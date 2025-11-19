España

La Fiscalía Anticorrupción quiere que Ábalos y Koldo paguen a dos empresas públicas 43.977 euros por forzar la contratación de la novia del exministro

El ministerio público no solo les solicita 24 y 19,5 años de prisión respectivamente, sino que indemnicen solidariamente a Ineco y Tragsatec por enchufar a Jessica Rodríguez y no ir a trabajar

Guardar
Jessica y parte de las
Jessica y parte de las nóminas que cobró de las empresas públicas (Montaje Infobae)

La Fiscalía Anticorrupción quiere que José Luis Ábalos y Koldo García indemnicen solidariamente con la cantidad de 43.977 euros a las dos empresas públicas donde estuvo trabajando Jessica Rodríguez, la que fuera novia del exministro. Es una de las peticiones que hace el ministerio público en el escrito de acusaciones presentado este miércoles en el marco del ‘caso mascarillas’, escrito en el que también solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para su ex asesor.

“José Luis Ábalos, prevaliéndose de su cargo de ministro de Fomento y de la consiguiente posición de superioridad jerárquica sobre el resto de autoridades y funcionarios de dicho ministerio, ejerció, siempre a través de Koldo García, una presión moral eficiente sobre sus subordinados para promover la contratación de Jessica Rodríguez en dos empresas dependientes de este ministerio”, señala la Fiscalía. Koldo García, fie asesor y pretoriano de Ábalos, se puso en contacto en febrero de 2019 con Isabel Pardo de Vera (investigada en la causa), a la sazón presidenta de ADIF, para que la novia del ex ministro fuera contratada en INECO, sociedad mercantil estatal de ingeniería y consultoría propiedad del referido ministerio.

Gracias a las gestiones llevadas a cabo por Isabel Pardo de Vera, Jessica Rodríguez fue contratada en INECO desde el día 1 de marzo de 2019 hasta el día 28 de febrero de 2021, en funciones administrativas a desarrollar, precisamente, en un proyecto para ADIF “sin que hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que acudiera un solo día a su centro de trabajo o trabajara telemáticamente ni prestara, en definitiva, actividad profesional de ninguna naturaleza, percibiendo en este período, por todos los conceptos, una retribución total de 34.477,86 euros".

El exministro de Transportes José
El exministro de Transportes José Luis Ábalos (Diego Radamés - Europa Press)

Koldo García, en cumplimiento de los deseos de José Luis Ábalos, se ocupó de que Rodríguez pudiera eludir toda actividad laboral en la empresa pública que le pagaba su salario sin despertar demasiadas sospechas entre sus superiores, al conseguir que la relación laboral se estableciera bajo la teórica dependencia funcional de su hermano Joseba García, también empleado en INECO.

Segundo contrato

Finalizado el contrato con INECO y sin sujetarse tampoco a ningún proceso de selección relevante, Koldo García, siguiendo una vez más las instrucciones de José Luis Ábalos, desplegó nuevamente su influencia para que Jessica fuera contratada también por Tragsatec, sociedad mercantil estatal de ingeniería y consultoría filial del grupo empresarial público Tragsa. La relación laboral con esta firma comenzó el día 2 de marzo de 2021 (apenas dos días después de terminar su vinculación con INECO) y se extendió seis meses, hasta el 1 de septiembre del mismo año, percibiendo por todos los conceptos una retribución total de 9.500,54 euros. También en esta ocasión su trabajo era de administrativa en apoyo de ADIF. Aquí tampoco desempeñó ninguna tarea.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: "No he hecho nada de lo que dice la UCO", ha asegurado. (Fuente: Congreso/ PSOE/ Europa Press)

En su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, Jessica Rodríguez afirmó que ni en una ni en otra empresa prestó actividad profesional o laboral, “que ni siquiera asistía su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio”. La que fuese su supervisora en Tragsatec relató en su declaración como testigo ante el juez que le dijeron que habían pedido que dejara en paz a la “sobrina” del ministro cuando preguntó por qué no fichaba y que sus jefes le conminaron a que la dejara de “acosar”.

Temas Relacionados

José Luis ÁbalosCaso KoldoKoldo GarcíaCorrupciónFiscalía AnticorrupciónTribunalesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Más nutritivo y más respetuoso con el medio ambiente”: un equipo de científicos modifica genéticamente un hongo y consigue un sabor similar a la carne

Un estudio de la Universidad de Jiangnan ha logrado disminuir hasta un 61% del impacto ambiental en la producción de proteína fúngica

“Más nutritivo y más respetuoso

El novio de Ayuso formaliza con una hipoteca de 600.000 euros la compra del ático que compartía con la presidenta madrileña

El inmueble, de 150 metros cuadrados y valorado en más de un millón de euros, fue adquirido tras dos años de alquiler de 5.000 euros mensuales

El novio de Ayuso formaliza

Alertan por la presencia de gluten en harina de trigo sarraceno de diferentes marcas

La AESAN ha hecho un llamado a las personas con alergia o cualquier tipo de problemas derivados del gluten a evitar consumir estos productos

Alertan por la presencia de

Primeras palabras de Antonia Dell’Atte tras el despido de Alessandro Lequio: “Lo he hecho todo sola, los periodistas han sido cómplices”

La italiana denunció públicamente el maltrato al que el colaborador de Mediaset la sometió durante su relación

Primeras palabras de Antonia Dell’Atte

La razón por la que usar una plaza de discapacidad sin permiso puede salir caro, según un abogado

Aparcar en lugares reservados conlleva una elevada multa económica

La razón por la que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El novio de Ayuso formaliza

El novio de Ayuso formaliza con una hipoteca de 600.000 euros la compra del ático que compartía con la presidenta madrileña

Santos Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real tras cinco meses en prisión provisional: “Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones”

Anticorrupción considera “veraces” las pruebas de Aldama que sitúan a Santos Cerdán en los amaños de obra pública

Anticorrupción solicita una vista en el Supremo para decidir si mantienen en libertad a Ábalos y a Koldo García

“La Paqui”, mujer de Santos Cerdán, en el foco de la UCO: la Guardia Civil solicita a Hacienda rastrear los movimientos de sus cuentas bancarias entre 2014 y 2024

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Ley de Propiedad Horizontal: la Justicia rechaza la reclamación de una aseguradora que pedía que la comunidad de vecinos pagara los daños de una vivienda

Las deudas afectan al 46% de los españoles con un importe medio de 36.817 euros, según un informe

Los españoles son infieles a su banco: el 76% está dispuesto a abandonarlo o a tener una ‘relación abierta’ con una segunda entidad

El Gobierno desmiente que la vivienda haya alcanzado su récord histórico: cuál es la diferencia entre el valor de mercado y la tasación

DEPORTES

Así fue la última vez

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera

Así es Curazao, el país más pequeño en clasificarse para el Mundial de 2026: 155.000 habitantes y 15 años de vida

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)