La Fiscalía Anticorrupción quiere que Ábalos y Koldo paguen a dos empresas públicas 43.977 euros por forzar la contratación de la novia del exministro

La Fiscalía Anticorrupción quiere que José Luis Ábalos y Koldo García indemnicen solidariamente con la cantidad de 43.977 euros a las dos empresas públicas donde estuvo trabajando Jessica Rodríguez, la que fuera novia del exministro. Es una de las peticiones que hace el ministerio público en el escrito de acusaciones presentado este miércoles en el marco del ‘caso mascarillas’, escrito en el que también solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para su ex asesor.

“José Luis Ábalos, prevaliéndose de su cargo de ministro de Fomento y de la consiguiente posición de superioridad jerárquica sobre el resto de autoridades y funcionarios de dicho ministerio, ejerció, siempre a través de Koldo García, una presión moral eficiente sobre sus subordinados para promover la contratación de Jessica Rodríguez en dos empresas dependientes de este ministerio”, señala la Fiscalía. Koldo García, fie asesor y pretoriano de Ábalos, se puso en contacto en febrero de 2019 con Isabel Pardo de Vera (investigada en la causa), a la sazón presidenta de ADIF, para que la novia del ex ministro fuera contratada en INECO, sociedad mercantil estatal de ingeniería y consultoría propiedad del referido ministerio.

Gracias a las gestiones llevadas a cabo por Isabel Pardo de Vera, Jessica Rodríguez fue contratada en INECO desde el día 1 de marzo de 2019 hasta el día 28 de febrero de 2021, en funciones administrativas a desarrollar, precisamente, en un proyecto para ADIF “sin que hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que acudiera un solo día a su centro de trabajo o trabajara telemáticamente ni prestara, en definitiva, actividad profesional de ninguna naturaleza, percibiendo en este período, por todos los conceptos, una retribución total de 34.477,86 euros".

Koldo García, en cumplimiento de los deseos de José Luis Ábalos, se ocupó de que Rodríguez pudiera eludir toda actividad laboral en la empresa pública que le pagaba su salario sin despertar demasiadas sospechas entre sus superiores, al conseguir que la relación laboral se estableciera bajo la teórica dependencia funcional de su hermano Joseba García, también empleado en INECO.

Segundo contrato

Finalizado el contrato con INECO y sin sujetarse tampoco a ningún proceso de selección relevante, Koldo García, siguiendo una vez más las instrucciones de José Luis Ábalos, desplegó nuevamente su influencia para que Jessica fuera contratada también por Tragsatec, sociedad mercantil estatal de ingeniería y consultoría filial del grupo empresarial público Tragsa. La relación laboral con esta firma comenzó el día 2 de marzo de 2021 (apenas dos días después de terminar su vinculación con INECO) y se extendió seis meses, hasta el 1 de septiembre del mismo año, percibiendo por todos los conceptos una retribución total de 9.500,54 euros. También en esta ocasión su trabajo era de administrativa en apoyo de ADIF. Aquí tampoco desempeñó ninguna tarea.

En su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, Jessica Rodríguez afirmó que ni en una ni en otra empresa prestó actividad profesional o laboral, “que ni siquiera asistía su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio”. La que fuese su supervisora en Tragsatec relató en su declaración como testigo ante el juez que le dijeron que habían pedido que dejara en paz a la “sobrina” del ministro cuando preguntó por qué no fichaba y que sus jefes le conminaron a que la dejara de “acosar”.