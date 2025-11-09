España

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue trasladada esta mañana al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz al comprobar la bajada de tensión y pulsaciones que registraba

Guardar
La presidenta de la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido dada de alta por el equipo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que la ha atendido este domingo, tras haber sufrido “una fuerte gastroenteritis”. Según han informado el Ejecutivo regional en un comunicado, la presidenta fue trasladada al centro sanitario después de que los técnicos del SAMUR comprobaran que tenía una bajada de tensión y de pulsaciones.

Ayuso se encontraba en la Catedral de la Almudena para acudir a la misa en honor a la patrona de Madrid y, minutos después de hablar con la prensa, ha abandonado en lugar en ambulancia por una “leve indisposición”.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pide a la Virgen de la Almudena por las personas vulnerables y en soledad en un Madrid que celebra sus raíces cristianas. (Comunidad de Madrid)

La jefa del Ejecutivo regional también se ausentó el sábado del Congreso del PP andaluz por una “leve indisposición”. No obstante, está previsto que recupere su agenda pública este martes, tras el puente festivo en la capital.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoPPMadridComunidad de MadridEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Miles de personas se manifiestan en Andalucía en defensa de la sanidad pública

Todas las provincias han celebrado concentraciones por el deterioro de la sanidad, con la crisis de los cribados en el centro

Miles de personas se manifiestan

Una trabajadora de CaixaBank es despedida por “cotilla”: “Perdió un sueldo de 5.000 euros al mes y 100.000 euros de indemnización”

La empleada del banco realizó consultas sin justificación profesional sobre las cuentas de 170 clientes

Una trabajadora de CaixaBank es

Xavier Batalla, doctor, sobre el cuidado de la piel: “Estos son los tres errores que cometen muchas mujeres en su rutina de ‘skincare’”

Estos pequeños cambios pueden marcar la diferencia

Xavier Batalla, doctor, sobre el

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 9 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores

Alejandro Redondo, biólogo, desmonta un mito sobre los osos: “Realmente no hibernan”

En un vídeo del experto para sus redes sociales, ha explicado qué es lo que hace realmente el animal durante meses en una cueva

Alejandro Redondo, biólogo, desmonta un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las guerras de fronteras no

Las guerras de fronteras no están superadas en España: el Condado de Treviño que se disputan Álava y Burgos

51 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas: la cifra, que se ha duplicado en seis años, marca un nuevo récord

Archivada la causa de la menor “vendida” por 5.000 euros y cinco botellas de whisky para casarse, porque la víctima ha negado los hechos

Qué fue del verificador internacional que supervisaba el pacto entre PSOE y Junts: un diplomático salvadoreño que intentó mantener vivo el diálogo desde Ginebra

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

ECONOMÍA

Una trabajadora de CaixaBank es

Una trabajadora de CaixaBank es despedida por “cotilla”: “Perdió un sueldo de 5.000 euros al mes y 100.000 euros de indemnización”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 9 noviembre

Tarifa de la luz en España este 10 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 noviembre

Así es el fondo Apollo, que pronto será el nuevo dueño del Atlético de Madrid: gestiona recursos valorados en 900.000 millones de dólares

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados