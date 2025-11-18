España

La policía francesa detiene a un conductor que circulaba sin licencia desde 1988

El acusado reconoció los hechos y explicó que conducía el coche de su ex pareja, según él gravemente enferma, a la que ayuda a diario. Acumula 22 condenas previas por delitos similares

Un conductor de la región francesa de Seine-Maritime ha sido detenido tras más de tres décadas circulando sin carné de conducir. Según una información del diario francés Le Réveil. El caso ha salido a la luz después de que la policía interceptara al automovilista cuando este aceleró al aproximarse a un semáforo en ámbar en las inmediaciones de un colegio. Los agentes, que seguían al vehículo, comprobaron entonces que el permiso de conducir del hombre había caducado en 1988.

El incidente, que ha tenido lugar el 13 de abril de 2025, ha culminado con la comparecencia del acusado ante el tribunal de Dieppe en noviembre del mismo año. Durante la vista, el hombre, de casi 60 años, reconoció los hechos. Explicó que “conducía el coche de su ex pareja”, según él gravemente enferma, a la que ayuda a diario, y que en ese momento se dirigía a buscar piezas para pasar la ITV del vehículo.

El tribunal ha constatado que el acusado acumula 22 condenas previas y que lleva una década conduciendo sin licencia. Ante la pregunta del juez sobre la frecuencia con la que conduce, el acusado respondió: “Es cierto, pero no conduzco todo el tiempo”. De acuerdo a este medio francés, el abogado defensor alegó que existen dificultades administrativas que han impedido la regularización de la situación del acusado. Sin embargo, la Fiscalía subrayó que ya existían antecedentes por delitos similares y solicitó por ello una pena de seis meses de prisión, calificando al acusado como “un delincuente reincidente”.

Consecuencias legales de conducir sin carné en España

En España, la conducción sin carné de conducir puede acarrear consecuencias legales de gravedad. Según datos de la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial (Formaster), en el último año unas 100.000 personas han circulado sin el permiso correspondiente.

Conduce sin carnet mientras amenaza a la Guardia Civil y lo comparte en redes sociales

Las sanciones administrativas varían en función de la gravedad, con multas que oscilan entre los 100 y los 500 euros. En los casos más graves, la infracción puede derivar en penas de prisión. El Real Decreto Legislativo 339/1990, que regula la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, prohíbe expresamente la conducción de ciclomotores o vehículos a motor sin el permiso correspondiente. Este documento debe estar siempre actualizado y disponible al volante.

Desde la aprobación de la nueva Ley de Tráfico en marzo de 2022, el carné de conducir puede acreditarse tanto en formato digital como físico, por lo que ambos formatos tienen la misma validez.

Si un conductor es parado por la policía y no lleva el carné, la sanción es de 100 euros, siempre que el permiso esté en vigor. Si existen errores en los datos, como una dirección incorrecta, la multa se sitúa en 80 euros. En caso de carné caducado, la sanción es ya de 200 euros.

La infracción de conducir sin este documento se considera una falta muy grave. Esta situación se produce cuando se han perdido todos los puntos del permiso, se ha suspendido la licencia por orden judicial o administrativa, o nunca se ha obtenido el carné de conducir.

Según explica Asistencia Legal Inmediata, este comportamiento constituye un delito de mera actividad, es decir, no es necesario que se produzca un daño concreto para que se considere infracción y está castigado con multas de 500 euros y penas de prisión de tres a seis meses. . Asistencia Legal Inmediata detalla que las penas por este delito dependen del historial delictivo del infractor y de las circunstancias específicas del caso.

