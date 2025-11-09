Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado en ambulancia la misa en honor a la patrona de la capital, la Virgen de la Almudena, por una “leve indisposición”.
Ayuso ha llegado a la catedral de la Almudena este domingo y ha hecho declaraciones frente a los medios de comunicación, a quienes ha expresado que iba a pedirle a la virgen “prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas“. Minutos después, una ambulancia llegaba a las proximidades del templo y se iba con la presidenta madrileña.
La jefa del Ejecutivo regional también se ausentó el sábado del Congreso del PP andaluz por una “leve indisposición”.
Últimas Noticias
Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces
“Todas las funcionalidades se incorporan en un entorno seguro, con las máximas garantías de protección de la información”, destacan desde el organismo
Si sufres de hipertensión, este es el tipo de dieta que debes seguir
La alimentación juega un papel fundamental tanto en la prevención como en el control de la tensión arterial alta
Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación
El informe del Equipo Psicosocial señaló que eso generó “consecuencias negativas” para las niñas
Un estudio saca a la luz que un conocido pesticida podría ser el causante de daños cerebrales
La exposición al pesticida en el vientre materno se relacionó con alteraciones en el cerebro
Árboles de Navidad naturales o artificiales: ¿cuál es mejor para comprar este año?
En la elección de este adorno, que tiene un lugar muy especial en cada hogar, entran en juego muchos aspectos, como el precio o la sostenibilidad
MÁS NOTICIAS