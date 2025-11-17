España

La encerraron y la indujeron a un coma con 17 años: la historia de la española internada en el Patronato de Protección a la Mujer

Un reportaje de la BBC recoge la historia de una mujer durante su paso por esta institución en la dictadura franquista

Guardar
Imagen de Mariona Roca en
Imagen de Mariona Roca en su juventud (DA Film Festival Barcelona)

Cincuenta años después de la muerte de Francisco Franco, las historias de mujeres encerradas bajo el Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista destinada a controlar y “reeducar” a jóvenes que no encajaban en la moral ultracatólica, comienzan a obtener reconocimiento público.

Una de esas voces es la de Mariona Roca Tort, cuya experiencia traumática, silenciada durante décadas, ha regresado a la esfera pública gracias a un documental impulsado por su hija, Marina Freixa.

Durante su infancia y juventud, Marina siempre percibió un halo de misterio en torno al pasado de su madre. Sabía que había vivido su adolescencia bajo la dictadura, pero desconocía hasta qué punto había marcado su vida.

Todo cambió en una cena familiar, cuando Mariona decidió romper su silencio y revelar la verdad. A los 17 años, sus padres denunciaron su conducta a las autoridades y la enviaron a un reformatorio del Patronato, donde sufrió aislamiento, trabajos forzados y tratamientos psiquiátricos que incluyeron electrochoques y un coma insulínico.

Función del Patronato

Los reformatorios del Patronato albergaban a chicas que el régimen consideraba “desviadas” o “peligrosas para la moral”, como podían ser jóvenes con novio, madres solteras, huérfanas, niñas víctimas de abusos o adolescentes que desafiaban las estrictas normas familiares.

Mariona pertenecía a una familia ultracatólica y conservadora, tal y como recoge la BBC. Era la mayor de nueve hermanos y tenía prohibido incluso llevar pantalones. Pero en 1968, al entrar en contacto con jóvenes universitarios, sindicalistas y activistas antifranquistas, descubrió un mundo nuevo. Participó en pequeñas acciones clandestinas y respiró el espíritu de rebeldía que agitaba a los estudiantes en plena oleada global de protestas.

Patronato de Protección a la
Patronato de Protección a la Mujer (RTVE)

Sus padres vivieron aquel despertar político como un escándalo. Tras una noche en casa de una amiga, por miedo a ser arrestada tras la detención de una compañera, sus progenitores endurecieron aún más el control. Al final, Mariona escapó temporalmente con unos amigos a Menorca. Cuando regresó, fue detenida por la denuncia de sus padres y trasladada directamente a un convento del Patronato.

Allí, como recuerda, estaba prohibido hablar, preguntar o forjar amistades. Las internas dormían hacinadas, cosían durante horas bajo vigilancia y se sometían a constantes sermones destinados a inculcar arrepentimiento, cuenta Mariona. Las consideradas “rebeldes” eran vigiladas estrechamente y podían ser enviadas a otras instituciones en cualquier momento

Tratamiento, coma y aislamiento

Después de meses de encierro, Mariona intentó escapar durante un permiso navideño. Fue capturada y, según relata, drogada y devuelta por la fuerza al convento. Allí, consumida por el aislamiento, dejó de comer. Su delgadez extrema sirvió como argumento para enviarla a una clínica psiquiátrica.

Los médicos aplicaron dos electrochoques y después una “terapia de coma insulínico”, un procedimiento ya en desuso en otros países por su peligrosidad. Varias inyecciones diarias la llevaban a estados de inconsciencia profundos, de los que la despertaban obligándola a ingerir alimentos.

La confusión mental era tal que comenzó a dudar de su propia memoria. Ella misma sospecha que ese tratamiento dañó sus recuerdos, lo que la llevó a escribir un diario que hoy es un documento clave en su reconstrucción personal.

Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

Para lograr el alta, le fijaron un peso mínimo. Cuando lo alcanzó, pudo volver a Barcelona, donde rehizo su vida lejos de sus padres y logró convertirse en directora de televisión. Sin embargo, la herida familiar nunca llegó a cerrarse del todo.

Décadas después, su hija Marina convirtió todo ese dolor en el documental Els Buits (“Los vacíos”), que ha ganado premios, ha sido nominado a los Goya y ha impulsado una oleada de relatos de mujeres que vivieron situaciones similares.

La presión social ha llevado al Ministerio de Memoria Democrática a anunciar que estudiará el caso de las supervivientes del Patronato para analizar posibles vías de reconocimiento. Para Marina, visibilizar lo ocurrido es una forma de reparación colectiva: “Intentamos decirles que esta historia no fue aislada. Fue sistemática”.

Temas Relacionados

Francisco FrancoFrancoFranquismoPatronato de Protección a la MujerMariona RocaBBCDocumentalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Es “mucho más saludable” darle a un niño café descafeinado que ColaCao o Nesquik, afirma un experto: “Es bioquímica, no es opinión”

El especialista explica que muchos productos habituales superan el 70% de azúcar y condicionan los hábitos alimentarios desde edades tempranas

Es “mucho más saludable” darle

Óscar Puente anuncia que los AVE alcanzarán los 350 kilómetros por hora, solo equiparable a los trenes de China

El ministro de Transportes ha presentado un ambicioso plan para modernizar la red ferroviaria que permitirá trayectos más rápidos y eficientes entre las principales ciudades del país

Óscar Puente anuncia que los

La NFL ofreció a Rosalía el show del descanso en el Bernabéu, pero no aceptaron lo que pidió: “Le dijeron que estaba a nivel de Super Bowl”

Bizarrap y Daddy Yankee fueron los elegidos, pero no la primera opción para el espectáculo musical del Miami Dolphins-Washington Commanders

La NFL ofreció a Rosalía

Mercadona vende un 35% más de patatas en 2025: dónde se cultivan los tubérculos que comercializa el supermercado

Gracias a la doble cosecha de verano e invierno, la cadena propiedad de Juan Roig ofertó durante los últimos 12 meses 184.800 toneladas de esta hortaliza

Mercadona vende un 35% más

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 17 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Precio del oro en España:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Mazón se enfrenta este

Carlos Mazón se enfrenta este lunes a un incómodo interrogatorio en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

ECONOMÍA

Óscar Puente anuncia que los

Óscar Puente anuncia que los AVE alcanzarán los 350 kilómetros por hora, solo equiparable a los trenes de China

Mercadona vende un 35% más de patatas en 2025: dónde se cultivan los tubérculos que comercializa el supermercado

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 17 de noviembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Una inmobiliaria pide 8.000 euros a dos compradores por un piso de 100.000: “Nosotros también somos agentes y jamás se nos ocurriría”

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro