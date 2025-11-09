Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido dada de alta por el equipo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que la ha atendido este domingo, tras haber sufrido “una fuerte gastroenteritis”. Según han informado el Ejecutivo regional en un comunicado, la presidenta fue trasladada al centro sanitario después de que los técnicos del SAMUR comprobaran que tenía una bajada de tensión y de pulsaciones.

Ayuso se encontraba en la Catedral de la Almudena para acudir a la misa en honor a la patrona de Madrid y, minutos después de hablar con la prensa, ha abandonado en lugar en ambulancia por una “leve indisposición”.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pide a la Virgen de la Almudena por las personas vulnerables y en soledad en un Madrid que celebra sus raíces cristianas. (Comunidad de Madrid)

La jefa del Ejecutivo regional también se ausentó el sábado del Congreso del PP andaluz por una “leve indisposición”. No obstante, está previsto que recupere su agenda pública este martes, tras el puente festivo en la capital.