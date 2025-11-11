Ghana bloquea en su frontera ayuda humanitaria de una ONG española: les piden 6.000 dólares para permitir el paso de un tanque de agua para una aldea

La aldea de Boayase donde se instalará el tanque. (ONG Bonwe)

El bloqueo de un tanque de agua de 126.000 litros en el Puerto de Tema (Ghana), ha puesto en jaque un proyecto de cooperación internacional impulsado por la ONG española Bonwe, con sede en Vegas del Genil (Granada). En un comunicado, la organización denuncia que las autoridades aduaneras del país les exigen un pago de 6.000 dólares para permitir la salida del depósito que ya debería haber llegado a la comunidad rural de Boayase. La organización denuncia que se trata de una cifra que no cumple con la normativa de exención arancelaria para donaciones de ONG y que resulta “muy superior” al coste oficial inicialmente pactado de 5.570 CEDIS (aproximadamente 500 euros), que ya habían firmado y aceptado.

El tanque llegó al país el pasado 3 de noviembre y el día 5 las autoridades ghanesas recibieron toda la documentación necesaria, incluida la aceptación del presupuesto oficial de 5.570 CEDIS. A partir de ese momento, según detalla la ONG, comenzaron “nuevas exigencias burocráticas”, entre ellas la solicitud de traducciones adicionales, que derivaron en la emisión de una factura final de 6.000 dólares. Bonwe ha rechazado de forma tajante abonar la cantidad que ahora les exigen y que consideran “desproporcionada, injustificada y contraria a la normativa vigente”. Ante este escenario, el tanque permanece inmovilizado y expuesto a intereses de demora, que no harán más que subir el precio de la factura que las autoridades ghanesas pretenden cobrar.

El proyecto está paralizado

El Proyecto Sed de Vida, impulsado por Bonwe desde 2020, nació en respuesta a la grave escasez de agua en la aldea de Boayase, situada en Ejura, en la región de Ashanti del país. En esta localidad de 920 habitantes, la mitad de ellos niños, sufrían enfermedades como cólera, tifus y malaria, derivadas del consumo de agua contaminada que debían transportar a lo largo de 12 kilómetros dos veces al día. Para mejorar la situación del poblado, la ONG impulso un proyecto de tres fases. La primera de ellas, ejecutada en 2021, consistía en la construcción de un pozo, una depuradora y un depósito de 8.000 litros. La segunda, desarrollada en 2023, se centró en la instalación de una bomba para extraer agua para riego de un río que se encuentra a un kilómetro de la aldea. Y la tercera, ahora paralizada, es la instalación del tanque de 126.000 litros para recoger agua de lluvia de los monzones y almacenar el caudal del drenaje del río, para garantizar el abastecimiento anual estable.

El tanque desmontado antes de su salida hacia Ghana.

La paralización ha dejado detenido el proyecto que consideran esencial para la comunidad de Boayase, que depende de iniciativas solidarias financiadas por socios y voluntarios, según asegura Bonwe. Además, siete integrantes del equipo permanecen en Ghana desde el 7 de noviembre para ejecutar esta tercera fase. El regreso de los voluntarios -que han costeado su viaje y gastos personales - a España está fijado el 16 de noviembre. Ya tienen los billetes de vuelta y el tiempo corre en su contra. Solo podrán instalar el tanque si lo liberan antes de la fecha fijada.

En contacto con la embajada española

La ONG Bonwe ha subrayado que trabaja en estrecha colaboración con la Embajada de España en Ghana para lograr la liberación del tanque, amparándose en la normativa de la Ghana Revenue Authority (GRA), que prevé exenciones y reducciones arancelarias para entidades sin ánimo de lucro en proyectos relacionados con la salud y el acceso al agua. Sin embargo, según ha podido saber Infobae, no han obtenido respuesta.