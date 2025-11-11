El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El Partido Popular no se dejará seducir por la parálisis de la legislatura tras la ruptura de Junts per Catalunya con el Gobierno, e insiste en que “no buscarán atajos” para “echar” a Pedro Sánchez a través de una moción de censura en el consejo.

Los populares afirman que los últimos movimientos de los de Puigdemont “acreditan” lo que llevan diciendo desde el inicio: que esta era una legislatura “es una legislatura fallida”. Pero mientras los posconvergentes no se posicionen sobre su apoyo a una moción de la mano de PP y Vox, en Génova son conscientes de que las cuentas no salen.

“Hay motivos de sobra para presentar una moción de censura. Hay mil motivos. Sánchez no puede someter a nuestro país al deterioro de su presidente del gobierno, pero en el contexto en el que estamos, le echaremos democráticamente en las urnas, sin atajos”, ha afirmado este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid.

La semana pasada, la formación que lidera Carles Puigdemont anunció que tumbará los presupuestos, el techo de gasto y presentará enmiendas a la totalidad (vetos) a todas las leyes del Gobierno en tramitación en el Congreso “mientras no se cumplan los acuerdos de investidura”. Pero en Junts hay dudas sobre los siguientes pasos a seguir y comienzan a aflorar voces de alcaldes discrepantes que achacan a la formación no tener una hoja de ruta del partido respecto a los gobiernos municipales apoyados en los socialistas.

Noticia en ampliación