España

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

La presidenta ha sufrido una “leve indisposición” durante el acto por la patrona de Madrid

La presidenta de la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado en ambulancia la misa en honor a la patrona de la capital, la Virgen de la Almudena, por una “leve indisposición”.

Ayuso ha llegado a la catedral de la Almudena este domingo y ha hecho declaraciones frente a los medios de comunicación, a quienes ha expresado que iba a pedirle a la virgen “prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas“. Minutos después, una ambulancia llegaba a las proximidades del templo y se iba con la presidenta madrileña.

La jefa del Ejecutivo regional también se ausentó el sábado del Congreso del PP andaluz por una “leve indisposición”.

