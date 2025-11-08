La tarifa de la luz en España para este domingo

El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz en el país para este domingo 9 de noviembre, así como las tarifas más caras y más baratas del día, de acuerdo con la información actualizada del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Tarifa de la energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 58.67 euros por megavatio hora para este domingo, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano regulador señaló que la tarifa máximo del servicio eléctrico alcanzará los 122.94 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa mínimo de la luz en España llegará a los 0.65 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 9 de noviembre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 78.81 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.1 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 53.6 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 52.81 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 55.36 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 62.63 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 72.11 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 80.68 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.53 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 4.96 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 1.55 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.38 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 8.16 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 31.11 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 72.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.92 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 112.55 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.94 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.66 euros por megavatio hora.