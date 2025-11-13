España

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

La entidad obtiene 1.390 millones de euros en los primeros nueve mese del año y reafirma su compromiso de retribuir 6.450 millones a los accionistas, tras fracasar la oferta de adquisición de BBVA

El banco ha defendido que esta operación permite cristalizar un valor significativo, devolver capital a los accionistas y focalizar la estrategia del banco en su proyecto central, que es el mercado español (Fuente: Europa Press).

Banco Sabadell ha anunciado un récord de beneficios netos de 1.390 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que significa un crecimiento del 7,3% frente al mismo periodo del año anterior. La entidad ha comunicado este jueves que sus cifras hasta septiembre superan el máximo histórico registrado en los primero tres trimestres de 2024, en un contexto marcado por el fracaso de la opa hostil lanzada por BBVA sobre la totalidad de las acciones del banco catalán y el aumentod e la rentabilidad en el sector por la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

Detrás de este desempeño financiero, el Sabadell destaca el empuje comercial evidenciado tanto en los volúmenes de crédito como en la captación de recursos de los clientes. El crédito, excluyendo la aportación de la filial británica TSB, creció un 8,1% respecto al año previo. Por su parte, los recursos de clientes experimentaron un alza significativa: un 15,4% las partidas fuera de balance y un 5% en balance.

El banco atribuye parte importante de esta evolución favorable a una mejora en el perfil crediticio de su cartera, lo que permitió reducir las dotaciones a provisiones en un 29,3% (sin considerar TSB), robusteciendo aún más su balance.

Ligeras caídas en el negocio bancario y márgen de intereses

Respecto a los ingresos del negocio puramente bancario, es decir, la suma del margen de intereses y comisiones netas, la cifra alcanzada entre enero y septiembre fue de 4.659 millones de euros, que supone un ligero retroceso del 2% interanual. Esa variación guarda relación directa con el descenso experimentado en el margen de intereses, que acumuló 3.628 millones de euros, marcando así una disminución del 3,2% frente a un año antes, motivada fundamentalmente por un entorno de tipos de interés menos favorables.

FOTO DE ARCHIVO: La gente
En contraste, las comisiones netas evolucionaron al alza hasta situarse en 1.032 millones de euros al cierre del tercer trimestre, creciendo un 2,1% a escala grupo y un 3,7% sin TSB. Según el Sabadell, este incremento procede de mayores ingresos en gestión de activos y en seguros.

El rigor en la contención de costes también ha caracterizado la gestión de la entidad. Los gastos totales ascendieron a 2.282 millones de euros, cifra que denota una moderación del 1,1% frente al mismo período en 2024. En consecuencia, el margen recurrente, resultado de restar los costes operativos recurrentes al margen de intereses más comisiones, se estableció en 2.377 millones de euros, con una revisión a la baja del 3,8%. Otro indicador relevante, la ratio de eficiencia, se situó en el 48,1% a finales de septiembre.

González-Bueno promete mejorar el dividendo

Con el contexto de la OPA de BBVA ya resuelta, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, subrayó el alineamiento de estos resultados con los objetivos definidos en el plan estratégico 2025-2027, respaldando su previsión de repartir 6.450 millones de euros en beneficios a los accionistas a lo largo del trienio.

Declaraciones del presidente de BBVA, Carlos Torres, quien comunica la decisión de no desisir de su OPA sobre Sabadell tras analizar la condición que el Gobierno impuso la semana pasada a la operación (Fuente: EUROPAPRESS)

Resaltó además que “el dividendo por acción será superior en los próximos tres años a los 0,2044 euros pagados con cargo a 2024, y la rentabilidad estará en el 16% al final del plan, que está centrado en el crecimiento y la retribución al accionista, con España como mercado central de actuación”. En este sentido, el banco ya tiene previsto abonar un nuevo dividendo a cuenta de este ejercicio, de 0,07 euros brutos por acción, cuyo pago se realizará el 29 de diciembre.

