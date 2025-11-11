España

El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

El primer partido de la oposición mantiene que los últimos movimientos “acreditan” una “legislatura fallida”, pero no estudiarán la vía rápida mientras la formación que lidera Carles Puigdemont se remita al bloqueo legislativo

Guardar
El secretario general del Partido
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El Partido Popular no se dejará seducir por la parálisis de la legislatura tras la ruptura de Junts per Catalunya con el Gobierno, e insiste en que “no buscarán atajos” para “echar” a Pedro Sánchez a través de una moción de censura en el consejo.

Los populares afirman que los últimos movimientos de los de Puigdemont “acreditan” lo que llevan diciendo desde el inicio: que esta era una legislatura “es una legislatura fallida”. Pero mientras los posconvergentes no se posicionen sobre su apoyo a una moción de la mano de PP y Vox, en Génova son conscientes de que las cuentas no salen.

“Hay motivos de sobra para presentar una moción de censura. Hay mil motivos. Sánchez no puede someter a nuestro país al deterioro de su presidente del gobierno, pero en el contexto en el que estamos, le echaremos democráticamente en las urnas, sin atajos”, ha afirmado este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid.

La semana pasada, la formación que lidera Carles Puigdemont anunció que tumbará los presupuestos, el techo de gasto y presentará enmiendas a la totalidad (vetos) a todas las leyes del Gobierno en tramitación en el Congreso “mientras no se cumplan los acuerdos de investidura”. Pero en Junts hay dudas sobre los siguientes pasos a seguir y comienzan a aflorar voces de alcaldes discrepantes que achacan a la formación no tener una hoja de ruta del partido respecto a los gobiernos municipales apoyados en los socialistas.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Miguel TelladoPartido PopularEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 1 Super

Estas son las plantas más adecuadas para tener en una habitación infantil: atención a que no sea tóxica

No todas las plantas son aptas para permanecer en el interior, así como estar expuestas de forma continuada a niños en edad exploratoria

Estas son las plantas más

‘La Revuelta’ de Broncano consigue su mejor dato histórico con Rosalía y arrasa en audiencia a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos

El jiennense logró ganar la batalla de audiencias contra el de Requena y, además, logró su mejor récord en cuota de pantalla

‘La Revuelta’ de Broncano consigue

Dos de cada tres adultos españoles con problemas de salud mental no reciben tratamiento, según un estudio

Una revisión a nivel europeo certifica la cobertura escasa e insuficiente para la salud mental

Dos de cada tres adultos

Sandra Barneda, tajante en ‘La isla de las tentaciones’, expulsa de forma disciplinaria a una pareja por saltarse las normas

La novena edición del programa ha despedido ya a una de las parejas y los compañeros fueron los encargados de la expulsión

Sandra Barneda, tajante en ‘La
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer que tutelaba a

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

El secreto profesional del periodista, también a juicio en el proceso contra el fiscal general: lo que está en juego si se descubre quién filtró el correo

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis al trabajo para conseguir el paro, es una locura”

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de noviembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones