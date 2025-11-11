Un prometedor medicamento en desarrollo podría retrasar la progresión de la esclerosis múltiple recurrente

Los ensayos en fase III muestran que el fármaco redujo el número de brotes y retrasó la progresión de la discapacidad. (Europa Press)

Los ensayos en fase III de un nuevo medicamento contra la esclerosis múltiple están mostrando resultados prometedores y sin precedentes para el control de la enfermedad. La farmacéutica desarrolladora, Roche, ha anunciado este martes que su fármaco fenebrutinib habría logrado reducir de forma significativa los brotes que sufren los pacientes con esclerosis múltiple recurrente (EMR).

La EMR es una forma de esclerosis múltiple que afecta al 85% de los pacientes. Quienes padecen esta variante de la enfermedad crónica sufren brotes y un empeoramiento de la discapacidad en el tiempo. Estos brotes o ataques agudos empeoran los síntomas existentes o hacen surgir síntomas nuevos, que mejorarán después de un tiempo. La recuperación puede ser completa, o bien puede dejar alguna secuela.

Fenebrutinib, un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK), buscaría reducir la tasa anualizada de brotes (TAB), es decir, el número de brotes que sufren los pacientes durante el año. Este fármaco actúa sobre los linfocitos B y microglía, dos tipos de células del sistema inmunitario. La doble actuación permite al medicamento tanto controlar la inflamación aguda que provocan los brotes como abordar el daño crónico en el cerebro, que se considera responsable de la progresión de la discapacidad a largo plazo.

Mejoras desde la semana 24 de tratamiento

Paciente con esclerosis múltiple (Shutterstock)

El ensayo clínico en fase III FENtrepid ha probado fenebrutinib con más de 1.400 pacientes, asignados de forma aleatoria para recibir el tratamiento en desarrollo por vía oral dos veces al día o teriflunomida oral una vez al día, durante al menos 96 semanas. Los primeros resultados han mostrado que esta nueva terapia reduce de forma sustancial el número de brotes de las personas en tratamiento.

Asimismo, la terapia ha demostrado mejoras en pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP), una variante que sufren el 15% de los enfermos en la que se sufre un empeoramiento constante de los síntomas, sin brotes ni periodos de remisión.

Actualmente, la EMPP solo cuenta con un tratamiento aprobado en Europa, conocido como OCREVUS. El nuevo medicamento en desarrollo de Roche muestra una mejor respuesta, con un beneficio estadístico desde la semana 24 que se mantuvo durante todo el periodo de observación. Además, a diferencia de OCREVUS, que se administra por vía intravenosa, fenebrutinib se toma por vía oral dos veces al día, manteniendo la seguridad hepática.

“Fenebrutinib redujo de forma sustancial el número de brotes en EMR y retrasó la progresión de la discapacidad en EMPP. Estos resultados sin precedentes sugieren que fenebrutinib podría convertirse en el estándar de tratamiento como primera terapia oral de alta eficacia para pacientes con EMR o EMPP”, ha señalado el doctor Levi Garraway, director médico y jefe de Desarrollo Global de Productos de Roche, en una nota de prensa. “Por tanto, estos resultados clave con fenebrutinib podrían ofrecer nueva esperanza a las personas con Esclerosis Múltiple (EM) y reafirman nuestro compromiso continuo con la comunidad de EM”, ha añadido.

A la espera de los resultados definitivos, los investigadores esperan que la doble inhibición del fármaco logre reducir tanto la actividad de la esclerosis múltiple como la progresión de la discapacidad.