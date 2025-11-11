España

Ghana bloquea en su frontera ayuda humanitaria de una ONG española: les piden 6.000 dólares para permitir el paso de un tanque de agua para una aldea

La organización Bonwe, que ya había pactado y firmado un pago de 500 euros con las autoridades, considera que esta nueva exigencia de la aduana es una la cantidad “desproporcionada, injustificada y contraria a la normativa vigente”

Guardar
La aldea de Boayase donde
La aldea de Boayase donde se instalará el tanque. (ONG Bonwe)

El bloqueo de un tanque de agua de 126.000 litros en el Puerto de Tema (Ghana), ha puesto en jaque un proyecto de cooperación internacional impulsado por la ONG española Bonwe, con sede en Vegas del Genil (Granada). En un comunicado, la organización denuncia que las autoridades aduaneras del país les exigen un pago de 6.000 dólares para permitir la salida del depósito que ya debería haber llegado a la comunidad rural de Boayase. La organización denuncia que se trata de una cifra que no cumple con la normativa de exención arancelaria para donaciones de ONG y que resulta “muy superior” al coste oficial inicialmente pactado de 5.570 CEDIS (aproximadamente 500 euros), que ya habían firmado y aceptado.

El tanque llegó al país el pasado 3 de noviembre y el día 5 las autoridades ghanesas recibieron toda la documentación necesaria, incluida la aceptación del presupuesto oficial de 5.570 CEDIS. A partir de ese momento, según detalla la ONG, comenzaron “nuevas exigencias burocráticas”, entre ellas la solicitud de traducciones adicionales, que derivaron en la emisión de una factura final de 6.000 dólares. Bonwe ha rechazado de forma tajante abonar la cantidad que ahora les exigen y que consideran “desproporcionada, injustificada y contraria a la normativa vigente”. Ante este escenario, el tanque permanece inmovilizado y expuesto a intereses de demora, que no harán más que subir el precio de la factura que las autoridades ghanesas pretenden cobrar.

El proyecto está paralizado

El Proyecto Sed de Vida, impulsado por Bonwe desde 2020, nació en respuesta a la grave escasez de agua en la aldea de Boayase, situada en Ejura, en la región de Ashanti del país. En esta localidad de 920 habitantes, la mitad de ellos niños, sufrían enfermedades como cólera, tifus y malaria, derivadas del consumo de agua contaminada que debían transportar a lo largo de 12 kilómetros dos veces al día. Para mejorar la situación del poblado, la ONG impulso un proyecto de tres fases. La primera de ellas, ejecutada en 2021, consistía en la construcción de un pozo, una depuradora y un depósito de 8.000 litros. La segunda, desarrollada en 2023, se centró en la instalación de una bomba para extraer agua para riego de un río que se encuentra a un kilómetro de la aldea. Y la tercera, ahora paralizada, es la instalación del tanque de 126.000 litros para recoger agua de lluvia de los monzones y almacenar el caudal del drenaje del río, para garantizar el abastecimiento anual estable.

El tanque desmontado antes de
El tanque desmontado antes de su salida hacia Ghana.

La paralización ha dejado detenido el proyecto que consideran esencial para la comunidad de Boayase, que depende de iniciativas solidarias financiadas por socios y voluntarios, según asegura Bonwe. Además, siete integrantes del equipo permanecen en Ghana desde el 7 de noviembre para ejecutar esta tercera fase. El regreso de los voluntarios -que han costeado su viaje y gastos personales - a España está fijado el 16 de noviembre. Ya tienen los billetes de vuelta y el tiempo corre en su contra. Solo podrán instalar el tanque si lo liberan antes de la fecha fijada.

En contacto con la embajada española

La ONG Bonwe ha subrayado que trabaja en estrecha colaboración con la Embajada de España en Ghana para lograr la liberación del tanque, amparándose en la normativa de la Ghana Revenue Authority (GRA), que prevé exenciones y reducciones arancelarias para entidades sin ánimo de lucro en proyectos relacionados con la salud y el acceso al agua. Sin embargo, según ha podido saber Infobae, no han obtenido respuesta.

Temas Relacionados

Ayuda humanitariaÁfricaONGsEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 2 de la Triplex

Andrés Iniesta, investigado en Perú por una presunta estafa de más de 500.000 euros: todos los detalles

El exfutbolista del Fútbol Club Barcelona se encuentra en el centro de los focos después de que una de sus empresas fuese vinculada con una supuesta red de engaños financieros

Andrés Iniesta, investigado en Perú

La unidad del Ejército de Tierra que se une a la misión internacional en Líbano: su preparación para la Operación ‘Libre Hidalgo’

Las Fuerzas Armadas han compartido un vídeo de su entrenamiento y los vehículos que emplearán

La unidad del Ejército de

Los nuevos 1.800 coches camuflados de la Guardia Civil: así se distinguen

El Consejo de Ministros aprobó recientemente la compra de una flota de vehículos sin distintivos para su uso de paisano

Los nuevos 1.800 coches camuflados

Rollitos de queso feta, la receta típica turca para preparar unos deliciosos y sencillos aperitivos con masa filo

Originarios de Turquía, los sigara böreği son rollitos de masa filo rellenos y suelen servirse como entrante con salsa de yogur

Rollitos de queso feta, la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La unidad del Ejército de

La unidad del Ejército de Tierra que se une a la misión internacional en Líbano: su preparación para la Operación ‘Libre Hidalgo’

Los nuevos 1.800 coches camuflados de la Guardia Civil: así se distinguen

Feijóo propone a Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón al frente de la Comunidad Valenciana

El periodista de la SER que publicó horas antes la información con el correo filtrado asegura que su fuente no fue el fiscal general: “No hablé con él en ningún momento”

Un juez declara ilegal el pacto del PP con seis tránsfugas del PSOE para “comprar” la alcaldía de Cartagena

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados ganadores del Super Once del 11 noviembre

La Justicia europea elimina los criterios comunes obligatorios de la normativa para fijar salarios mínimos en los países miembros

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Roberto González, propietario de tres gimnasios: “Deja una rentabilidad aproximada entre 60.000 a 90.000 euros mensuales”

DEPORTES

Alcaraz - Fritz, sigue en

Alcaraz - Fritz, sigue en directo el partido de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo