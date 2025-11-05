Bélgica apunta a la injerencia de un "actor estatal" en la incursión de drones

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, ha asegurado este miércoles que la incursión de drones en distintos puntos del país durante la noche del martes, incluido el aeropuerto internacional de Bruselas y tres bases militares, supone una "amenaza seria"; mientras que los servicios de Inteligencia del país barajan la hipótesis de que el incidente sea el resultado de la injerencia de un "actor estatal", en referencia a la posible acción de Rusia.

Las conclusiones de los servicios de Inteligencia han estado sobre la mesa de la reunión preparatoria del Consejo Nacional de Seguridad convocado con carácter de urgencia para este jueves, según ha trascendido a los medios locales que citan fuentes conocedoras de la discusión.

Las alertas se activaron pasadas las 20:00 horas del martes por el avistamiento de drones de gran tamaño cerca de los aeropuertos de Bruselas y de Lieja, lo que obligó a suspender durante horas el tráfico aéreo en el cielo belga y llevó a la cancelación de decenas de vuelos aún este miércoles.

En una entrevista con la cadena RTL a primer ahora del miércoles, el ministro de Interior, Bernard Quintin, indicó que en ese momento las autoridades "desconocen el origen" de los drones, que no sólo fueron detectados cerca de los aeropuertos, sino también en "otras zonas del territorio", en referencia a las bases militares de Kleine-Brogel y Florennes.

Más tarde, en una comparecencia parlamentaria, el ministro de Defensa, Theo Francken, ha avisado de que se trataba de aparatos de gran tamaño y que volaban en formación, lo que hace pensar que su despliegue se corresponde más a "técnicas híbridas vistas en otros países" y no al pilotaje de un ciudadano cualquiera.

"Un dron de este tamaño que pasa por delante de la torre de control no es fruto del azar", ha argumentado el político de la ultraderecha flamenca, para quien las incursiones detectadas el martes "no puede hacerlas un aficionado".

Por su parte, el ministro de Interior explicó por la mañana que está habiendo reuniones de coordinación entre los servicios de seguridad y autoridades implicadas para evaluar una situación "cuyo impacto es muy nuevo" y que no afecta únicamente a Bélgica, en referencia a los avistamientos que en los últimos meses se han registrado en otros países de la UE.

"Es necesario que veamos cómo contar con sistemas de detección e identificación que sean útiles y poder, justamente, llegado el caso, ver cómo se pueden neutralizar esos drones", ha remachado Quintin en las declaraciones a RTL.

El Consejo Nacional de Seguridad reunirá a partir de las 10:00 horas del jueves al primer ministro, Bart de Wever, y sus viceprimeros ministros con los servicios de Inteligencia y seguridad del país para analizar la situación. La reunión está prevista que se alargue hasta el mediodía, según las previsiones del equipo de De Wever.