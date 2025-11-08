España

La tarifa de la luz en España para este domingo

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer los datos diarios del mercado energético en el país

Guardar
El precio de la luz
El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz en el país para este domingo 9 de noviembre, así como las tarifas más caras y más baratas del día, de acuerdo con la información actualizada del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Tarifa de la energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 58.67 euros por megavatio hora para este domingo, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano regulador señaló que la tarifa máximo del servicio eléctrico alcanzará los 122.94 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa mínimo de la luz en España llegará a los 0.65 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 9 de noviembre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 78.81 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.1 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 53.6 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 52.81 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 55.36 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 62.63 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 72.11 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 80.68 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.53 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 4.96 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 1.55 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.38 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 8.16 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 31.11 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 72.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.92 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 112.55 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.94 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.66 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

La fragata ‘Victoria’ intervino como parte de la ‘Operación Atalanta’ y liberó a 24 personas

El rescate de un buque

Las nuevas condiciones de financiación permitirán a las CCAA salir a los mercados en 2026 con limitaciones para Cataluña, Valencia y Murcia

Desde la crisis financiera el Estado ha auxiliado a las comunidades con mecanismos extraordinarios para obtener financiación

Las nuevas condiciones de financiación

Montse Cespedosa, asesora financiera, avisa del “fin del boom inmobiliario” y de un “escenario duro” para quienes quieran firmar una hipoteca

La especialista financiera con 27 años de experiencia en el sector bancario analiza cómo la subida de tipos de interés y la ralentización del mercado afectarán a quienes buscan hipotecas en 2026

Montse Cespedosa, asesora financiera, avisa

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

Estos pensionistas se quedarán sin paga extra de Navidad este año: descubre si estás entre ellos

Aunque la mayoría de los jubilados reciben 14 pagas al año, 12 ordinarias y dos extras, existen casos concretos en los que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias

Estos pensionistas se quedarán sin
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rescate de un buque

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

ECONOMÍA

Las nuevas condiciones de financiación

Las nuevas condiciones de financiación permitirán a las CCAA salir a los mercados en 2026 con limitaciones para Cataluña, Valencia y Murcia

Montse Cespedosa, asesora financiera, avisa del “fin del boom inmobiliario” y de un “escenario duro” para quienes quieran firmar una hipoteca

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Estos pensionistas se quedarán sin paga extra de Navidad este año: descubre si estás entre ellos

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”