles Ónega ha descrito así su entusiasmo en redes: “Es una historia tan bonita. Tan llena de vida, de experiencias, de miedos e ilusiones. Con todo eso he escrito esta novela. Su protagonista, Mada, tiene mucho de mí y mucho de estos años en los que he reflexionado sobre la literatura, sobre la creación, sobre la vocación de escribir, sobre la necesidad de reinventarnos, empezar de cero, volver a nacer”. Su oficio y su pasión han llevado a la autora a dedicar una obra a entera a los que dedican su vida a la escritura, sobre todo a ellas que no podían ni siquiera firmar con su propio nombre.

