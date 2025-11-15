España

Georgia 0 - España 3, en directo: La Roja somete a Georgia con goles de Oyarzabal y Zubimendi

Priomer partido del parón de selecciones de la Selección Española

17:41 hsHoy

La ‘picadita’ de Zubimendi.

La 'picadita' de Zubimendi. (X/Selección
La 'picadita' de Zubimendi. (X/Selección Española)
17:38 hsHoy

JUGADÓN DE ESPAÑA. De un lado a otro, con paciencia. De derecha a izquierda. Hasta que la pelota pasa por Baena, ve el desmarque de Oyarzabal, la sirve en bandeja para Ferrán que solo tiene que empujarla, y al fondo de la red

17:36 hsHoy

¡¡¡El terceroooooo!!! Ferraaaaan Torreees

17:31 hsHoy

Insiste Georgia desde la esquina que parece haber despertado.

17:30 hsHoy

Córneeer. Primera llegada de los georgianos sin mucho peligro. Cambio de orientación de Kvarastskhelia. Se suelta un poco Georgia.

17:26 hsHoy

La cosa va de Txuri-urdi. Aparece Zubimendi por donde no suele pisar. Como si fuera un 9 se planta solo gracias al pase de Fabián. No le tiembla el pulso y la ‘pica’ por encima de Mamardashvili.

17:24 hsHoy

¡¡¡GOOOOOL!!! De Zubimendiiii.

17:22 hsHoy

Auténtico monólogo de España, que hunde a Georgia en su área.

17:20 hsHoy

¡¡¡Al Paloooo!!! Álex Baena lo intenta como le gusta. De fuerza hacia dentro, combina con Mikel Merino, pero la madera le niega el gol.

17:17 hsHoy

España mete miedo. Máximo goleador del grupo E con 16 goles y cero en contra.

