España

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

En el momento de embarcar, el comandante del vuelo le denegó el acceso, argumentando que la batería de litio de su scooter no estaba permitida a bordo

Guardar
Vueling (REUTERS/Paul Hanna)
Vueling (REUTERS/Paul Hanna)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bergara ha condenado a Vueling Airlines a pagar 1.500 euros más intereses a una mujer con esclerosis múltiple. que había iniciado una demanda tras no dejarla de abordar un vuelo entre Sevilla y Bilbao en diciembre de 2021 por la scooter que llevaba.

El conflicto se originó cuando la mujer, diagnosticada con esclerosis múltiple y usuaria de una moto scooter para su movilidad, intentó regresar a Bilbao junto a un acompañante en un vuelo operado por Vueling Airlines. Según la demanda, ambos habían informado previamente a la compañía, a través de una agente de Viajes Eroski, sobre las características de la scooter y su batería, recibiendo confirmación de que el dispositivo podía ser transportado. La comunicación, aportada como prueba, incluía mensajes de WhatsApp en los que la aerolínea autorizaba el viaje con la scooter.

Tuvo que intervenir la Guardia Civil

A pesar de estas gestiones, al momento de embarcar, el comandante del vuelo denegó el acceso a ambos, argumentando que la batería de litio de la scooter no estaba permitida a bordo. La situación escaló hasta la intervención de la Guardia Civil, que desalojó a los pasajeros, quienes finalmente no pudieron embarcar. Ante la imposibilidad de regresar en avión, se vieron obligados a alquilar un coche en Sevilla para llegar a Bilbao, lo que generó gastos adicionales.

La demanda fue presentada por ambos y reclamaban el reembolso de los costes del alquiler del vehículo, el kilometraje, la compensación por denegación de embarque, el valor del vuelo no utilizado y una suma por daño moral, que en total sumaban 1.500 euros.

Vueling Airlines se opuso a la demanda, sosteniendo que la negativa de embarque fue justificada por razones de seguridad vinculadas a la batería de litio. Subsidiariamente, la aerolínea reconoció únicamente la compensación económica y el reembolso del vuelo, pero rechazó el resto de los reclamaciones.

El Reglamento de la Unión Europea

El tribunal ha analizado la normativa aplicable, en particular el Reglamento 261/2004 de la Unión Europea, que regula los derechos de los pasajeros aéreos. El artículo 4.3 de dicho reglamento establece que, cuando se deniega el embarque contra la voluntad del pasajero, la compañía debe compensar de inmediato y prestar asistencia, incluyendo transporte alternativo y atención. La sentencia ha subrayado que, en este caso, la denegación fue clara y que la compañía no ofreció ninguna alternativa ni asistencia a los pasajeros afectados.

La magistrada ha valorado la prueba aportada por los demandantes, destacando que “adoptaron las medidas oportunas para asegurarse que podían viajar con la Scooter”. La declaración de la agente de viajes resultó clave, ya que confirmó que la compañía había autorizado el viaje con la scooter, y que en el vuelo de ida no hubo inconvenientes.

La sentencia remarca que “en efecto, en el vuelo de vuelta, el comandante denegó el embarque. Al margen de que este o no este justificado, el artículo 4 del reglamento aplicable, prevé el derecho de compensación de forma inmediata cuando esta denegación se realice contra la voluntad del pasajero, lo que ocurrió claramente en este caso”.

Una cuantía por daño moral “escasa”

En cuanto a los daños reclamados, el tribunal ha reconocido el derecho a la compensación de 250 euros por pasajero y el reembolso del vuelo no utilizado por 215 euros, sumas que la propia aerolínea había aceptado. Además, considera justificados los gastos de alquiler del coche (211,29 euros) y el kilometraje (256,01 euros), calculado según la tarifa oficial vigente.

Los aeropuertos españoles operarán 97.420 vuelos en esta Navidad, un 17,7% más que hace un año.

Sobre el daño moral, la sentencia cita jurisprudencia de distintas audiencias provinciales y del Tribunal Supremo, señalando que el sufrimiento psíquico y la afectación de la dignidad constituyen un daño indemnizable. En este sentido, la jueza ha sostenido que “en el momento en que la compañía le deniega el embarque en la misma puerta del avión, delante del resto de pasajeros y personal del aeropuerto, precisamente por causa del elemento que debe usar por su enfermedad, se está dañando directa y claramente su estima y su dignidad como pasajera y como enferma”.

La resolución también ha hecho hincapié en la intervención de la Guardia Civil para desalojar a los pasajeros, lo que, según la magistrada, “aumenta sin dudas la sensación de incapacidad y supone un plus de agravio”. La cuantía reclamada por daño moral ha sido considerada incluso “escasa” en relación con el comportamiento de la aerolínea, que no solo incumplió sus obligaciones legales, sino que adoptó medidas que atentaron contra la dignidad de los pasajeros.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasPaís VascoVuelosVuelingAerolíneasIndemnizaciónTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dani García, chef Michelin: “Mi receta de lentejas favorita lleva foie gras, un poco de curry y queso de cabra gratinado”

El chef de restaurantes como Leña o Smoked Room nos enseña a preparar un plato muy original que nos permitirá salir del clásico guiso de lentejas con chorizo

Dani García, chef Michelin: “Mi

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un hijo en España es misión imposible”

La brecha entre salarios y pensiones agrava la caída de la natalidad: los jóvenes no pueden asumir el coste de tener un hijo

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un

El precio medio de la vivienda en España alcanza un nuevo máximo histórico: 2.303 euros por metro cuadrado entre julio y septiembre

Según datos del Colegio de Registradores, durante el tercer trimestre de 2025 el valor se ha incrementado un 2,3% principalmente impulsado por los inmuebles usados

El precio medio de la

Cristiano Ronaldo revela todos los detalles de la pedida de mano de Georgina Rodríguez: “Ella quería que le regalara un anillo”

El jugador de fútbol ha contado con todo lujos de detalles cómo fue el momento en el que hincó rodilla y, además, ha revelado el lugar y la fecha donde le gustaría casarse

Cristiano Ronaldo revela todos los

Meghan Markle vuelve a la actuación después de ocho años: su nuevo proyecto en Hollywood junto a Lily Collins y Brie Larson

La esposa del príncipe Harry ha reaparecido en un set de Los Ángeles, interpretándose a sí misma en una comedia con Lily Collins y Brie Larson

Meghan Markle vuelve a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo, tras formalizar Junts su

Feijóo, tras formalizar Junts su ruptura con Sánchez: “¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?”

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de “obstruir a la Justicia” en el caso del fiscal general y ellos reprochan: “Diga a su novio que no se escape”

El despliegue militar español en Irak que ha recibido la Medalla de la OTAN por su servicio por la paz y seguridad

Al menos un herido y un detenido en una noche de disturbios en Vallecas por una reyerta entre ultras del Rayo y del equipo polaco Lech Poznan

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un hijo en España es misión imposible”

El precio medio de la vivienda en España alcanza un nuevo máximo histórico: 2.303 euros por metro cuadrado entre julio y septiembre

Un padre convierte el garaje en un apartamento para su hija y su pareja para que puedan ahorrar: de 1.700 euros de alquiler a “unos pocos cientos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 noviembre

DEPORTES

“Lamine Yamal no tiene la

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”