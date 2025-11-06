España

Japón moviliza a su ejército para combatir los ataques de osos que ya han causado la muerte de 13 personas desde abril

“Los osos se están acercando cada vez más a los seres humanos”, advierten desde una asociación de cazadores

Japón moviliza a su ejército
Japón moviliza a su ejército para combatir el aumento de ataques de osos. (Imagen Composición Infobae)

El despliegue de Ejército japonés en la prefectura de Akita (noroeste) para contener la escalada de ataques de osos ha marcado un hito en la gestión de emergencias del país asiático. La medida, aprobada tras la muerte de 13 personas desde abril, responde a una situación límite que el gobernador de la región, Kenta Suzuki, ha calificado como “extremadamente grave”.

La magnitud del problema es incontestable. Solo en Akita, una provincia de 900.000 habitantes, se han registrado 60 ataques, cuatro de ellos mortales, y más de 20.000 avistamientos en el primer semestre del año fiscal, según datos del Medio Ambiente recogidos por el diario japonés Kyodo.

Militares sobre el terreno: apoyo sin balas

El miércoles, el Gobierno central aprobó el despliegue de la Fuerza Terrestre de Autodefensa para apoyar en las operaciones de sacrificio de osos, aunque su labor se limita a apoyo logístico.

“Somos conscientes de que los daños causados por los osos en la prefectura de Akita son un problema grave. Continuaremos con nuestras actividades en función de las necesidades para ser lo más útiles posible”, ha afirmado Matsunaga, comandante de la 9ª División, durante la firma del convenio con el Gobierno municipal.

Unos 15 militares han comenzado a trabajar en la zona equipados con chalecos antibalas, escudos, varas de 165 centímetros y aerosoles repelentes. Su cometido incluye transportar cazadores, colaborar en la excavación de fosas para enterrar osos abatidos y recopilar información mediante drones.

“Se trata de una operación temporal de carácter preventivo, centrada en proteger a la población de nuevas incursiones”, ha explicado un portavoz militar. El despliegue se ampliará a otros municipios que soliciten el mismo auxilio.

Militares japoneses sobre el terreno.
Militares japoneses sobre el terreno. (Associated Press)

De la montaña al supermercado: un miedo cotidiano

El fenómeno ya no es exclusivo de áreas alejadas. En los últimos meses, los osos, principalmente pardos y negros asiáticos, han sido avistados cerca de escuelas, estaciones de tren, supermercados y balnearios.

Los osos se están acercando cada vez más a los seres humanos, a nuestras zonas residenciales”, ha declarado Ryoji Suzuki, presidente de una asociación de cazadores en Ōtsuki.

Despoblación, cultivos abandonados y el fin del “colchón” rural

Los expertos consultados por el citado medio vinculan el aumento de los ataques a la despoblación rural, el envejecimiento y el abandono agrícola, lo que ha eliminado las zonas de amortiguación que separan lo humano de lo salvaje.

“Acuden en busca de algo que comer atravesando campos cubiertos de maleza y zonas despobladas que quedan tranquilas y a oscuras por la noche”, ha señalado Onishi Naoki, del Instituto de Investigación Forestal y de Productos Forestales.

A esta tendencia se une el derrumbe de las licencias de caza. En 1976, Japón contaba con 500.000 licencias, pero desde 2012, tiene menos de 100.000. Para aumentar el control, desde septiembre se permite que los ayuntamientos autoricen abatir osos en zonas pobladas sin autorización previa de la policía.

El parque natural de España en el que puedes ver osos pardos en libertad: miradores en un impresionante paisaje entre montañas.

La hibernación dará tregua... por poco tiempo

El temor ha alterado las rutinas y las costumbres de los habitantes. Más del 75% de los excursionistas se sienten ahora inseguros ante la posibilidad de encuentros con osos, y más de la mitad han cambiado o cancelado sus planes, según las encuestas lideradas por Xataka.

El invierno traerá una tregua temporal con la hibernación, pero los expertos advierten que la primavera y el próximo otoño volverán a tensionar la frontera entre lo humano y lo salvaje si no se reconstruye el equilibrio territorial perdido.

“No se trata solo de una emergencia de seguridad, sino de un problema ecológico y demográfico que refleja la transformación de las zonas rurales del país”, ha advertido un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.

