Georgia 0 - España 3, en directo: La Roja somete a Georgia con goles de Oyarzabal y Zubimendi

España mete miedo. Máximo goleador del grupo E con 16 goles y cero en contra.

¡¡¡Al Paloooo!!! Álex Baena lo intenta como le gusta. De fuerza hacia dentro, combina con Mikel Merino, pero la madera le niega el gol.

Auténtico monólogo de España, que hunde a Georgia en su área.

La cosa va de Txuri-urdi . Aparece Zubimendi por donde no suele pisar. Como si fuera un 9 se planta solo gracias al pase de Fabián. No le tiembla el pulso y la ‘pica’ por encima de Mamardashvili.

Córneeer. Primera llegada de los georgianos sin mucho peligro. Cambio de orientación de Kvarastskhelia. Se suelta un poco Georgia.

JUGADÓN DE ESPAÑA. De un lado a otro, con paciencia. De derecha a izquierda. Hasta que la pelota pasa por Baena, ve el desmarque de Oyarzabal, la sirve en bandeja para Ferrán que solo tiene que empujarla, y al fondo de la red

