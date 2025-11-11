España

Un prometedor medicamento en desarrollo podría retrasar la progresión de la esclerosis múltiple recurrente

Los ensayos en fase III muestran que el fármaco redujo el número de brotes y retrasó la progresión de la discapacidad

Guardar
Los ensayos en fase III
Los ensayos en fase III muestran que el fármaco redujo el número de brotes y retrasó la progresión de la discapacidad. (Europa Press)

Los ensayos en fase III de un nuevo medicamento contra la esclerosis múltiple están mostrando resultados prometedores y sin precedentes para el control de la enfermedad. La farmacéutica desarrolladora, Roche, ha anunciado este martes que su fármaco fenebrutinib habría logrado reducir de forma significativa los brotes que sufren los pacientes con esclerosis múltiple recurrente (EMR).

La EMR es una forma de esclerosis múltiple que afecta al 85% de los pacientes. Quienes padecen esta variante de la enfermedad crónica sufren brotes y un empeoramiento de la discapacidad en el tiempo. Estos brotes o ataques agudos empeoran los síntomas existentes o hacen surgir síntomas nuevos, que mejorarán después de un tiempo. La recuperación puede ser completa, o bien puede dejar alguna secuela.

Fenebrutinib, un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK), buscaría reducir la tasa anualizada de brotes (TAB), es decir, el número de brotes que sufren los pacientes durante el año. Este fármaco actúa sobre los linfocitos B y microglía, dos tipos de células del sistema inmunitario. La doble actuación permite al medicamento tanto controlar la inflamación aguda que provocan los brotes como abordar el daño crónico en el cerebro, que se considera responsable de la progresión de la discapacidad a largo plazo.

Mejoras desde la semana 24 de tratamiento

Paciente con esclerosis múltiple (Shutterstock)
Paciente con esclerosis múltiple (Shutterstock)

El ensayo clínico en fase III FENtrepid ha probado fenebrutinib con más de 1.400 pacientes, asignados de forma aleatoria para recibir el tratamiento en desarrollo por vía oral dos veces al día o teriflunomida oral una vez al día, durante al menos 96 semanas. Los primeros resultados han mostrado que esta nueva terapia reduce de forma sustancial el número de brotes de las personas en tratamiento.

Asimismo, la terapia ha demostrado mejoras en pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP), una variante que sufren el 15% de los enfermos en la que se sufre un empeoramiento constante de los síntomas, sin brotes ni periodos de remisión.

Actualmente, la EMPP solo cuenta con un tratamiento aprobado en Europa, conocido como OCREVUS. El nuevo medicamento en desarrollo de Roche muestra una mejor respuesta, con un beneficio estadístico desde la semana 24 que se mantuvo durante todo el periodo de observación. Además, a diferencia de OCREVUS, que se administra por vía intravenosa, fenebrutinib se toma por vía oral dos veces al día, manteniendo la seguridad hepática.

“Fenebrutinib redujo de forma sustancial el número de brotes en EMR y retrasó la progresión de la discapacidad en EMPP. Estos resultados sin precedentes sugieren que fenebrutinib podría convertirse en el estándar de tratamiento como primera terapia oral de alta eficacia para pacientes con EMR o EMPP”, ha señalado el doctor Levi Garraway, director médico y jefe de Desarrollo Global de Productos de Roche, en una nota de prensa. “Por tanto, estos resultados clave con fenebrutinib podrían ofrecer nueva esperanza a las personas con Esclerosis Múltiple (EM) y reafirman nuestro compromiso continuo con la comunidad de EM”, ha añadido.

A la espera de los resultados definitivos, los investigadores esperan que la doble inhibición del fármaco logre reducir tanto la actividad de la esclerosis múltiple como la progresión de la discapacidad.

Temas Relacionados

Esclerosis MúltipleEsclerosisEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaFármacosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

‘MasterChef Celebrity 10’ conoce a sus finalistas y despide al último expulsado de la edición: “Te ha faltado creértelo”

El espacio gastronómico de RTVE ya tiene a los cuatro rostros que se enfrentarán en la gran final

‘MasterChef Celebrity 10’ conoce a

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén denuncia al alcalde de Vox de Puente de Génave por los calendarios franquistas

Francisco García Avilés, en respuesta a las críticas, ha atribuido la polémica a “una serie de traumados que no terminan de asumir que perdieron una guerra en el año 1939″

La Asociación para la Recuperación

Calabaza gratinada al horno: una receta fácil y saludable perfecta para una comida familiar

Una opción vegetariana que puede resultar en un primer plato delicioso o una guarnición con la que acompañar cualquiera de tus comidas

Calabaza gratinada al horno: una

La función oculta en los aires acondicionados para ahorrar y no pasar frío en invierno

Existe un botón secreto incorporado a los aires acondicionados que cumple con la función de la calefacción y gasta menos

La función oculta en los

El buque cargado de petróleo ruso que lleva 10 meses estancado en aguas de Alemania: el riesgo ambiental y las sanciones de la UE

Alemania remolcó un petrolero de bandera panameña para alejarlo de su territorio tras sufrir una avería

El buque cargado de petróleo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez declara ilegal el

Un juez declara ilegal el pacto del PP con seis tránsfugas del PSOE para “comprar” la alcaldía de Cartagena

El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Roberto González, propietario de tres gimnasios: “Deja una rentabilidad aproximada entre 60.000 a 90.000 euros mensuales”

Un abogado revela cuánto cobra en un turno de oficio: “Depende de las actuaciones que hagas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

La Federación desconvoca a Lamine

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”