España

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén denuncia al alcalde de Vox de Puente de Génave por los calendarios franquistas

Francisco García Avilés, en respuesta a las críticas, ha atribuido la polémica a “una serie de traumados que no terminan de asumir que perdieron una guerra en el año 1939″

Guardar
El calendario editado por Francisco
El calendario editado por Francisco García Avilés, alcalde de Vox en Puente de Génave, Jaén. (Facebook)

La difusión del calendario para 2026 con la imagen del dictador Francisco Franco y la bandera anticonstitucional, editado y promovido por el alcalde de Vox en Puente de Génave (Jaén), Francisco García Avilés, ha llevado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Provincia de Jaén a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. La asociación acusa al regidor de exaltar símbolos contrarios a la Memoria Democrática a través de sus redes sociales.

El alcalde, que accedió al cargo en 2023, ha editado nuevamente un calendario de carácter franquista, una práctica que, según él mismo ha explicado en sus redes sociales, mantiene desde hace al menos 30 años. La imagen elegida para el almanaque muestra al dictador Franco junto a la bandera del águila, y va acompañada del lema “Franco, Franco, viva España, arriba España”. García Avilés ha defendido públicamente la iniciativa, argumentando que se trata de una tradición personal y desvinculando la actividad de su responsabilidad política, ya que, según ha afirmado, la gestoría que distribuye los calendarios está actualmente gestionada por su anterior pareja.

Los argumentos del alcalde

El propio García Avilés ha utilizado sus perfiles personales en redes sociales para anunciar y difundir el calendario, lo que ha generado numerosas peticiones de reserva desde este jueves. En sus publicaciones, el alcalde ha manifestado no comprender “el revuelo que se ha liado” por la distribución de los calendarios, asegurando que “se llevan realizando más de 30 años”, según detalla a través de su cuenta de Facebook. Además, ha justificado la iniciativa como una forma de “reivindicar la defensa de la libertad de expresión”. En respuesta a las críticas, ha atribuido la polémica a “una serie de traumados que no terminan de asumir que perdieron una guerra en el año 1939, y que el señor que representa dicho calendario situó a España en el año 1975 entre las 24 economías más ricas del mundo, según el Banco Mundial”.

Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

La denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Provincia de Jaén, firmada por su presidente Miguel Ángel Valdivia, recoge el malestar de la junta directiva y de “muchos familiares de las víctimas democráticas, represaliadas por la dictadura franquista”.

El escrito argumenta que la difusión de estos símbolos a través de Facebook constituye “una vergüenza y bochorno nacional la barbaridad de esta difusión que exalta la dictadura franquista, que tanta muerte, violencia, represión, pobreza y atraso llevó al pueblo español con duras represalias hacia las víctimas democráticas y al colectivo homosexual”. Además, la asociación sostiene que la actuación del alcalde “mancha el buen nombre del pueblo de Puente Génave e insulta a los partidos políticos democráticos y memorialistas”, por lo que solicita a las instituciones públicas la aplicación de la ley de Memoria Democrática.

Apertura de expediente y traslado a la Secretaría de Estado

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Jaén han señalado a Europa Press que, tras recibir la denuncia, se ha procedido a abrir el correspondiente expediente informativo y a recabar toda la información necesaria. Esta documentación será remitida a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, organismo competente para incoar y resolver el procedimiento.

Temas Relacionados

Memoria históricaMemoria democráticaFranquismoJaénAndalucíaVoxEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un prometedor medicamento en desarrollo podría retrasar la progresión de la esclerosis múltiple recurrente

Los ensayos en fase III muestran que el fármaco redujo el número de brotes y retrasó la progresión de la discapacidad

Un prometedor medicamento en desarrollo

‘MasterChef Celebrity 10’ conoce a sus finalistas y despide al último expulsado de la edición: “Te ha faltado creértelo”

El espacio gastronómico de RTVE ya tiene a los cuatro rostros que se enfrentarán en la gran final

‘MasterChef Celebrity 10’ conoce a

Calabaza gratinada al horno: una receta fácil y saludable perfecta para una comida familiar

Una opción vegetariana que puede resultar en un primer plato delicioso o una guarnición con la que acompañar cualquiera de tus comidas

Calabaza gratinada al horno: una

La función oculta en los aires acondicionados para ahorrar y no pasar frío en invierno

Existe un botón secreto incorporado a los aires acondicionados que cumple con la función de la calefacción y gasta menos

La función oculta en los

El buque cargado de petróleo ruso que lleva 10 meses estancado en aguas de Alemania: el riesgo ambiental y las sanciones de la UE

Alemania remolcó un petrolero de bandera panameña para alejarlo de su territorio tras sufrir una avería

El buque cargado de petróleo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez declara ilegal el

Un juez declara ilegal el pacto del PP con seis tránsfugas del PSOE para “comprar” la alcaldía de Cartagena

El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Roberto González, propietario de tres gimnasios: “Deja una rentabilidad aproximada entre 60.000 a 90.000 euros mensuales”

Un abogado revela cuánto cobra en un turno de oficio: “Depende de las actuaciones que hagas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

La Federación desconvoca a Lamine

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”