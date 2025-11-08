El divertido plan de Rafa Nadal con Will Smith y Marc Anthony en Miami: su nueva aventura tras retirarse del tenis

Rafa Nadal en American Business Forum (Alexander Tamargo/Getty Images for America Business Forum/AFP (Photo by Alexander Tamargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Rafa Nadal ha aumentado su compromiso con el E1 Miami GP, una competición internacional de motonáutica fundada y dirigida por Alejandro Agag. El extenista participa con su propio equipo, ‘Equipo Rafa’, que cuenta con los pilotos Cris Lazarraga y Tom Chiappe. Según datos difundidos por la organización, su escudería ha registrado un progreso significativo en las últimas etapas del circuito, lo que evidencia la capacidad del deportista mallorquín para destacar más allá del tenis y asumir retos en nuevos ámbitos deportivos.

Como parte de su agenda, Nadal ha viajado a Miami para asistir en persona al Gran Premio E1, una cita que ha servido de punto de encuentro con amigos de renombre internacional. De acuerdo con la información de Look, entre ellos se encuentran Will Smith y Marc Anthony, ambos con una relación consolidada con el deportista. Aunque Nadal se ha caracterizado por su discreción en la esfera privada y no ha difundido imágenes oficiales de los encuentros, E1 sí que ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se ve al tenista conversando con Will Smith y Marc Anthony en un ambiente de camaradería.

Rafa Nadal junto a Will Smith y Marc Anthony (Instagram / @e1series)

El calendario del campeonato E1 ha incluido etapas en ciudades como Mónaco, Lagos o Dubrovnik. Sin embargo, la parada en Miami ha destacado por la presencia de numerosos personajes conocidos y el ambiente generado en torno al evento. Rafa Nadal, vestido de manera deportiva y mostrando una actitud relajada, aprovechó la ocasión para compartir tiempo con los miembros de su círculo más cercano mientras seguía de cerca los resultados de la carrera.

Amigos y rivales

La competencia dentro del certamen va más allá de la simple convivencia amistosa. Nadal y Will Smith poseen equipos rivales en el E1 GP. El grupo de Smith, denominado Westbrook Racing, comparte nombre con la productora del actor. Fuentes consultadas por Look afirman que el actor ha reclutado a pilotos de alto nivel, una realidad que se ha reflejado en el buen desempeño de su equipo durante la temporada. Esta rivalidad deportiva, sin embargo, no impide que ambos mantengan una relación cordial fuera de la pista.

Marc Anthony también ha mostrado un interés creciente por la disciplina, involucrándose en la dinámica de la competición y manteniéndose informado sobre los resultados de cada etapa. Su implicación le llevó a compartir momentos con Nadal en Mónaco durante el mes de junio, en una reunión en la que participaron figuras como el príncipe Alberto de Mónaco, Tom Brady, LeBron James, Didier Drogba y el propio Alejandro Agag. Este encuentro, celebrado bajo la hospitalidad de la casa real monegasca, despertó la curiosidad tanto en el mundo del deporte como en el del espectáculo.

El viaje de Rafa Nadal a Miami

Tras oficialmente anunciar su retirada del tenis profesional, Nadal ha volcado su energía en nuevas actividades. Además del proyecto E1, continúa impulsando su Fundación Rafa Nadal y explorando otras iniciativas de carácter social y deportivo. La dedicación mostrada en cada uno de sus compromisos subraya la versatilidad del mallorquín, quien ya encara esta etapa como una oportunidad para diversificarse profesionalmente y mantener un impacto positivo en distintos campos.

En el plano personal, Nadal permanece atento a su núcleo familiar. Recientemente, fue padre por segunda vez y mantiene una vida estable junto a su esposa Mery Perelló, combinando los viajes y proyectos con su faceta familiar. Así, el extenista refuerza su perfil como deportista multifacético y figura influyente tanto dentro como fuera de las pistas.